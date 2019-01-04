7 lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng giúp phụ nữ giảm cân hiệu quả và nhanh chóng hơn

Nếu bạn đang ép bản thân ngừng ăn những thực phẩm yêu thích thì điều này cuối cùng sẽ trở thành lý do gây ra căng thẳng. Theo giải thích của Rebecca Scritchfield - Chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng, thay vì bắt ép bản thân, bạn có thể chọn cách thêm thực phẩm lành mạnh vào các món ăn yêu thích. Ví dụ như pizza nhiều rau củ quả.

Giảm cân luôn là mối quan tâm chính của hầu hết mọi người chứ không riêng gì nữ giới. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp tập luyện và chế độ ăn kiêng khác nhau. Tuy nhiên, để vừa đạt hiệu quả cao vừa an toàn cho sức khỏe , bạn đừng nên bỏ qua 7 lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng được Brightside tổng hợp dưới đây,

Theo lời khuyên của chuyên gia Sanfilippo, đừng theo dõi lượng thức ăn bằng gram, thay vào đó hãy thử theo dõi lượng calo. Đếm lượng calo thực sự rất quan trọng. Bằng cách này, bạn hoàn toàn nhận thức được bản thân đang ăn bao nhiêu và đốt cháy bao nhiêu calo. Từ đó mới đưa ra điều chỉnh hợp lý hơn nhằm đạt được mục đích giảm cân sớm nhất.

Thay đổi chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn đến vóc dáng, sức khỏe. Do đó, dù đã giảm cân thành công nhưng nếu ăn uống sai cách, bạn sẽ sớm mập mạp trở lại. Điều này bắt buộc bạn phải duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học ngay cả khi vóc dáng đã thon gọn, săn chắc. Như chuyên gia dinh dưỡng Scritchfield đã nói, bạn phải chăm sóc tốt thì vóc dáng mới mãi khỏe đẹp, cân đối.

Ăn bao nhiêu không quan trọng, để giảm cân hiệu quả, bạn cần đếm lượng calo nạp vào và lượng calo bị đốt cháy - Ảnh: Brightside

4. Đừng suy nghĩ tiêu cực về bữa ăn phụ

Nếu nghĩ rằng ăn giữa các bữa chính hoặc ăn nhẹ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giảm cân nghiêm ngặt thì bạn đã nhầm. Một bữa ăn nhẹ lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa việc ăn quá nhiều trong bữa chính. Các món ăn nhẹ giàu protein không chỉ khiến bạn cảm thấy no hơn mà còn kiểm soát được cảm giác thèm ăn.

Như chuyên gia Fisher gợi ý, ông khuyên người đang giảm cân dùng các loại hạt, trái cây, sữa chua, que phô mai, bỏng ngô và thanh granola ít đường cho các bữa ăn nhẹ.

5. Không phải chất béo nào cũng xấu

Chúng ta thường tránh ăn những thực phẩm giàu béo nhất định như bơ, các loại hạt và các sản phẩm từ sữa vì nghĩ rằng chúng sẽ khiến vóc dáng ngày càng mũm mĩm. Tuy nhiên, không phải 100% chất béo đều xấu, chẳng hạn như omega-3, omega-6 có thể giúp bạn giảm cân, cải thiện làn da.

Theo giải thích của Eliza Savage, chuyên gia dinh dưỡng tại Middleberg Dinh, chất béo lành mạnh được tiêu hóa chậm hơn so với carbs và protein sẽ thúc đẩy cảm giác no. Các sản phẩm sữa đầy đủ chất béo, các loại hạt và chất béo từ thực vật còn có khả năng thúc đẩy giảm cân.

Không phải tất cả các loại chất béo đều gây hại đối với sức khỏe, thậm chí, một số dạng như omega còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

6. Chú tâm vào loại thuốc đang sử dụng

Theo chia sẻ của Chandler Park, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Y khoa Kentucky, một số loại thuốc có thể làm ức chế quá trình giảm cân. Do đó, ông khuyên mọi người đang cố gắng giảm cân nên hạn chế sử dụng thuốc kháng histamine.

7. Giảm cân khác với giảm béo

Một số trường hợp số cân bạn giảm được chỉ là do cơ thể đang mất nước, và sau thời gian ngắn, vóc dáng sẽ trở nên tròn trịa trở lại. Do đó, các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyên những người đang giảm cân nên đi theo quá trình từng bước, vừa cắt giảm thực phẩm theo chế độ khoa học vừa tập luyện để chất béo, mỡ thừa trong cơ thể bị đốt cháy hữu hiệu.

Nắm vững 7 lời khuyên bổ ích trên từ các chuyên gia, bạn sẽ nhanh chóng giảm cân thành công, đồng thời ngăn ngừa việc tăng cân trở lại và đảm bảo an toàn cho sức khỏe.