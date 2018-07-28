Sáng nào cũng tập theo 11 động tác tại chỗ này, đốt cháy hoàn toàn mỡ bụng giúp phụ nữ sở hữu vòng eo 56cm

Dưới đây là bài tập gồm 11 động tác chỉ mất khoảng 15 phút mỗi buổi sáng giúp bụng 'sạch' mỡ thừa trở nên phẳng lỳ, săn chắc sau thời gian ngắn.

Không có cách gì tuyệt vời hơn ngoài việc tập luyện đều đặn để lấy lại vòng eo phẳng lỳ, săn chắc. Sau đây là 11 động tác từ Stylecraze có tác dụng đốt cháy mỡ thừa quanh bụng cực kỳ hiệu quả, đơn giản, mọi phụ nữ đều có thể tập theo tại nhà.

Động tác 1:

Nằm ngừa trên mặt phẳng, hai tay áp sát sàn, khép chặt hai chân lại. Tiếp đó, dùng lực ở hông kéo hai chân lên cao đến khi vuông góc với cơ thể thì quay về tư thế ban đầu. Luân phiên khoảng 10 nhịp, thực hiện đều đặn không ngắt quãng - Ảnh: Stylecraze

Động tác 2:

Tư thế chuẩn bị tương tự động tác 1, đến khi hai chân vuông góc với cơ thể thì giữ yên. Từ từ hạ chân trái sát sàn, sau đó nâng lên. Thực hiện tương tự cho chân phải, các nhịp nâng hạ chân phải nhịp nhàng, liên tục - Ảnh: Stylecraze

Động tác 3:

Nằm ngửa trên tấm thảm tập, dùng hai khuỷu tay làm điểm tựa nâng người từ ngực lên trên. Tiếp đó, cố định thân trên, khép hai chân vào nhau vừa nâng lên vừa xoay theo chuyển động tròn. Thực hiện khoảng 10 nhịp - Ảnh: Stylecraze

Động tác 4:

Nằm ngửa trên sàn, hai tay đặt thoải mái bên hông. Tiếp đó nâng chân lên tạo thành góc khoảng 45 độ, giữ yên. Sau đó, tách hai chân ra xa theo đường thẳng, đồng thời đưa hai tay lên trước ngực, hơi co đầu gối lại. Thực hiện liên tục khoảng 10 nhịp - Ảnh: Stylecraze

Động tác 5:

Tương tự động tác trên, nằm ngửa, hai tay đặt thoải mái hai bên hông, nâng chân lên khoảng góc 45 độ. Tuy nhiên, nằm giữ vững tư thế này đến khi có thể - Ảnh: Stylecraze

Động tác 6:

Ngồi trên thảm tập, chống 2 bàn tay xuống sàn làm điểm tựa. Dần dần ngã người ra sau, đồng thời nâng hai chân lên. Tiếp đó, co đầu gối, kéo chân và người lại gần nhau. Thực hiện khoảng 10 nhịp - Ảnh: Stylecraze

Động tác 7:

Tư thế chuẩn bị là động tác hít đất quen thuộc. Tiếp đó, chống thẳng hai tay, kéo chân trái về trước, trọng lực đặt lên mũi chân còn lại. Sau đó làm tương tự với chân phải. Thực hiện liên tục khoảng 10 nhịp - Ảnh: Stylecraze

Động tác 8:

Giữ nguyên tư thế chuẩn bị của động tác 7. Tiếp đó, dồn hết lực vào hông, bật mạnh kéo đầu gối về phía trước rồi trả về tư thế ban đầu. Thực hiện liên tục trong khoảng 7 - 10 nhịp - Ảnh: Stylecraze

Động tác 9:

Tư thế chuẩn bị vẫn là động tác hít đất quen thuộc, tuy nhiên, khuỷu tay khụy xuống, hai bàn tay đan vào nhau như hình. Sau đó, thực hiện tương tự động tác di chuyển của con sâu. Tức là co đầu gối, bụng lại rồi kéo giãn ra, thực hiện khoảng 7 nhịp - Ảnh: Stylecraze

Động tác 10:

Nằm nghiêng trên thảm tập, dần dần nâng người lên, lấy khuỷu tay, ống tay và má chân làm điểm tựa. Tiếp đó, co người, kéo đầu gối chân dưới với khuỷu tay trên lại với nhau. Thực hiện khoảng 5 nhịp thì đổi bên làm tương tự - Ảnh: Stylecraze

Động tác 11:

Chuẩn bị với tư thế hít đất, sau đó, nâng chân trái lên cao, hơi hạ người xuống dưới rồi quay về vị trí ban đầu. Thực hiện luân phiên cho hai chân khoảng 10 - 15 nhịp - Ảnh: Stylecraze

Chăm chỉ tập luyện theo 11 động tác có công dụng giảm kích thước vòng eo, đốt cháy mỡ thừa quanh bụng này hàng ngày, đặc biệt là vào buổi sáng, kết quả đạt được sau 1 tuần sẽ khiến bạn cực kỳ bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-nao-cung-tap-theo-11-dong-tac-tai-cho-nay-dot-chay-hoan-toan-mo-bung-giup-phu-nu-so-huu-vong-eo-56cm-291658.html