Tập 3 động tác yoga này mỗi ngày, nếp nhăn trên mặt bỗng chốc tan biến, da căng mịn như em bé

3 bài tập yoga cho khuôn mặt này không chỉ giúp xóa mờ nếp nhăn mà còn hỗ trợ nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, tươi trẻ cực kỳ hiệu quả.

Ngoài việc dùng mỹ phẩm, áp dụng các phương pháp làm đẹp tự nhiên, bạn cần tập luyện yoga cho khuôn mặt thường xuyên để xóa mờ nếp nhăn, đồng thời nuôi dưỡng làn da và ngăn ngừa lão hóa hiệu nghiệm. Dưới đây là 3 động tác yoga đơn giản, mang lại hiệu quả cao, không mất thời gian mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà mỗi ngày.

Động tác 1: Cười mỉm Chỉ cần cười mỉm môi mỗi ngày, các nếp nhăn sẽ bị xóa mờ sau thời gian ngắn. Đầu tiên, đặt hai ngón tay trỏ lên hai bên mép. Sau đó, dùng lực ở ngón tay kéo hai mép căng ra như đang cười mỉm. Giữ yên tư thế này khoảng 3 giầy thì quay lại vị trí ban đầu. Mỗi lần tập, thực hiện khoảng 5 - 7 lần động tác này. Tập luyện yoga cho khuôn mặt thường xuyên vừa giúp xóa nếp nhăn vừa ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet Động tác 2: Chu môi chữ O Động tác yoga này chủ yếu xóa mờ nếp nhăn quanh miệng. Đầu tiên, đặt hai ngón tay trỏ ở hai bên mép. Tiếp đó, chu miệng thành hình chữ O, dùng lực ở ngón tay ấn nhẹ, giữ yên khoảng 3 giây sau đó trở về vị trí cũ. Lúc chu miệng đồng thời mở to hai mắt. Thực hiện động tác này khoảng 5 - 7 lần.

Động tác yoga chu môi giúp xóa mờ nếp nhăn quanh miệng - Ảnh: Internet Động tác 3: Phồng má Đầu tiên, đứng thẳng người, hai tay áp sát vào đùi, giữ hơi thở thật đều. Tiếp đó, hít hơi dồn vào má phải rồi đưa hơi sang má trái, luân phiên khoảng 10 nhịp thì quay về tư thế bắt đầu. Thực hiện động tác xóa mờ nếp nhăn này khoảng 7 lần. Động tác yoga phồng má giúp xóa mờ nếp nhăn trên khuôn mặt và ngăn ngừa lão hóa da hiệu nghiệm - Ảnh: Internet Kiên trì tập luyện theo các động tác yoga trên, nếp nhăn sẽ bị xóa mờ, làn da sẽ tươi tắn, căng mịn - Ảnh: Internet Thói quen hình thành nếp nhăn sớm Để hạn chế nếp nhăn xuất hiện sớm trên khuôn mặt, bạn cần giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh. Hạn chế việc chống cằm lên tay, ngủ sấp suốt cả đêm, lười tẩy tế bào chết... Những việc này sẽ khiến quá trình lão hóa được đẩy mạnh gấp nhiều lần, làm làn da không chỉ nhăn nheo mà còn xuất hiện nám, tàn nhang cực kém sắc. Ngoài việc tập luyện yoga, thoa mỹ phẩm, để xóa mờ nếp nhăn hiệu nghiệm, bạn cần duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh - Ảnh: Internet Hạn chế bổ sung thức uống chứa cồn, cafein và có ga; đồ ăn giàu chất béo, đường và tinh bột. Vì những chất này khiến nếp nhăn xuất hiện sớm và nhiều hơn. Ngoài ra, chúng còn làm da xỉn màu, bóng nhờn. Kết hợp tập luyện 3 động tác yoga trên cùng chế độ sinh hoạt lành mạnh, các nếp nhăn sẽ bị xóa mờ, làn da sẽ trở nên căng mịn, hồng hào nhanh chóng.

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