Tuân thủ ăn uống và tập luyện theo 4 giai đoạn này, vòng eo phẳng lỳ, vóc dáng thon gọn, không mỡ thừa

Làm đẹp cùng chuyên gia 11/12/2018 12:43

Brightside đã đưa ra quy trình giảm cân, đốt cháy mỡ thừa qua 4 giai đoạn cực kỳ hiệu nghiệm. Nếu đang mong muốn lấy lại vóc dáng thon gọn, bạn hãy thực hiện theo.

Áp dụng ngay quy trình giảm cân bao gồm 4 giai đoạn sau đây của Brightside, ước muốn về vóc dáng thon gọn, vòng eo phẳng lỳ sẽ trở thành hiện thực. 

Giai đoạn 1: Xem xét chế độ ăn uống 

Tuân thủ ăn uống và tập luyện theo 4 giai đoạn này, vòng eo phẳng lỳ, vóc dáng thon gọn, không mỡ thừa - Ảnh 1
Chế độ ăn uống quyết định rất nhiều đến cân nặng, vóc dáng và lượng mỡ thừa trong cơ thể - Ảnh: Brightside

Cố gắng giảm thiểu lượng đường và carbohydrate trong chế độ ăn uống bằng cách thay thế soda bằng trà, bánh nướng ngọt bằng các loại hạt và trái cây, đường bằng mật ong. Kèm theo đó, ăn nhiều rau và chất xơ mỗi ngày.

Giai đoạn 2: Loại bỏ trọng lượng dư thừa

Tuân thủ ăn uống và tập luyện theo 4 giai đoạn này, vòng eo phẳng lỳ, vóc dáng thon gọn, không mỡ thừa - Ảnh 2

Chạy bộ 30 phút mỗi ngày, chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy được những thay đổi tích cực về vóc dáng, cân nặng. Nếu quá khó thực hiện trong thời gian đầu, bạn có thể đi bộ rồi dần dần nâng cường độ tập luyện lên - Ảnh: Brightside

Tuân thủ ăn uống và tập luyện theo 4 giai đoạn này, vòng eo phẳng lỳ, vóc dáng thon gọn, không mỡ thừa - Ảnh 3

Bơi ít nhất 30 phút 2 đến 3 lần mỗi tuần cũng là cách loại bỏ mỡ thừa trong cơ thể nhanh chóng. Vì bất kỳ bài tập nào trong nước đều giúp giảm cân, cụ thể 1 giờ bơi chuyên sâu có thể giúp bạn đốt cháy 500 calo - Ảnh: Brightside

Giai đoạn 3: Giảm kích thước vòng eo 

Các bài tập cardio sẽ giúp bạn giảm cân nhưng không làm cơ bụng săn chắc, phẳng lỳ hoàn toàn. Do đó, bạn cần các bài tập chuyên sâu và phức tạp hơn để vừa giảm cân vừa tăng cường cơ bắp.

Tuân thủ ăn uống và tập luyện theo 4 giai đoạn này, vòng eo phẳng lỳ, vóc dáng thon gọn, không mỡ thừa - Ảnh 4

Hít thở là một bài tập tuyệt vời. Bạn chỉ cần thở ra đến khi không còn không khí trong phổi, lúc này bụng sẽ được đẩy xuống cột sống. Bạn giữ yên trong 15-20 giây, từ từ thở ra thật nhẹ nhàng. Lặp lại điều này 10 nhịp, 3-4 lần một ngày. Chỉ vài tuần sau đó, bạn sẽ nhận thấy vòng eo nhỏ lại bất ngờ - Ảnh: Brightside

Tuân thủ ăn uống và tập luyện theo 4 giai đoạn này, vòng eo phẳng lỳ, vóc dáng thon gọn, không mỡ thừa - Ảnh 5

Một bài tập hiệu quả khác để săn chắc cơ bụng là plank. Thực hiện 2-3 lần một ngày, mỗi nhịp kéo dài trong 30 giây và bạn nên tăng dần thời lượng lên. Bên cạnh việc đốt cháy calo, tạo cơ bụng, bài tập này còn giảm thiểu căng thẳng hiệu quả - Ảnh: Brightside

Giai đoạn 4: Tăng cường cơ bụng

Tuân thủ ăn uống và tập luyện theo 4 giai đoạn này, vòng eo phẳng lỳ, vóc dáng thon gọn, không mỡ thừa - Ảnh 6

Bài tập gập bụng giúp cơ bụng săn chắc tuyệt đối, đồng thời nâng cao thể lực của mỗi người. Mỗi ngày chỉ cần dành ra 5 đến 10 phút để thực hiện động tác này, sau 1 tuần, bạn sẽ ngỡ ngang vì kết quả đạt được - Ảnh: Brightside

Thực hiện tuần tự theo 4 giai đoạn trên, chắc chắn chỉ sau thời gian ngắn bạn sẽ loại bỏ được hoàn toàn mỡ thừa, giảm cân thành công, sở hữu cơ bụng cũng như vóc dáng săn chắc. 

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