Dù đã U60 nhưng da vẫn căng mịn, không nếp nhăn nhờ nắm vững cách rửa mặt vào buổi sáng này

Lượng natri chứa trong muối có khả năng khử trùng, kháng khuẩn cao giúp cho làn da hết bóng nhờn, hạn chế tối đa khả năng nổi mụn.

Hơn nữa, muối là chất làm sạch tự nhiên giúp da nhờn loại bỏ lượng bụi bẩn, vi khuẩn và bã nhờn một cách triệt để.

Mỗi buổi sáng, hãy pha loãng 1 muỗng cà phê muối với 500ml nước lọc rồi dùng hỗn hợp này vệ sinh da mặt như bình thường.

Áp dụng phương pháp này mỗi ngày, sau 1 tuần làn da sẽ hết bóng nhờn và trở nên mềm mịn đáng mơ ước.

2. Da khô – Rửa mặt với mật ong

Mật ong được xem là "thần dược" đối với việc làm đẹp của phụ nữ bởi vô số lợi ích mà chúng mang lại đối với làn da.

Ngoài việc dưỡng ẩm, bảo vệ da từ sâu bên trong, mật ong còn có khả năng chữa lành các vết thương, nốt mụn vô cùng hiệu quả.

Đặc biệt, sử dụng loại mật ong thường xuyên còn giúp da làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa nám, tàn nhang và nếp nhăn xuất hiện.

Cách thực hiện:

Hòa tan 1 muỗng canh mật ong với 300ml nước vào chiếc bát. Sau khi đã rửa sạch da mặt thì thoa hỗn hợp này lên, cứ 10 phút một lần, sau khoảng 25 – 30 phút thì vệ sinh thật sạch với nước mát.

3. Da sạm đen – Rửa mặt với nước giấm gạo

Giấm gạo có khả năng dưỡng trắng da vô cùng nhanh chóng. Đồng thời, hàm lượng men tự nhiên trong giấm còn có tác dụng cân bằng độ pH, duy trì độ ẩm giúp da luôn sáng mịn và căng bóng.

Cách thực hiện:

Sau khi đã rửa sạch da mặt vào buổi sáng, lấy 2 muỗng canh giấm gạo trộn với 3 muỗng canh nước lọc cho vào chiếc bát nhỏ.

Tiếp theo, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện trên da mặt, mát xa nhẹ nhàng 2 phút, giữ thêm 10 phút nữa thì rửa sạch lại với nước mát.

4. Da thường xuyên tiếp xúc với máy tính – Rửa mặt với lá trà xanh

Trong trà xanh chứa lượng lớn chất có khả năng chống bức xạ, đây là điều cần thiết giúp làn da thường xuyên tiếp xúc với máy tính không bị khô, nám.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa dồi dào trong lá trà xanh còn giúp da ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa vô cùng hiệu quả.

Cách thực hiện:

Đun sôi 5 – 6 lá trà xanh với 500ml nước trong vòng 10 phút. Đợi đến khi nguội thì dùng để rửa mặt như nước thông thường.