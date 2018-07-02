Nằm ngửa rồi đưa chân thẳng lên tường 20 phút mỗi tối, đốt cháy mỡ thừa giúp bụng 'phẳng lì', đùi to cỡ nào cũng thon thả dễ dàng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, không chỉ tinh thần trở nên căng thẳng mà cơ thể cũng có cảm giác nặng nề, uể oải. Để cải thiện tất cả, Brightside đã đưa ra bài tập thể dục buổi tối trong vòng 20 phút cực kỳ đơn giản mà mọi người, cả nam lẫn nữ đều có thể áp dụng.

Nhấc chân lên, đặt sát dọc theo tường. Hai tay đặt thoải mái hai bên cơ thể, nhắm mắt thư giãn và giữ hơi thở thật đều đặn. Giữ vị trí này trong 15 - 20 phút là hoàn thành.

Lưu ý:

Quần áo rộng rãi, thoáng mát để không làm cản trở tuần hoàn máu. Đặc biệt là quần nên không có thắt lưng quá chật. Bên cạnh đó, đừng nằm quá xa tường hoặc quá gần.

Tác dụng của động tác nâng cao chân

Giảm chân phù nề

Cảm giác chân sưng nề và đau nhứt bắt nguồn từ tuần hoàn máu kém. Tim hoặc thận hoạt động quá tải, thừa cân, béo phì hoặc chế độ ăn uống không lành mạnh... cũng là những nguyên nhân gây nên chứng phù nề chân. Bài tập nâng cao chân này có thể điều trị vấn đề này nhờ khả năng cải thiện lưu thông máu vượt trội.

Bài tập buổi tối này giúp giảm chứng chân phù nề hiệu quả - Ảnh: Brightside

Giảm đau chân khi đi giày cao gót

Giày cao gót giúp vóc dáng của phụ nữ trở nên quyến rũ và có đường cong hơn. Tuy nhiên, phụ kiện này lại mang đến cảm giác mệt mỏi, đau nhứt đôi chân vì sự phân bố trọng lượng cơ thể không cân bằng.

Để giảm cảm giác đau nhứt nơi cổ và mũi chân, bạn hãy tập động tác nâng chân lên cao này khoảng 20 phút trước khi đi ngủ. Tình trạng sẽ giảm hẳn và giúp việc đi trên đôi giày cao gót dễ dàng hơn vào sáng mai.

Bài tập nâng chân này làm giảm cơn đau nhứt khi đi giày cao gót hiệu quả - Ảnh: Brightside

Giảm mỡ bụng

Động tác nâng chân có tác dụng cải thiện hoạt động của dạ dày, hệ tiêu hóa. Với khả năng tăng tuần hoàn máu, động tác này cung cấp máu đến các cơ quan nội tạng. Nếu tập động tác này thường xuyên, hầu hết các chất dinh dưỡng bạn tiêu thụ sẽ được hấp thu nhanh chóng. Điều này ngăn ngừa tình trạng tích tụ calo, tạo thành mỡ thừa, chất béo tích trữ dưới da giúp cơ thể săn chắc, thon gọn.

Nhờ cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường tuần hoàn máu nên động tác này giúp giảm mỡ bụng hiệu quả - Ảnh: Brightside

Giảm căng thẳng

Khi tập động tác này, bạn sẽ thoải mái hơn. Đồng thời, hít thở nhiều không khí hơn. Mô cơ thể nhận được nhiều oxy và lưu thông máu cải thiện, cung cấp dinh dưỡng đến tất cả các cơ quan bên trong. Điều này có lợi cho hệ thần kinh và làm giảm căng cơ xung quanh cổ và dạ dày.

Động tác nâng chân này góp phần giảm căng thẳng hữu hiệu - Ảnh: Brightside

Ngủ ngon giấc

Tập động tác chân này thường xuyên sẽ giúp bạn loại bỏ triệu chứng mất ngủ. Hơn nữa, não sẽ nhận được nhiều oxy hơn thông qua việc thở đúng cách và tuần hoàn máu ổn định. Động tác này tương tự như thiền định, bạn không bị phân tâm bởi những vấn đề nhỏ, nhờ đó tâm trí an yên, thư giãn.

Giấc ngủ ngon, đúng giờ cũng là một cách giảm cân hữu hiệu - Ảnh: Brightside

Với những tác dụng "thần kỳ" mang đến cho vóc dáng, sức khỏe trên, bạn còn chần chừ gì nữa mà không dành ra 20 phút mỗi buổi tối để tập theo động tác nâng cao chân này.