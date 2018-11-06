Dành 10 phút để tập 5 động tác này trước khi ngủ, tay chân to như bắp chuối, bụng đầy ngấn mỡ cũng thon gọn cực nhanh

Làm đẹp cùng chuyên gia 06/11/2018 10:14

Chăm chỉ luyện tập 5 động tác sau đây mỗi buổi tối, sau thời gian ngắn, bạn sẽ sở hữu vóc dáng săn chắc, thon gọn đã ao ước từ lâu.

Bên cạnh ăn kiêng, tập luyện là cách đơn giản nhất để đạt được cơ thể săn chắc, thon gọn. Không cần đến phòng tập chuyên nghiệp với các bài tập cường độ mạnh, bạn có thể đốt cháy mỡ thừa quanh bụng, đùi và bắp tay đơn giản tại nhà bằng 5 động tác dưới đây. 

Động tác 1:

Đầu tiên, nằm sấp trên thảm, hai chân duỗi thẳng, đặt cách xa nhau. Từ từ nâng phần trên cơ thể lên, trụ bằng hai ống tay. 

Co chân phải lên trên, đưa tay phải ra sau nắm lấy bàn chân phải. Giữ tư thế này khoảng vài giây thì trở về vị trí ban đầu. Sau đó, lặp lại tương tự với chân trái. 

Luân phiên thực hiện khoảng 10 - 15 nhịp. 

Lưu ý, khi đã tập nhuần nhuyễn, bạn có thể đồng thời tập động tác này 2 chân cùng lúc. 

Dành 10 phút để tập 5 động tác này trước khi ngủ, tay chân to như bắp chuối, bụng đầy ngấn mỡ cũng thon gọn cực nhanh - Ảnh 1
Động tác này không chỉ thon gọn bắp tay, bắp chân mà còn kéo giãn phần cột sống - Ảnh: Internet

Động tác 2:

Đầu tiên, ngồi xếp chân trên thảm, sống lưng thẳng nhất có thể. Đưa bàn tay trái lên đầu gối phải, đồng thời uốn cong người sang trái, lúc này tay phải đưa lên cao cùng hướng. 

Giữ yên tư thế uốn cong này vài giây thì quay về, thực hiện tương tự cho bên còn lại.

Dành 10 phút để tập 5 động tác này trước khi ngủ, tay chân to như bắp chuối, bụng đầy ngấn mỡ cũng thon gọn cực nhanh - Ảnh 2
Động tác này vừa tác động vào bắp tay vừa hỗ trợ kéo căng cơ hai bên hông - Ảnh: Internet

Động tác 3: 

Đứng thẳng trên thảm, hai chân khép sát vào nhau. Từ từ cúi người xuống, hai tay duỗi thẳng đến khi chạm với mặt phẳng. Lúc này cố gắng giữ đầu gối thẳng, không cong. Giữ yên tư thế khoảng 5 - 7 giây thì đứng thẳng trở lại. 

Thực hiện khoảng 10 nhịp mỗi tối.

Dành 10 phút để tập 5 động tác này trước khi ngủ, tay chân to như bắp chuối, bụng đầy ngấn mỡ cũng thon gọn cực nhanh - Ảnh 3
Động tác này nhìn có vẻ đơn giản nhưng có khả năng tăng cường trao đổi chất rất tốt. Nhờ đó, hỗ trợ giảm cân tuyệt vời - Ảnh: Internet

Động tác 4: 

Đứng thẳng trên thảm tập, bước chân trái lên trên càng dài càng tốt. Từ từ hạ gối trái xuống đến khi chân phải phía sau dường như tiếp đất hoàn toàn. Sau đó, hạ luôn gối trái chạm sàn rồi nâng người lên trở lại.

Lưu ý, lưng luôn trong tư thế thẳng. Lặp lại động tác này khoảng 10 nhịp mỗi lần tập.

Dành 10 phút để tập 5 động tác này trước khi ngủ, tay chân to như bắp chuối, bụng đầy ngấn mỡ cũng thon gọn cực nhanh - Ảnh 4
Bài tập này nên được thực hiện nhịp nhàng, cẩn thận nhằm tránh các chấn thương khớp nhỏ - Ảnh: Internet

Động tác 5:

Ngồi thẳng trên thảm tập, hai chân áp sát sàn sao cho tạo thành chữ W tương tự hình minh họa bên dưới. Từ từ nằm ngửa ra thảm nhưng hai chân không di chuyển. Khi lưng chạm sàn, dùng lực ở hông kéo người trở về tư thế ngồi.

Lặp lại động tác này khoảng 10 - 20 nhịp tùy sức.

Dành 10 phút để tập 5 động tác này trước khi ngủ, tay chân to như bắp chuối, bụng đầy ngấn mỡ cũng thon gọn cực nhanh - Ảnh 5
Động tác này đốt cháy mỡ thừa quanh bụng cực kỳ nhanh chóng - Ảnh: Internet

Lưu ý trước khi tập luyện:

Để tránh các chấn thương như trật khớp, nhứt mỏi, hãy khởi động nhẹ khoảng 1 phút trước khi tập 5 động tác này. 

Vì tập vào buổi tối nên bạn không nên dùng quá sức, điều này có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và không tốt cho sức khỏe

Kèm theo sự kiên trì tập luyện, bạn cần thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh, điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học để hiệu quả đạt được cao nhất có thể. 

Cuối cùng, hy vọng bạn sẽ sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc sau khi tập luyện 5 động tác này trong thời gian ngắn nhất. 

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