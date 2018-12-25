Xay nhuyễn 4 thành phần này để uống mỗi ngày, mỡ thừa tiêu tan, vóc dáng thon gọn nhanh đến khó tin

Loại nước này rất giàu chất xơ, vitamin, đồng thời, ít calo, không chứa đường nên rất hiệu quả trong việc giảm cân, thanh lọc và đào thải cặn bã trong cơ thể ra ngoài.

Không có bất kỳ viên thuốc ma thuật nào có thể giúp bạn giảm nhiều kg chỉ trong vòng 1 tuần mà không ảnh hưởng đến sức khỏe . Do đó, bạn cần tìm đến phương pháp thon gọn cơ thể lành mạnh và an toàn hơn. Chẳng hạn như thức uống 4 thành phần tự nhiên mà Brightside gợi ý sau đây.

- 1 quả dưa leo

- 1 ly rau mùi tây

- 3 miếng dứa tươi

Cách thực hiện:

Rửa sạch các nguyên liệu đã chuẩn bị, thêm chúng vào máy và bắt đầu nghiền nhuyễn. Sau đó, cho chúng ra ly và thưởng thức. Bạn chỉ có thể thêm đá, không được thêm đường, muối hay bất cứ loại gia vị nào.

Bạn nên uống ly nước này trong vòng 15 phút sau khi thực hiện để giữ được nguồn dưỡng chất tự nhiên. Đặc biệt, tốt nhất là nên uống vào buổi sáng, trước khi ăn.

Nếu kết hợp đồ uống này với tập luyện thể thao và chế độ ăn uống lành mạnh, bạn sẽ thấy kết quả sau 1 tuần áp dụng.

Ly sinh tố rau quả xanh giúp giảm cân, thanh lọc cơ thể - Ảnh: Internet

Tác dụng của nước uống 4 thành phần

Cần tây là loại rau rất ít calo, trong 100gr loại rau này chỉ chứa 16 calo. Chất xơ từ cần tây khi vào bên trong dạ dày sẽ khiến bạn cảm thấy no nhanh hơn. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng sự gia tăng chất xơ trong chế độ ăn uống là thành phần thiết yếu để giảm cân.

Giống như cần tây, dưa leo chứa nhiều chất xơ và có lượng calo rất thấp. Thành phần của dưa leo có đến 95% là nước, vì vậy chúng giúp bạn giữ dáng, cũng như duy trì làn da khỏe đẹp, mềm mịn.

Thức uống từ dứa, rau mùi, cần tây và dưa leo này sẽ giúp bạn sở hữu vòng eo cùng vóc dáng thon gọn - Ảnh: Internet

Trong khi đó, rau mùi tây chứa rất nhiều chất xơ hỗ trợ giảm cân vượt trội, đồng thời, loại rau này còn có tác dụng lợi tiểu tự nhiên.

Trong 100gr dứa chứa 1g chất xơ không hòa tan, trong khi giá trị năng lượng của loại quả này là khoảng 50 calo. Loại quả này dồi dào vitamin C, một trong những chất chống oxy hóa mạnh mẽ hỗ trợ ngăn ngừa hình thành mỡ thừa trong cơ thể.

Việc chăm chỉ uống ly nước từ dứa, cần tây, rau mùi và dưa leo này mỗi buổi sáng sẽ mang đến cho bạn vòng eo săn chắc, vóc dáng thon gọn cùng cơ thể thanh lọc.