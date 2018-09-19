Chăm chỉ làm điều này mỗi ngày, mỡ thừa quanh bụng dày cỡ nào cũng 'tan biến' giúp vòng eo thon gọn sau 2 tuần

Để tiêu diệt toàn bộ mỡ thừa "cứng đầu" quanh vùng bụng, bạn hãy chăm chỉ tập luyện những động tác sau đây từ Brightside.
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Đa phần người làm việc văn phòng thường phải đối mặt với tình trạng mỡ thừa tích tụ quanh bụng. Ngoài ra, thói quen uống nhiều rượu bia, ăn uống thất thường, bổ sung nhiều chất béo xấu, ăn khuya thường xuyên... cũng là những nguyên nhân chính làm mỡ thừa tích trữ ngày một nhiều quanh bụng.
Đặc biệt, khi đã hình thành, chất béo quanh bụng cực kỳ khó đốt cháy nếu bạn chỉ dựa vào việc thay đổi chế độ dinh dưỡng. Tức là bạn cần phải tập luyện mỗi ngày nếu muốn sở hữu vòng eo săn chắc, thon gọn.
Dưới đây là các bài tập của Brightside có tác dụng đốt cháy mỡ thừa quanh bụng nhanh chóng.
Động tác 1: Bật nhảy
Chuẩn bị với tư thế hít đất, hít vào một hơi mạnh, đồng thời bật và kéo hai chân về phía ngực. Tiếp đó, bật và đưa chân về vị trí ban đầu
Lặp lại nhiều lần - Ảnh: Brightside
Động tác 2: Leo núi
Động tác 3: Bật nhảy với ghế
Động tác 4: Đạp xe
Động tác 5: Sumo squat
Lưu ý khi tập luyện tại nhà
Trước khi tập các động tác này, bạn chắc chắn phải khởi động cơ thể, các khớp tay chân để hạn chế chấn thương trong quá trình vận động.
Như đã nói phía trên, quá trình giảm cân hay giảm kích thước vòng eo còn phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng. Do đó, hãy ăn uống khoa học mỗi ngày để sớm đạt được hiệu quả tốt nhất.
Đặc biệt, bạn nên dành thời gian để tập vào buổi sáng sớm vì vận động vào buổi tối có thể gây khó ngủ.
Trước khi đi ngủ khoảng 2 giờ, không nên bổ sung bất kỳ loại thực phẩm hoặc thức uống chứa đường, sữa nào để hạn chế tối đa việc hình thành mỡ thừa quanh bụng.
Hơn nữa, ngừng uống rượu bia, thức khuya, ăn vặt... để bảo vệ sức khỏe lẫn vóc dáng.
Hy vọng 5 động tác tại nhà này sẽ giúp bạn đốt cháy nhanh chóng chất béo, mỡ thừa quanh bụng, sở hữu vòng eo thon gọn hoàn hảo.