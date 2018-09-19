Chăm chỉ làm điều này mỗi ngày, mỡ thừa quanh bụng dày cỡ nào cũng 'tan biến' giúp vòng eo thon gọn sau 2 tuần

Làm đẹp cùng chuyên gia 19/09/2018 10:27

Để tiêu diệt toàn bộ mỡ thừa "cứng đầu" quanh vùng bụng, bạn hãy chăm chỉ tập luyện những động tác sau đây từ Brightside.

Đa phần người làm việc văn phòng thường phải đối mặt với tình trạng mỡ thừa tích tụ quanh bụng. Ngoài ra, thói quen uống nhiều rượu bia, ăn uống thất thường, bổ sung nhiều chất béo xấu, ăn khuya thường xuyên... cũng là những nguyên nhân chính làm mỡ thừa tích trữ ngày một nhiều quanh bụng. 

Đặc biệt, khi đã hình thành, chất béo quanh bụng cực kỳ khó đốt cháy nếu bạn chỉ dựa vào việc thay đổi chế độ dinh dưỡng. Tức là bạn cần phải tập luyện mỗi ngày nếu muốn sở hữu vòng eo săn chắc, thon gọn. 

Dưới đây là các bài tập của Brightside có tác dụng đốt cháy mỡ thừa quanh bụng nhanh chóng. 

Động tác 1: Bật nhảy

Những động tác giảm mỡ thừa giúp vòng eo thon gọn sau 2 tuần

Đừng thẳng trên thảm tập với hai chân khép vào nhau. Bật nhảy lên cao, đồng thời đưa hai tay lên cao. Tiếp đất với hai chân dang rộng hơn vai.

Chuẩn bị với tư thế hít đất, hít vào một hơi mạnh, đồng thời bật và kéo hai chân về phía ngực. Tiếp đó, bật và đưa chân về vị trí ban đầu 

Lặp lại nhiều lần - Ảnh: Brightside

Động tác 2: Leo núi

Những động tác giảm mỡ thừa giúp vòng eo thon gọn sau 2 tuần

1. Bắt đầu với tư thế hít đất. Tiếp đó, bật và kéo một chân về phía ngực. Sau đó, bật đưa chân này về và kéo chân còn lại về phía ngực. 

2. Tương tự động tác leo núi này, tuy nhiên khi kéo chân phải lên, bạn đồng thời đưa tay trái lên phía trước. 

Lặp lại nhiều lần động tác này - Ảnh: Brightside

Động tác 3: Bật nhảy với ghế

Những động tác giảm mỡ thừa giúp vòng eo thon gọn sau 2 tuần
Cách thực hiện động tác này cực kỳ đơn giản. Đặt một chiếc ghế đẩu phía trước mặt, đưa chân trái lên ghế. Dùng lực bật nhảy lên, tiếp đất bằng chân trái, lúc này chân phải đang đặt trên ghế. Lặp lại nhiều lần - Ảnh: Brightside

Động tác 4: Đạp xe

Những động tác giảm mỡ thừa giúp vòng eo thon gọn sau 2 tuần
Bắt đầu với tư thế nằm ngửa trên thảm tập. Tiếp đó, dùng lực ở hông kéo người lên, đồng thời co chân trái lại, lúc này tay phải dơ lên ngang ngực. Lặp lại nhiều lần, luân phiên cả hai chân - Ảnh: Brightside

Động tác 5: Sumo squat

Những động tác giảm mỡ thừa giúp vòng eo thon gọn sau 2 tuần
Bắt đầu bằng tư thế đứng thẳng trên thảm tập với hai chân dang rộng hơn vai, tay nắm lại đặt phía trước ngực. Tiếp đó, khuỵu chân lại đến khi đầu gối tạo thành gốc 90 độ thì dừng lại. Giữ yên đến khi có thể - Ảnh: Brightside

Lưu ý khi tập luyện tại nhà

Trước khi tập các động tác này, bạn chắc chắn phải khởi động cơ thể, các khớp tay chân để hạn chế chấn thương trong quá trình vận động. 

Như đã nói phía trên, quá trình giảm cân hay giảm kích thước vòng eo còn phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng. Do đó, hãy ăn uống khoa học mỗi ngày để sớm đạt được hiệu quả tốt nhất. 

Đặc biệt, bạn nên dành thời gian để tập vào buổi sáng sớm vì vận động vào buổi tối có thể gây khó ngủ. 

Trước khi đi ngủ khoảng 2 giờ, không nên bổ sung bất kỳ loại thực phẩm hoặc thức uống chứa đường, sữa nào để hạn chế tối đa việc hình thành mỡ thừa quanh bụng. 

Hơn nữa, ngừng uống rượu bia, thức khuya, ăn vặt... để bảo vệ sức khỏe lẫn vóc dáng.

Chăm chỉ làm điều này mỗi ngày, mỡ thừa quanh bụng dày cỡ nào cũng 'tan biến' giúp vòng eo thon gọn sau 2 tuần - Ảnh 6
Để lấy lại vóc dáng và vòng eo hoàn hảo, bạn cần chăm chỉ tập luyện cũng như có chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý, khoa học - Ảnh: Internet

Hy vọng 5 động tác tại nhà này sẽ giúp bạn đốt cháy nhanh chóng chất béo, mỡ thừa quanh bụng, sở hữu vòng eo thon gọn hoàn hảo.

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Chỉ cần kiên trì thực hiện chế độ tập luyện và thực đơn siết mỡ bụng bạn sẽ sở hữu ngay vòng eo kiến càng.

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