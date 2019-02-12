Để vóc dáng thon gọn, săn chắc chỉ sau 1 tháng, hãy áp dụng 3 chế độ ăn kiêng đơn giản này

Có rất nhiều chế độ ăn kiêng nhưng không phải tất cả chúng đều mang đến hiệu quả. Trên thực tế, một số phương pháp ăn uống còn gây ra tổn hại cho sức khỏe . Thấu hiểu được nỗi lo này, bài viết sẽ giới thiệu đến bạn 3 bí quyết ăn kiêng mang đến hiệu quả giảm cân chỉ sau 1 tháng.

Rất đơn giản, từ thứ hai đến thứ tư, bạn nên ăn kiêng nghiêm ngặt với lượng calo giảm 30 - 40%, từ thứ năm đến thứ bảy sẽ là thời gian để cơ thể thư giãn.

Thời gian để áp dụng chế độ này là 5 - 6 ngày ăn kiêng low-carb và 1 - 2 ngày ăn nhiều carb. Các nhà khoa học Úc chứng minh chế độ ăn kiêng này sẽ khiến cơ thể tăng cường quá trình trao đổi chất. Chế độ ăn kiêng theo chu kỳ cho phép cơ thể tích cực đốt cháy calo, mỡ thừa.

Chế độ ăn uống perricone

Bác sĩ Nicholas Perricone là chuyên gia dinh dưỡng và da liễu người Mỹ. Chế độ ăn uống của ông có thể giúp bạn sở hữu vóc dáng cân đối và cải thiện làn da nhờ chất béo từ cá, loại chất có khả năng làm chậm lão hóa tuyệt vời.

Khi áp dụng chế độ ăn uống này, bạn được phép bổ sung một lượng lớn thịt cá, thực phẩm giàu protein, trái cây và rau quả. Bên cạnh đó, loại trừ hoàn toàn các sản phẩm như nước sốt, đồ ngọt, rượu và bánh ngọt.

Điều quan trọng là phải tiêu thụ các loại thực phẩm cho phép theo thứ tự nhất định. Đầu tiên, bạn cần ăn thực phẩm chứa protein, sau đó là chất xơ và cuối cùng là thực phẩm chứa carbs (trái cây).

Thứ tự này giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường góp phần ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa.

Chế độ ăn uống thể tích

Chế độ ăn kiêng này được phát triển bởi Barbara Rolls - Giáo sư khoa học Dinh dưỡng tại Đại học bang Pennsylvania. Ý tưởng chính của phương pháp này là bạn không nên quan tâm đến lượng thực phẩm sẽ ăn.

Một phương pháp ăn kiêng chú trọng vào thị giác, từ đó gây ảnh hưởng đến vị giác - Ảnh: Internet

Theo Rolls, nhận thức về mức độ calo của thực phẩm là "chìa khóa" để đạt được hiệu quả giảm cân lâu dài và lành mạnh. Bạn không cần phải tránh bổ sung các loại thực phẩm không lành mạnh. Vấn đề là người đang giảm cân phải ăn món có ít calo trước khi ăn một bữa chính.

Những thực phẩm ít calo như rau, súp, sinh tố... Như vậy, bạn sẽ loại bỏ cảm giác đói và cảm thấy no, lâu dần sẽ hình thành thói quen và dẫn đến hiệu quả giảm cân như mong muốn.

Các nghiên cứu khác nhau đã chứng minh việc đặt thức ăn trên một chiếc đĩa nhỏ hơn sẽ làm ảnh hưởng đến nhận thức của mỗi người. Điều này truyền thông tin đến não bộ và khiến bạn có ý muốn ăn ít đi.

Áp dụng một trong những bí quyết ăn uống đơn giản trên, chắc chắn rằng chỉ sau 1 tháng, bạn sẽ giảm cân thành công và sở hữu vóc dáng thon gọn như mong muốn.