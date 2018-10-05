Tưởng lành mạnh nhưng 8 món ăn này chính là 'thủ phạm' khiến bụng đầy mỡ thừa, khó giảm cân

Tất cả mọi người đều mơ ước sở hữu vòng bụng phẳng lỳ, đặc biệt là phụ nữ. Trong khi đó, chất béo tại vùng này được xem là rất "cứng đầu", tuy nhiên lại dễ dàng hình thành. Chính vì vậy mà chỉ cần có thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh trong khoảng 20 - 30 ngày, kích thước eo của bạn sẽ tăng lên ngay. Để tiêu hao và đốt cháy lượng chất béo này, bạn cần phải tập luyện cường độ cao hàng ngày.
Ngoài ra, béo bụng còn liên quan đến bệnh Alzheimer cũng như các bệnh về trao đổi chất, mạch máu khác.
Do đó, ngay từ bây giờ, khi vòng eo vẫn chưa vượt chuẩn, hãy duy trì thói quen tập thể dục phù hợp kèm theo chế độ ăn uống phù hợp và lối sống lành mạnh.
Với mục đích duy trì vòng eo hoàn hảo, Brightside sẽ đăng tải 8 loại thực phẩm bạn không nên bổ sung mỗi ngày. Điều đáng nói ở đây là hầu hết mọi người đều lầm tưởng chúng là nguồn thực phẩm lành mạnh.
Sữa chua
Các loại đậu
Bột mì, bột mì trắng
Đường
Mayonaise
Khoai tây
Trái cây sấy khô
Thức ăn nạp năng lượng
Nếu đang muốn giảm kích thước vòng eo, bạn tuyệt đối phải tránh xa 8 món ăn tưởng chừng lành mạnh nhưng lại gây tích tụ mỡ thừa quanh bụng này.