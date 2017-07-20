Năm thói quen mà đa số phụ nữ đều mắc phải dưới đây sẽ khiến vòng 1 "tụt dốc không phanh", thậm chí là lão hóa sớm dù chưa qua tuổi 30.

Ngược lại, đối với chiếc nội y quá rộng, bầu ngực sẽ chảy xệ và mất đi sự căng tròn, quyến rũ vốn có.

Theo một cuộc khảo sát, chỉ có 25% phụ nữ trên thế giới mặc áo ngực đúng kích cỡ. Phái đẹp thường không lường trước được hậu quả nghiêm trọng của thói quen này, việc mặc áo ngực quá chật sẽ khiến vòng 1 trở nên méo mó, biến dạng.

2. Dùng nhíp sai cách

Dùng nhíp để loại bỏ lông nách thường xuyên, không đúng cách sẽ vô cùng có hại đối với vòng 1. Vì vùng da quanh ngực tương đối nhạy cảm, việc nhổ lông nách không đúng cách sẽ khiến nước ứ động dưới da, từ đó khiến vòng 1 trở nên mất cân đối và ngày càng xuống cấp.

3. Thường xuyên ngủ sấp

Thường xuyên nằm sấp khi ngủ là nguyên nhân khiến vòng 1 bị lệch và biến dạng một cách nhanh chóng. Nghiêm trọng hơn, duy trì tư thế ngủ này trong thời gian dài có thể gây ung thư vú.

4. Không sử dụng kem dưỡng

Đa số phụ nữ đều chỉ thoa kem dưỡng ở những vùng như như mặt, cổ, tay mà quên đi làn da nhạy cảm xung quanh ngực. Trên thực tế, vùng da này vẫn cần cung cấp dưỡng chất để trở nên săn chắc, căng mịn và tươi trẻ.

Do đó, hãy tạo cho mình thói quen thoa kem dưỡng ở vùng da ngực vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ để chăm sóc vòng 1 theo cách tốt nhất.

5. Mặc áo ngực không phù hợp khi hoạt động thể thao

Khi bạn chạy bộ hoặc hoạt động thể chất với cường độ cao, theo quán tính, vòng 1 sẽ chuyển động theo cơ thể. Trong trường hợp này, nếu chiếc áo ngực bạn mặc không đúng chuẩn, độ nâng đỡ không tốt sẽ khiến bầu ngực trở nên xô lệch, chảy xệ vô cùng nhanh chóng.