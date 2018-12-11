Tuân thủ ăn uống và tập luyện theo 4 giai đoạn này, vòng eo phẳng lỳ, vóc dáng thon gọn, không mỡ thừa

Brightside đã đưa ra quy trình giảm cân, đốt cháy mỡ thừa qua 4 giai đoạn cực kỳ hiệu nghiệm. Nếu đang mong muốn lấy lại vóc dáng thon gọn, bạn hãy thực hiện theo.
- 9X Hà Nội giảm 5 cm vòng bụng nhờ thực đơn đã mắt, ngon miệng
- Dành 10 phút để tập 5 động tác này trước khi ngủ, tay chân to như bắp chuối, bụng đầy ngấn mỡ cũng thon gọn cực nhanh
Áp dụng ngay quy trình giảm cân bao gồm 4 giai đoạn sau đây của Brightside, ước muốn về vóc dáng thon gọn, vòng eo phẳng lỳ sẽ trở thành hiện thực.
Giai đoạn 1: Xem xét chế độ ăn uống
Cố gắng giảm thiểu lượng đường và carbohydrate trong chế độ ăn uống bằng cách thay thế soda bằng trà, bánh nướng ngọt bằng các loại hạt và trái cây, đường bằng mật ong. Kèm theo đó, ăn nhiều rau và chất xơ mỗi ngày.
Giai đoạn 2: Loại bỏ trọng lượng dư thừa
Giai đoạn 3: Giảm kích thước vòng eo
Các bài tập cardio sẽ giúp bạn giảm cân nhưng không làm cơ bụng săn chắc, phẳng lỳ hoàn toàn. Do đó, bạn cần các bài tập chuyên sâu và phức tạp hơn để vừa giảm cân vừa tăng cường cơ bắp.
Giai đoạn 4: Tăng cường cơ bụng
Thực hiện tuần tự theo 4 giai đoạn trên, chắc chắn chỉ sau thời gian ngắn bạn sẽ loại bỏ được hoàn toàn mỡ thừa, giảm cân thành công, sở hữu cơ bụng cũng như vóc dáng săn chắc.