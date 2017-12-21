Xóa nếp nhăn, trẻ hóa làn da nhờ rửa mặt với 3 loại nước này mỗi ngày

Sau tuối 20, làn da của phụ nữ bắt đầu lão hóa bởi sự thiếu hụt của collagen. Do đó, da ngày càng xuất hiện nhiều nếp nhăn, vết chân chim, đồi mồi và tàn nhang. Để ngăn ngừa tình trạng già nua và xóa nếp nhăn quanh mắt, miệng và trán hãy rửa mặt mỗi ngày bằng các loại nước dưới đây.

Những loại nước tự nhiên, rẻ tiền dưới đây sẽ giúp bạn đạt hiệu quả như dùng kem xóa nếp nhăn hàng hiệu.

Chanh rất giàu axit tự nhiên, vitamin C cùng hàng loạt khoáng chất có khả năng dưỡng trắng, điều trị mụn, tăng cường sản sinh collagen, từ đó hỗ trợ xóa nếp nhăn trên da mặt nhanh chóng.

Bên cạnh đó, dùng nước cốt chanh làm sạch da mặt thường xuyên còn giúp chống viêm, kháng khuẩn và ngăn ngừa mụn xuất hiện.

Xóa mờ nếp nhăn quanh mắt nhanh chóng nhờ rửa mặt với nước cốt chanh - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Đầu tiên, vắt lấy nước cốt nửa quả chanh hòa tan cùng 100ml nước lọc vào chiếc bát nhỏ. Tiếp theo, lấy miếng bông tẩy trang đặt lên lòng bàn tay, nhỏ vào vài giọt hỗn hợp vừa thực hiện rồi chà nhẹ nhàng lên da. Thực hiện đến khi làn da sạch bụi bẩn thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

2. Nước trà xanh

Trà xanh là một trong những nguyên liệu có công dụng ngăn ngừa lão hóa, đặc biệt xóa nếp nhăn khóe miệng hiệu quả.

Loại lá này chứa lượng lớn polyphenol, chất có khả năng làm chậm lão hóa da vượt trội. Ngoài ra, dưỡng chất từ trà xanh còn phá hủy các góc tự do – nguyên nhân gây nên lão hóa trong cơ thể.

Đặc biệt, dùng nước trà xanh mỗi ngày còn tăng sản sinh tế bào mới giúp da luôn trắng hồng và tươi trẻ.

Cách thực hiện:

Đun sôi 10 lá trà xanh với 500ml nước trong khoảng 2 phút. Lọc lấy phần nước đã nguội cho vào lọ thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Mỗi khi sử dụng, bạn lấy ra lượng nước trà xanh vừa đủ để rửa mặt vào hai buổi sáng và tối.

Chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp xóa mờ nếp nhăn khóe miệng hữu hiệu - Ảnh: Internet

3. Dầu dừa

Dầu dừa chứa hàm lượng cao axit lauric giúp ngăn ngừa lão hóa vô cùng hữu hiệu. Xóa nếp nhăn bằng dầu dừa là phương pháp mang lại hiệu quả cao và vô cùng an toàn, đặc biệt là với làn da nhạy cảm.

Cách sử dụng:

Mỗi tối trước khi đi ngủ, lấy vài giọt dầu dừa nhỏ lên miếng bông tẩy trang rồi xoa nhẹ lên khắp da mặt. Sau đó, dùng tay mát xa nhẹ nhàng 1 – 2 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Việc bạn sử dụng dầu dừa thế này còn tốt hơn dùng kem xóa nếp nhăn gấp nhiều lần.

Lượng axit tự nhiên dồi dào trong dầu dừa giúp ngăn ngừa lão hóa, xóa nếp nhăn giữa trán nhanh chóng - Ảnh: Internet

3 cách sử dụng các nguyên liệu tự nhiên trên sẽ giúp bạn xóa mờ nếp nhăn trên da mặt một cách nhanh chóng và an toàn.

Chúc bạn thành công!