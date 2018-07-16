6 bài tập yoga chỉ cần ngồi hít thở, không vận động hay ăn kiêng, mỡ bụng cũng giảm hết giúp eo thon như Ngọc Trinh

Dưới đây là 6 động tác hít thở trong yoga từ Brightside, bạn hoàn toàn có thể tập ngay tại nhà mỗi buổi sáng để nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn, săn chắc.

Mỡ bụng luôn là vấn đề khiến nhiều chị em đau đầu và tự ti mỗi khi diện trang phục ôm body khoe đường cong cơ thể. Để đốt cháy toàn bộ chất béo tích tụ tại vùng này, ngoài việc duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, chế độ ăn uống khoa học, tập luyện một số động tác thể thao điều độ là phương pháp cần thiết nhất.

Tập động tác này trong vòng 5 - 10 phút . Sau đó, bạn có thể tăng thời gian, cũng như thực hiện bài tập này trong khi ngồi hoặc đứng.

Bắt đầu với tư thế nằm ngửa trên tấm thảm. Nếu là người mới tập, hãy đặt tay lên bụng để kiểm soát hơi thở tốt hơn. Từ từ hít vào qua mũi, lúc này dạ dày sẽ giãn ra, bạn có thể cảm nhận bằng bàn tay. Tiếp đó, thở ra, lúc này môi mím chặt, cảm nhận bụng co lại dưới bàn tay. Lưu ý, hít vào và thở ra bằng bụng, ngực luôn giữ vững tư thế.

Hít thở bằng bụng kích thích giảm mỡ thừa giúp săn chắc vòng eo - Ảnh: Brightside

Động tác 2

Nằm ngửa trên tấm thảm, đầu gối gập lại, lòng bàn chân đặt sát sàn. Hít vào từ từ càng nhiều không khí càng tốt. Tiếp đó, bắt đầu thở ra, đẩy ra càng nhiều không khí càng tốt, cố gắng đưa khí trong bụng ra hoàn toàn, sao cho dạ dày hóp sát vào trong. Giữ tư thế này trong 15 đến 20 giây. Sau đó, hít thở bình thường.

Bạn nên lặp lại bài tập này nhiều lần. Lưu ý, khi tập động tác này, bạn phải hít vào qua mũi và thở ra bằng miệng.

Động tác yoga hít thở này giảm mỡ bụng, đồng thời tạo dựng cơ săn chắc - Ảnh: Brightside

Động tác 3

Ngồi thẳng lưng trên tấm thảm, hai đầu gối xếp lại như hình minh họa phía dưới. Đặt tay lên đầu gối. Tiếp đó, hít vào thật sâu. Sau đó, thực hiện các cơn thở mạnh nhưng ngắn, ngắt quãng. Thực hiện động tác này trong khoảng 30 đến 60 giây .

Bài tập hít thở mạnh, ngắn và ngắt quãng giúp đốt cháy chất béo, giảm mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh: Brightside

Động tác 4

Ngồi thẳng, hai chân xếp vào nhau, vai thoải mái, đặt tay trái lên đầu gối trái. Đưa hai ngón tay trỏ và giữa khép chặt lên giữa hai chân mày. Lúc này, ngón út và áp út đặt bên trái lỗ mũi, ngón tay cái đặt bên phải mũi.

Nhẹ nhàng nhấn lỗ mũi phải và thở ra qua lỗ mũi trái. Sau đó, hít vào bằng lỗ mũi trái.

Tiếp tục, nhấn lỗ mũi trái và thở ra qua lỗ mũi phải. Sau đó hít vào qua lỗ mũi phải lần nữa. Những chuyển động này tạo ra một chu kỳ hít thở đều đặn. Làm 5 đến 10 lần như vậy là hoàn thành.

Động tác hít thở đều đặn từ hai bên mũi hỗ trợ giảm mỡ bụng - Ảnh: Internet

Động tác 5

Ngồi trên tấm thảm ở tư thế thoải mái, xương sống và cổ thẳng, lúc này lòng bàn tay đặt trên đầu gối. Thư giãn cơ bụng và nhắm mắt lại, bắt đầu hít vào và thở mạnh ra.

Hãy chắc chắn rằng hơi thở của bạn sâu, mạnh mẽ và nhịp nhàng. Mỗi lần hít vào và thở ra trong khoảng 1 giây. Làm bài tập này trong vòng 5 phút .

Động tác hít thở thư giãn, thoải mái giúp giảm mỡ bụng - Ảnh: Internet

Động tác 6

Ngồi trên tấm thảm, thẳng lưng, hai chân xếp vào nhau. Lúc này, hai vai thư giãn. Đặt hai ngón cái hai bên tai, 4 ngón còn lại đặt song song với sống mũi như hình minh họa. Từ từ hít vào và thở ra bằng miệng. Thực hiện 5 đến 10 chu kỳ hít thở.

Động tác hít vào và thở ra bằng miệng giúp giảm mỡ bụng - Ảnh: Brightside

Chăm chỉ hít thở theo 6 động tác yoga đơn giản trên, mỡ bụng sẽ nhanh chóng bị đốt cháy toàn bộ giúp bạn sở hữu vòng eo thon gọn, săn chắc.