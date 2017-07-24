Nếu bạn muốn khắc phục các vấn đề về mụn, viêm da, cháy nắng, thâm nám hay tàn nhang một cách nhanh chóng, hãy áp dụng ngay các phương pháp dưỡng da từ 5 nguyên liệu thiên nhiên dưới đây.

Bạn chỉ cần lấy vài viên đá chà nhẹ lên vùng da bị tổn thương khoảng 2 – 3 phút sau đó rửa lại với nước mát là hoàn thành. Nên kiên trì áp dụng phương pháp này khoảng 3 lần mỗi ngày, sau 1 tuần các nốt mụn đỏ, vết viêm da sẽ giảm đi đáng kể.

Ngoài ra, để làm tăng hiệu quả của phương pháp làm đẹp này, bạn có thể dùng nước hoa hồng, nước ép dưa leo, gel nha đam... đông thành đá để sử dụng.

2. Sữa chua

Sữa chua là nguyên liệu tuyệt vời giúp bạn phục hồi làn da hư tổn trong thời gian ngắn. Men vi sinh cùng lượng độ ẩm dồi dào trong sữa chua sẽ giúp điều trị và chữa lành các vết thâm mụn một cách nhanh chóng.

Bạn chỉ cần làm lạnh sữa chua rồi thoa đều lên da, thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước mát là hoàn thành liệu trình.

3. Mật ong

Mật ong có đặt tính chống vi khuẩn, kháng viêm giúp da luôn khỏe mạnh và ngăn ngừa mụn xuất hiện. Ngoài ra, dưỡng chất từ mật ong còn giúp da duy trì độ ẩm, trắng mịn tự nhiên.

4. Nha đam

Đây chính là “thần dược” giúp điều trị tất cả các vấn đề về da, đặc biệt là gel nha đam tự nhiên. Bảo quản gel nha đam trong tủ lạnh, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ hãy thoa đều chúng lên da mặt, giữ qua đêm rồi vệ sinh thật sạch với nước mát vào sáng ngày hôm sau.

Kiên trì áp dụng trong vòng 1 tuần, làn da sẽ được phục hồi trắng mịn, săn chắc bất ngờ.

5. Dầu dừa

Dầu dừa được xem là nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời vì chúng có khả năng phục hồi các mô da hư tổn vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa, loại dầu này còn giúp chữa trị các vấn đề về lão hóa da như: rạn da, nếp nhăn, tàn nhang...