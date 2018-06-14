Giảm 6kg sau 7 ngày bằng cách ăn trứng gà luộc, bạn tin không?

Trứng luộc là một loại thực phẩm giàu protein - dưỡng chất có khả năng hỗ trợ giảm cân cực kì hiệu quả mà không khiến cơ thể trở nên mệt mỏi.
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Áp dụng một thực đơn ăn kiêng khoa học là cách giảm cân được nhiều người áp dụng. Vì đây là phương pháp đơn giản, dễ áp dụng và không mệt nhọc như tập luyện.
Tuy nhiên cụ thể từng bữa ăn trứng như thế nào để có thể giảm được số cân như mong muốn thì bạn nên tham khảo chi tiết dưới đây.
Thứ 2:
– Bữa sáng: 2 quả trứng luộc + ½ quả bưởi hoặc 2 quả cam.
– Bữa trưa: 1 lát bánh mì + 1 quả táo + 2 quả chuối.
– Bữa tối: 1 phần ức gà áp chảo + 1 tô salad hoặc rau củ luộc.
Thứ 3:
– Bữa sáng: 2 quả trứng luộc + ½ quả bưởi hoặc 2 quả cam.
– Bữa trưa: 1 phần ức gà áp chảo + 1 tô salad rau.
– Bữa tối: 1 tô salad rau + 2 quả trứng luộc + 1 quả cam.
Thứ 4:
– Bữa sáng: 2 quả trứng luộc + ½ quả bưởi hoặc 2 quả cam.
– Bữa trưa: 1 lát bánh mì + 1 quả cà chua + 1 quả chuối.
– Bữa tối: 1 phần ức gà áp chảo + 1 tô salad rau.
Thứ 5:
– Bữa sáng: 2 quả trứng luộc + ½ quả bưởi hoặc 2 quả cam.
– Bữa trưa: 1 tô salad rau + 1 quả táo + 3 quả chuối.
– Bữa tối: 1 phần ức gà áp chảo.
Thứ 6:
– Bữa sáng: 2 quả trứng luộc.
– Bữa trưa: 2 quả trứng luộc + 1 đĩa rau muống hoặc 2 củ su su luộc.
– Bữa tối: 1 tô salad rau + 1 con cá rô phi nướng.
Thứ 7:
– Bữa sáng: 2 quả trứng luộc.
– Bữa trưa: 1 tô salad rau + 1 quả táo + 3 quả chuối.
– Bữa tối: 1 phần ức gà áp chảo + 1 tô salad rau.
Chủ nhật:
– Bữa sáng: 2 quả trứng luộc + ½ quả bưởi hoặc 2 quả cam.
– Bữa trưa: 1 phần ức gà áp chảo + 1 tô salad rau + 1 đĩa rau muống luộc.
– Bữa tối: 1 đĩa rau muống luộc (hoặc 2 quả su su luộc).
Hi vọng thực đơn ăn kiêng với trứng chi tiết đã được tổng hợp trên đây sẽ giúp các bạn nhanh chóng lấy lại vóc dáng của mình chỉ trong thời gian ngắn. Quan trọng là phải kiên trì và đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn các bạn sẽ đạt được mục tiêu giảm 6kg sau 1 tuần.