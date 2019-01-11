Muốn giảm cân thành công trước Tết không cần ăn kiêng hay tập luyện, hãy làm theo 10 thói quen này

Làm đẹp cùng chuyên gia 11/01/2019 14:19

Brightside đã mang đến cho bạn 10 cách để đạt được hiệu quả giảm cân tối ưu. Do đó, nếu đang mong muốn lấy lại vóc dáng thon gọn trước Tết, hãy áp dụng ngay.

Từ năm 1975 đến 2017, tỉ lệ béo phì đã tăng gấp 3 lần, tương ứng với khoảng 1,9 tỷ người trưởng thành bị thừa cân. Trong số này, hơn 650 triệu người trưởng thành mắc phải béo phì. Do đó, để bản thân không gặp phải vấn đề này, ngay bây giờ, bạn cần có thói quen giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn uống điều độ, khoa học.

Brightside đã đăng tải 10 thói quen đơn giản mang đến khả năng kiểm soát cân nặng hữu hiệu.

1. Ăn súp trước

Muốn giảm cân thành công trước Tết không cần ăn kiêng hay tập luyện, hãy làm theo 10 thói quen này - Ảnh 1

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn 1 bát súp, canh trước bữa ăn có thể giúp kiềm chế sự thèm ăn vượt trội. Điều này hoàn toàn đúng, khi đợi súp nguội, bạn phải ăn từ từ, điều này khiến não, hormone và dạ dày có đủ thời gian để tiếp nhận cảm giác no - Ảnh: Brightside

2. Thêm gia vị vào món ăn

Muốn giảm cân thành công trước Tết không cần ăn kiêng hay tập luyện, hãy làm theo 10 thói quen này - Ảnh 2

Đây thực sự là một tin tốt cho những người thích ăn cay. Ăn thức ăn cay có thể làm tăng sự trao đổi chất đến 8%, do đó thúc đẩy tốc độ đốt cháy calo, mang đến hiệu quả giảm cân. Ngoài ra, đồ cay khuyến khích mọi người ăn chậm, điều này tốt cho sự trao đổi chất - Ảnh: Brightside

3. Ăn vặt lành mạnh

Muốn giảm cân thành công trước Tết không cần ăn kiêng hay tập luyện, hãy làm theo 10 thói quen này - Ảnh 3

Trong quá trình giảm cân, có nhiều khả năng bạn sẽ cảm thấy đói hay thèm ăn bất chợt. Do đó, hãy giữ đồ ăn nhẹ lành mạnh như hạt hướng dương, hạnh nhân, táo cắt lát, bánh quy giòn và phô mai ít béo để làm giảm cơn đói tức thì mà không ảnh hưởng đến hiệu quả giảm cân - Ảnh: Brightside

4. Ngủ nhiều hơn

Muốn giảm cân thành công trước Tết không cần ăn kiêng hay tập luyện, hãy làm theo 10 thói quen này - Ảnh 4

Nghỉ ngơi hợp lý là điều rất quan trọng để cơ thể bạn hoạt động tốt. Một nghiên cứu cho thấy những người ăn kiêng sẽ tiêu thụ ít hơn 6% calo khi ngủ đủ giấc - Ảnh: Brightside

5. Uống nhiều trà

Muốn giảm cân thành công trước Tết không cần ăn kiêng hay tập luyện, hãy làm theo 10 thói quen này - Ảnh 5

8 ly nước mỗi ngày là điều cực kỳ cần thiết cho giảm cân, sức khỏe. Đối với những dịp khác, trà là lựa chọn tốt nhất. Trà, đặc biệt là trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể giúp giảm cân. Thức uống này cũng giúp phòng chống ung thư hiệu quả - Ảnh: Brightside

6. Bát, đĩa màu xanh

Muốn giảm cân thành công trước Tết không cần ăn kiêng hay tập luyện, hãy làm theo 10 thói quen này - Ảnh 6

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi người có xu hướng ăn ít hơn khi đặt thức ăn trên đĩa với độ tương phản màu sắc cao. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mọi người sẽ ăn ít hơn 33% nếu sử dụng dụng cụ màu xanh - Ảnh: Brightside

7. Dừng làm nhiều việc cùng lúc

Muốn giảm cân thành công trước Tết không cần ăn kiêng hay tập luyện, hãy làm theo 10 thói quen này - Ảnh 7

Khi làm nhiều việc cùng lúc, tâm trí của bạn không tập trung và liên tục di chuyển giữa các chủ đề khác nhau bao gồm cả suy nghĩ về thực phẩm và ăn uống. Điều này có thể khiến bạn quên rằng bản thân đang ăn kiêng - Ảnh: Brightside

8. Cười!

Muốn giảm cân thành công trước Tết không cần ăn kiêng hay tập luyện, hãy làm theo 10 thói quen này - Ảnh 8

Tiếng cười mang đến cho cơ thể một bài tập aerobic nhỏ. Điều này làm cho tim đập nhanh hơn, tăng lưu thông máu trong cơ thể. Cười dữ dội trong khoảng 1 giờ sẽ đốt cháy lượng calo tương tự như nâng tạ trong 30 phút - Ảnh: Brightside

9. Ngủ trong căn phòng lạnh

Muốn giảm cân thành công trước Tết không cần ăn kiêng hay tập luyện, hãy làm theo 10 thói quen này - Ảnh 9

Khi ngủ trong căn phòng lạnh, cơ thể sẽ đốt cháy chất béo được lưu trữ quanh bụng để giữ ấm. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Bệnh tiểu đường cho thấy những người ngủ trong phòng có nhiệt độ thấp sẽ đốt cháy lượng calo nhiều hơn 7% so với những người ngủ trong phòng ấm - Ảnh: Brightside

10. Tắt đèn khi ngủ

Muốn giảm cân thành công trước Tết không cần ăn kiêng hay tập luyện, hãy làm theo 10 thói quen này - Ảnh 10

Nghe có vẻ lạ, nhưng đây là sự thật. Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Ohio phát hiện ra rằng ở trong những nơi tối có thể mang đến hiệu quả giảm cân - Ảnh: Brightside

Có 10 thói quen trên, bạn sẽ giảm cân một cách dễ dàng và hiệu quả mà không cần phải ăn kiêng kham khổ, tập luyện quá cực nhọc.

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Việc giảm lượng calo hay ăn ít hơn chỉ khiến cơ thể càng rơi vào trạng thái tích trữ năng lượng để tồn tại.

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