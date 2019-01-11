Muốn giảm cân thành công trước Tết không cần ăn kiêng hay tập luyện, hãy làm theo 10 thói quen này

Từ năm 1975 đến 2017, tỉ lệ béo phì đã tăng gấp 3 lần, tương ứng với khoảng 1,9 tỷ người trưởng thành bị thừa cân. Trong số này, hơn 650 triệu người trưởng thành mắc phải béo phì. Do đó, để bản thân không gặp phải vấn đề này, ngay bây giờ, bạn cần có thói quen giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn uống điều độ, khoa học.

Brightside đã đăng tải 10 thói quen đơn giản mang đến khả năng kiểm soát cân nặng hữu hiệu.