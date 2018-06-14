Giảm 6kg sau 7 ngày bằng cách ăn trứng gà luộc, bạn tin không?

Áp dụng một thực đơn ăn kiêng khoa học là cách giảm cân được nhiều người áp dụng. Vì đây là phương pháp đơn giản, dễ áp dụng và không mệt nhọc như tập luyện.

Tuy nhiên cụ thể từng bữa ăn trứng như thế nào để có thể giảm được số cân như mong muốn thì bạn nên tham khảo chi tiết dưới đây.