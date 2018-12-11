Tuân thủ ăn uống và tập luyện theo 4 giai đoạn này, vòng eo phẳng lỳ, vóc dáng thon gọn, không mỡ thừa

Áp dụng ngay quy trình giảm cân bao gồm 4 giai đoạn sau đây của Brightside, ước muốn về vóc dáng thon gọn, vòng eo phẳng lỳ sẽ trở thành hiện thực.

Giai đoạn 1: Xem xét chế độ ăn uống

Chế độ ăn uống quyết định rất nhiều đến cân nặng, vóc dáng và lượng mỡ thừa trong cơ thể - Ảnh: Brightside

Cố gắng giảm thiểu lượng đường và carbohydrate trong chế độ ăn uống bằng cách thay thế soda bằng trà, bánh nướng ngọt bằng các loại hạt và trái cây, đường bằng mật ong. Kèm theo đó, ăn nhiều rau và chất xơ mỗi ngày.