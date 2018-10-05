Tưởng lành mạnh nhưng 8 món ăn này chính là 'thủ phạm' khiến bụng đầy mỡ thừa, khó giảm cân

Làm đẹp cùng chuyên gia 05/10/2018 14:30

Brightside vừa đưa ra 8 món ăn mà đa số mọi người đều nghĩ là lành mạnh nhưng chúng lại là thực phẩm khiến mỡ bụng tích tụ ngày càng nhiều.

Tất cả mọi người đều mơ ước sở hữu vòng bụng phẳng lỳ, đặc biệt là phụ nữ. Trong khi đó, chất béo tại vùng này được xem là rất "cứng đầu", tuy nhiên lại dễ dàng hình thành. Chính vì vậy mà chỉ cần có thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh trong khoảng 20 - 30 ngày, kích thước eo của bạn sẽ tăng lên ngay. Để tiêu hao và đốt cháy lượng chất béo này, bạn cần phải tập luyện cường độ cao hàng ngày. 

Ngoài ra, béo bụng còn liên quan đến bệnh Alzheimer cũng như các bệnh về trao đổi chất, mạch máu khác. 

Do đó, ngay từ bây giờ, khi vòng eo vẫn chưa vượt chuẩn, hãy duy trì thói quen tập thể dục phù hợp kèm theo chế độ ăn uống phù hợp và lối sống lành mạnh. 

Với mục đích duy trì vòng eo hoàn hảo, Brightside sẽ đăng tải 8 loại thực phẩm bạn không nên bổ sung mỗi ngày. Điều đáng nói ở đây là hầu hết mọi người đều lầm tưởng chúng là nguồn thực phẩm lành mạnh.

Sữa chua

Tưởng lành mạnh nhưng 8 món ăn này chính là 'thủ phạm' khiến bụng đầy mỡ thừa, khó giảm cân - Ảnh 1
Một hũ sữa chua nguyên kem chứa gần 170 calo, một hũ sữa chua không chất béo có 120 calo và một hũ sữa chua thông thường chứa khoảng 230 calo. Với lượng calo khá cao, nếu bạn bổ sung quá 2 hũ mỗi ngày, chắc chắn cân nặng sẽ tăng - Ảnh: Brightside

Các loại đậu

Tưởng lành mạnh nhưng 8 món ăn này chính là 'thủ phạm' khiến bụng đầy mỡ thừa, khó giảm cân - Ảnh 2
Các loại đậu giàu các chất dinh dưỡng nhưng chúng chứa lượng carbohydrate lớn. Vì vậy, khi ăn các loại đậu, bạn vô tình nạp vào loại chất khiến cơ thể tích trữ mỡ thừa, tăng cân  - Ảnh: Brightside

Bột mì, bột mì trắng 

Tưởng lành mạnh nhưng 8 món ăn này chính là 'thủ phạm' khiến bụng đầy mỡ thừa, khó giảm cân - Ảnh 3
Các nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ bột mì trắng đã qua xử lý là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh béo phì. Loại bột này thường chứa ít hoặc không có chất dinh dưỡng, không có chất xơ và chứa 455 calo/ly. Thay vào đó, bạn nên bổ sung bột ngũ cốc nguyên hạt để giữ dáng, bảo vệ vòng eo - Ảnh: Brightside

Đường

Tưởng lành mạnh nhưng 8 món ăn này chính là 'thủ phạm' khiến bụng đầy mỡ thừa, khó giảm cân - Ảnh 4
Ngọt ngào, tạo cảm giác dễ chịu và vui vẻ là những ưu điểm của đường. Nhưng loại gia vị này hoàn toàn không ngọt ngào với vòng eo, cân nặng, làn da và sức khỏe. Tình trạng thừa đường là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh béo phì và tiểu đường. Một ly đường trắng chứa 773 calo, số calo này có thể bằng lượng thực phẩm bạn tiêu thụ suốt cả ngày - Ảnh: Brightside

 Mayonaise

Tưởng lành mạnh nhưng 8 món ăn này chính là 'thủ phạm' khiến bụng đầy mỡ thừa, khó giảm cân - Ảnh 5
Mayonnaise chứa ít nhất 80% chất béo, điều này không cần phải giải thích nhiều hơn về sự phá hủy vóc dáng mà loại gia vị này gây ra - Ảnh: Brightside

Khoai tây

Tưởng lành mạnh nhưng 8 món ăn này chính là 'thủ phạm' khiến bụng đầy mỡ thừa, khó giảm cân - Ảnh 6
Khoai tây rất bổ dưỡng và thơm ngon nhưng chúng cũng có hàm lượng calo rất cao. Một củ khoai tây trung bình chứa khoảng 163 calo. Nếu bạn đang phấn đấu để sở hữu vòng bụng phẳng lỳ, hoàn hảo, hãy ăn loại thực phẩm này một cách vừa phải - Ảnh: Brightside

Trái cây sấy khô

Tưởng lành mạnh nhưng 8 món ăn này chính là 'thủ phạm' khiến bụng đầy mỡ thừa, khó giảm cân - Ảnh 7
Trái cây khô chứa rất nhiều calo mà không có nước, đặc biệt là mất đi gần như hoàn toàn nguồn dưỡng chất từ quả tươi. Ngoài việc có hàm lượng calo cao hơn so với trái cây tươi, món ăn quen thuộc này thường được phủ đường làm tăng hàm lượng calo, chất độc hại - Ảnh: Brightside

Thức ăn nạp năng lượng

Tưởng lành mạnh nhưng 8 món ăn này chính là 'thủ phạm' khiến bụng đầy mỡ thừa, khó giảm cân - Ảnh 8
Hầu hết các thanh thức ăn nạp năng lượng có lượng calo cao, nếu bạn đang tập luyện nhằm sở hữu cơ bụng hoàn hảo, hãy ngừng bổ sung loại thực phẩm này dù biết rằng nó giúp ích trong các buổi tập - Ảnh: Brightside

Nếu đang muốn giảm kích thước vòng eo, bạn tuyệt đối phải tránh xa 8 món ăn tưởng chừng lành mạnh nhưng lại gây tích tụ mỡ thừa quanh bụng này. 

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Từ khóa:   thực phẩm không lành mạnh bí quyết làm đẹp

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