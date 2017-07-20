Vòng 1 chảy xệ, lão hóa nhanh bởi 5 thói quen đến 75% phụ nữ mắc phải này

Làm đẹp cùng chuyên gia 20/07/2017 13:48

Vòng 1 sẽ trở nên chảy xệ, biến dạng và nhanh lão hóa hơn nếu bạn mắc phải 5 thói quen xấu dưới đây.

Năm thói quen mà đa số phụ nữ đều mắc phải dưới đây sẽ khiến vòng 1 "tụt dốc không phanh", thậm chí là lão hóa sớm dù chưa qua tuổi 30. 

1. Kích thước áo ngực không phù hợp

Theo một cuộc khảo sát, chỉ có 25% phụ nữ trên thế giới mặc áo ngực đúng kích cỡ. Phái đẹp thường không lường trước được hậu quả nghiêm trọng của thói quen này, việc mặc áo ngực quá chật sẽ khiến vòng 1 trở nên méo mó, biến dạng.

Ngược lại, đối với chiếc nội y quá rộng, bầu ngực sẽ chảy xệ và mất đi sự căng tròn, quyến rũ vốn có.

Vòng 1 chảy xệ, lão hóa nhanh bởi 5 thói quen đến 75% phụ nữ mắc phải này - Ảnh 1
Mặc áo ngực không đúng kích cỡ khiến vòng 1 chảy xệ, biến dạng - Ảnh: Internet

2. Dùng nhíp sai cách

Dùng nhíp để loại bỏ lông nách thường xuyên, không đúng cách sẽ vô cùng có hại đối với vòng 1. Vì vùng da quanh ngực tương đối nhạy cảm, việc nhổ lông nách không đúng cách sẽ khiến nước ứ động dưới da, từ đó khiến vòng 1 trở nên mất cân đối và ngày càng xuống cấp.

Vòng 1 chảy xệ, lão hóa nhanh bởi 5 thói quen đến 75% phụ nữ mắc phải này - Ảnh 2
Nên nhổ lông nách đúng cách, đúng thời điểm, đúng quy trình để vòng 1 không chảy xệ và nhanh lão hóa - Ảnh: Internet

3. Thường xuyên ngủ sấp

Thường xuyên nằm sấp khi ngủ là nguyên nhân khiến vòng 1 bị lệch và biến dạng một cách nhanh chóng. Nghiêm trọng hơn, duy trì tư thế ngủ này trong thời gian dài có thể gây ung thư vú.

Vòng 1 chảy xệ, lão hóa nhanh bởi 5 thói quen đến 75% phụ nữ mắc phải này - Ảnh 3
Thói quen ngủ nằm sấp khiến vòng 1 trở nên biến dạng do bị chèn ép thường xuyên - Ảnh: Internet

4. Không sử dụng kem dưỡng

Đa số phụ nữ đều chỉ thoa kem dưỡng ở những vùng như như mặt, cổ, tay mà quên đi làn da nhạy cảm xung quanh ngực. Trên thực tế, vùng da này vẫn cần cung cấp dưỡng chất để trở nên săn chắc, căng mịn và tươi trẻ.

Vòng 1 chảy xệ, lão hóa nhanh bởi 5 thói quen đến 75% phụ nữ mắc phải này - Ảnh 4
Vùng da xung quanh ngực cũng cần cung cấp dưỡng chất để trở nên săn chắc, căng mịn - Ảnh: Internet

Do đó, hãy tạo cho mình thói quen thoa kem dưỡng ở vùng da ngực vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ để chăm sóc vòng 1 theo cách tốt nhất.

5. Mặc áo ngực không phù hợp khi hoạt động thể thao

Khi bạn chạy bộ hoặc hoạt động thể chất với cường độ cao, theo quán tính, vòng 1 sẽ chuyển động theo cơ thể. Trong trường hợp này, nếu chiếc áo ngực bạn mặc không đúng chuẩn, độ nâng đỡ không tốt sẽ khiến bầu ngực trở nên xô lệch, chảy xệ vô cùng nhanh chóng. 

Vòng 1 chảy xệ, lão hóa nhanh bởi 5 thói quen đến 75% phụ nữ mắc phải này - Ảnh 5
Để duy trì độ săn chắc cho vòng 1, hãy chọn áo ngực đúng chuẩn, phù hợp với mọi hoạt động - Ảnh minh họa: Internet

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