Uống ly nước detox giảm cân này mỗi ngày, Tết đến tự tin diện quần áo đẹp khoe vóc dáng thon gọn, vòng eo phẳng lỳ

Để lấy lại vóc dáng một cách an toàn và lành mạnh với sức khỏe nhưng vẫn đạt hiệu quả tối ưu, bạn có thể áp dụng 4 công thức làm nước detox uống giảm cân từ nguyên liệu tự nhiên sau đây.

Tết đến là dịp để gia đình sum họp bên nhau đón chào năm mới. Đây cũng là thời điểm để mọi người ăn diện những bộ quần áo mới, đẹp đẽ với mong muốn có một năm thật hạnh phúc, khởi sắc và đầy may mắn. Chính vì vậy mà nhu cầu giảm cân, làm đẹp trước Tết cực kỳ cao.

- Vài lá bạc hà tươi

- 1 muỗng canh gừng băm

- 2 quả chanh tươi

Cách thực hiện:

Cho gừng băm, lá bạc hà tươi hơi vò nát vào chiếc bình lớn. Chanh thái lát mỏng 1 quả, còn lại vắt lấy nước cốt cho tất cả vào bình. Cuối cùng, đổ 2 lít nước vào bình, giữ lạnh 2 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức.

Bạn nên uống nước detox này suốt cả ngày để đạt được hiệu quả tối ưu.

Nước detox là phương pháp giảm cân hiệu quả, an toàn mà mọi người đều có thể áp dụng - Ảnh: Internet

Công thức nước detox 2

Nguyên liệu cần có:

- 1/4 quả dứa chín

- Vài lá bạc hà tươi

- 2 lít nước

Cách thực hiện:

Dứa gọt vỏ, loại bỏ phần mắt gai, thái thành từng lát mỏng cho vào bình lớn. Thêm lá bạc hà và 2 lít nước lọc vào, giữ lạnh khoảng 45 đến 60 phút là có thể thưởng thức ngay.

Bạn có thể uống loại nước detox từ dứa này suốt cả ngày.

Dứa là loại quả giàu vitamin, axit tự nhiên rất hiệu quả trong việc loại bỏ độc tố, mỡ thừa ra khỏi cơ thể - Ảnh: Internet

Công thức nước detox 3

Nguyên liệu cần có:

- 1 nhánh quế

- 2 lít nước lọc

- 1 quả chanh tươi

- 2 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Đun nóng nước đã chuẩn bị, sau đó thêm nhánh quế vào và giữ yên khoảng 20 phút. Tiếp đó, thái lát quả chanh và mật ong cho vào, khuấy đều. Cuối cùng, chuyển hỗn hợp vào bình, giữ lạnh thêm 30 phút nữa là có thể thưởng thức ngay.

Nước uống chanh quế mật ong mang đến hiệu quả vượt bậc trong việc giảm cân, săn chắc vóc dáng - Ảnh: Internet

Công thức nước detox 4

Nguyên liệu cần có:

- 2 quả cam tươi

- 1 quả chanh

- Vài lá bạc hà

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Cam tươi vắt lấy nước cho ra chiếc bình. Chanh thái lát mỏng, lá bạc hà vò dập cho vào cùng nước cam. Thêm mật ong, 1 lít nước vào, khuấy đều giữ lạnh sau 1 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức ngay.

Cam tươi là một trong những loại quả có múi giúp giảm cân, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả - Ảnh: Internet

Chăm chỉ uống một trong những công thức nước detox trên mỗi ngày, số cân dư thừa, chất béo trong cơ thể sẽ nhanh chóng bị loại bỏ. Nhờ đó, bạn sẽ sở hữu vóc dáng thon gọn, hoàn hảo hơn để đón chào Tết đến.