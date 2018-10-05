Tưởng lành mạnh nhưng 8 món ăn này chính là 'thủ phạm' khiến bụng đầy mỡ thừa, khó giảm cân

Tất cả mọi người đều mơ ước sở hữu vòng bụng phẳng lỳ, đặc biệt là phụ nữ. Trong khi đó, chất béo tại vùng này được xem là rất "cứng đầu", tuy nhiên lại dễ dàng hình thành. Chính vì vậy mà chỉ cần có thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh trong khoảng 20 - 30 ngày, kích thước eo của bạn sẽ tăng lên ngay. Để tiêu hao và đốt cháy lượng chất béo này, bạn cần phải tập luyện cường độ cao hàng ngày.

Ngoài ra, béo bụng còn liên quan đến bệnh Alzheimer cũng như các bệnh về trao đổi chất, mạch máu khác.