7 lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng giúp phụ nữ giảm cân hiệu quả và nhanh chóng hơn

Làm đẹp cùng chuyên gia 04/01/2019 14:29

Để giảm cân một cách nhanh chóng và an toàn đối với sức khỏe, lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng là điều bạn không nên bỏ qua.

Giảm cân luôn là mối quan tâm chính của hầu hết mọi người chứ không riêng gì nữ giới. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp tập luyện và chế độ ăn kiêng khác nhau. Tuy nhiên, để vừa đạt hiệu quả cao vừa an toàn cho sức khỏe, bạn đừng nên bỏ qua 7 lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng được Brightside tổng hợp dưới đây,

1. Đừng bỏ qua nhóm thực phẩm yêu thích

Nếu bạn đang ép bản thân ngừng ăn những thực phẩm yêu thích thì điều này cuối cùng sẽ trở thành lý do gây ra căng thẳng. Theo giải thích của Rebecca Scritchfield - Chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng, thay vì bắt ép bản thân, bạn có thể chọn cách thêm thực phẩm lành mạnh vào các món ăn yêu thích. Ví dụ như pizza nhiều rau củ quả. 

7 lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng giúp phụ nữ giảm cân hiệu quả và nhanh chóng hơn - Ảnh 1
Tuy giảm cân, nhưng bạn nên biết cách chiều chuộng bản thân để không lâm vào tình trạng căng thẳng - Ảnh: Internet

2. Duy trì thói quen sau khi giảm cân thành công

Thay đổi chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn đến vóc dáng, sức khỏe. Do đó, dù đã giảm cân thành công nhưng nếu ăn uống sai cách, bạn sẽ sớm mập mạp trở lại. Điều này bắt buộc bạn phải duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học ngay cả khi vóc dáng đã thon gọn, săn chắc. Như chuyên gia dinh dưỡng Scritchfield đã nói, bạn phải chăm sóc tốt thì vóc dáng mới mãi khỏe đẹp, cân đối.

3. Đếm lượng calo nạp vào 

Theo lời khuyên của chuyên gia Sanfilippo, đừng theo dõi lượng thức ăn bằng gram, thay vào đó hãy thử theo dõi lượng calo. Đếm lượng calo thực sự rất quan trọng. Bằng cách này, bạn hoàn toàn nhận thức được bản thân đang ăn bao nhiêu và đốt cháy bao nhiêu calo. Từ đó mới đưa ra điều chỉnh hợp lý hơn nhằm đạt được mục đích giảm cân sớm nhất.

7 lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng giúp phụ nữ giảm cân hiệu quả và nhanh chóng hơn - Ảnh 2
Ăn bao nhiêu không quan trọng, để giảm cân hiệu quả, bạn cần đếm lượng calo nạp vào và lượng calo bị đốt cháy - Ảnh: Brightside

4. Đừng suy nghĩ tiêu cực về bữa ăn phụ

Nếu nghĩ rằng ăn giữa các bữa chính hoặc ăn nhẹ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giảm cân nghiêm ngặt thì bạn đã nhầm. Một bữa ăn nhẹ lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa việc ăn quá nhiều trong bữa chính. Các món ăn nhẹ giàu protein không chỉ khiến bạn cảm thấy no hơn mà còn kiểm soát được cảm giác thèm ăn.

Như chuyên gia Fisher gợi ý, ông khuyên người đang giảm cân dùng các loại hạt, trái cây, sữa chua, que phô mai, bỏng ngô và thanh granola ít đường cho các bữa ăn nhẹ.

5. Không phải chất béo nào cũng xấu

Chúng ta thường tránh ăn những thực phẩm giàu béo nhất định như bơ, các loại hạt và các sản phẩm từ sữa vì nghĩ rằng chúng sẽ khiến vóc dáng ngày càng mũm mĩm. Tuy nhiên, không phải 100% chất béo đều xấu, chẳng hạn như omega-3, omega-6 có thể giúp bạn giảm cân, cải thiện làn da.

Theo giải thích của Eliza Savage, chuyên gia dinh dưỡng tại Middleberg Dinh, chất béo lành mạnh được tiêu hóa chậm hơn so với carbs và protein sẽ thúc đẩy cảm giác no. Các sản phẩm sữa đầy đủ chất béo, các loại hạt và chất béo từ thực vật còn có khả năng thúc đẩy giảm cân.

7 lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng giúp phụ nữ giảm cân hiệu quả và nhanh chóng hơn - Ảnh 3
Không phải tất cả các loại chất béo đều gây hại đối với sức khỏe, thậm chí, một số dạng như omega còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

6. Chú tâm vào loại thuốc đang sử dụng

Theo chia sẻ của Chandler Park, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Y khoa Kentucky, một số loại thuốc có thể làm ức chế quá trình giảm cân. Do đó, ông khuyên mọi người đang cố gắng giảm cân nên hạn chế sử dụng thuốc kháng histamine.

7. Giảm cân khác với giảm béo

Một số trường hợp số cân bạn giảm được chỉ là do cơ thể đang mất nước, và sau thời gian ngắn, vóc dáng sẽ trở nên tròn trịa trở lại. Do đó, các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyên những người đang giảm cân nên đi theo quá trình từng bước, vừa cắt giảm thực phẩm theo chế độ khoa học vừa tập luyện để chất béo, mỡ thừa trong cơ thể bị đốt cháy hữu hiệu. 

Nắm vững 7 lời khuyên bổ ích trên từ các chuyên gia, bạn sẽ nhanh chóng giảm cân thành công, đồng thời ngăn ngừa việc tăng cân trở lại và đảm bảo an toàn cho sức khỏe. 

Đậu mắt đen hỗ trợ giảm cân

Đậu mắt đen hỗ trợ giảm cân

Đậu mắt đen có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, là thực phẩm chứa những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe đồng thời có khả năng hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   lời khuyên từ chuyên gia bí quyết giảm cân chế độ dinh dưỡng giảm cân biện pháp giảm cân nhanh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 17 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 52 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 17 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 30 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 22 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân