5 bài tập tại nhà giúp kích thước vòng ngực tăng lên 90cm, căng tròn, quyến rũ sau thời gian ngắn

Làm đẹp cùng chuyên gia 17/09/2018 15:53

Những động tác này sẽ làm nổi bật các đường cong trên cơ thể, đồng thời tăng kích thước vòng 1 lên 90cm cực kỳ nhanh chóng.

Tự ti vì bộ ngực chảy xệ hay lép kẹp khiến bạn ngại ngần diện những bộ trang phục khoe vẻ gợi cảm.

Để cải thiện kích thước vòng 1, bên cạnh một chế độ dinh dưỡng hợp lý, bạn cần có phương pháp tập luyện khoa học.

Với 5 bài tập cực kỳ đơn giản từ Stylecraze sau đây, bạn sẽ sở hữu vòng ngực có kích thước đúng chuẩn, đồng thời ngăn ngừa tình trạng chảy xệ hiệu quả. Ngoài ra, những động tác này còn giúp hiện rõ các đường cong quyến rũ trên cơ thể sau thời gian kiên trì tập luyện.

1. Pish Up

Bài tập này tương tự như tư thế hít đất và plank quen thuộc. 

Đầu tiên, giữ thăng bằng trên tấm thảm tập bằng hai mũi chân và hai bàn tay. Tiếp đó, hạ dần dần người xuống sàn sao cho khuỷu tay nằm thẳng hàng với vai. Lúc này, hai mắt hướng thẳng về phía trước. Giữ yên tư thế này với nhịp thở ổn định càng lâu càng tốt. 

Sau khi thư giãn cơ thể, bạn lặp lại động tác này thêm 3 - 4 lần nữa. 

5 bài tập tại nhà giúp kích thước vòng ngực tăng lên 90cm, căng tròn, quyến rũ sau thời gian ngắn - Ảnh 1
Động tác này dồn hết trọng lượng phần trên cơ thể lên hai tay, bắt buộc bạn phải dùng lực ở ngực và tay, do đó giúp cơ tại các vùng này trở nên săn chắc - Ảnh: Internet

2. Pish Up nâng cao

Tương tự như động tác trên, bài tập này cũng góp phần giảm thiểu tình trạng chảy xệ vòng ngực do lão hóa, tuổi tác. Đầu tiên bạn cần chuẩn bị 1 quả bóng. Đặt 2 bàn tay lên quả bóng, dần dần nâng cơ thể lên cao đến khi khuỷu tay căng ra, lúc này bạn đang giữ thăng bằng trên 2 mũi chân dang rộng bằng vai. 

Hạ khuỷu tay xuống, giữ yên vài giây rồi nâng lên cao trở lại. Thực hiện khoảng 10 nhịp, có thể tăng số lượng lên khi đã thuần thục.

5 bài tập tại nhà giúp kích thước vòng ngực tăng lên 90cm, căng tròn, quyến rũ sau thời gian ngắn - Ảnh 2
Động tác pish up nâng cao giúp tăng kích thước vòng 1, ngăn ngừa tình trạng ngực chảy xệ - Ảnh: Internet

3. Nâng bóng

Đầu tiên, nằm ngửa trên thảm tập, đầu gối gập, hai chân đặt cạnh nhau. Dùng 2 tay cầm chặt quả bóng đặt trên ngực. Bây giờ giữ hơi thở nhịp nhàng, nâng quả bóng lên cao, giữ khoảng 3 giây thì quay về vị trí ban đầu. Lặp lại khoảng 20 nhịp mỗi lần tập.

5 bài tập tại nhà giúp kích thước vòng ngực tăng lên 90cm, căng tròn, quyến rũ sau thời gian ngắn - Ảnh 3
Nâng hạ bóng giúp tăng kết cấu cơ ngực giúp vòng 1 nảy nở, căng tròn mà không chảy xệ - Ảnh: Internet

4. Yoga

Yoga là phương pháp tuyệt vời để bạn cải thiện kích thước vòng 1, cũng như duy trì vóc dáng cân đối, thon gọn. 

Nằm sấp trên thảm tập, dùng hai bàn tay nâng cơ thể lên cao. Tiếp đó, ngã đầu ra sau, cố gắng uốn cong cột sống tương tự như hình minh họa phía dưới. 

Giữ yên tư thế này, hít vào thật sâu để lấp đầy lòng ngực, sau đó thở ra nhẹ nhàng. Lặp lại tương tự động tác này khoảng 5 lần. 

5 bài tập tại nhà giúp kích thước vòng ngực tăng lên 90cm, căng tròn, quyến rũ sau thời gian ngắn - Ảnh 4
Động tác yoga giúp tăng kích thước vòng 1 này rất dễ thực hiện - Ảnh: Internet

5. Nâng tạ ngửa

Trong gym, nâng tạ ngửa là một trong những động tác có tác dụng tăng kích thước, săn chắc vòng ngực, đồng thời giảm mỡ ở bắp tay hiệu quả nhất. 

Rất đơn giản, nằm ngửa trên thảm tập, đầu gối gập lại, hai tay cầm chặt hai tạ đơn. Nâng hạ với khuỷu tay vuông gốc. Thực hiện trong vòng 3 - 4 phút mỗi buổi tập. 

5 bài tập tại nhà giúp kích thước vòng ngực tăng lên 90cm, căng tròn, quyến rũ sau thời gian ngắn - Ảnh 5
Động tác nâng hạ tạ trên tư thế nằm ngửa giúp vòng ngực săn chắc và cải thiện kích thước nhanh chóng - Ảnh: Internet

Chăm chỉ, kiên trì dành ra khoảng 20 phút để tập theo 5 động tác này mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng tăng kích thước vòng 1 lên 90cm, đồng thời hạn chế tối đa tình trạng ngực chảy xệ, kém săn chắc.

Tăng kích thước tự nhiên vòng 1 cấp tốc từ "lép xẹp" lên 90cm dễ dàng nhờ cách này

Tăng kích thước tự nhiên vòng 1 cấp tốc từ "lép xẹp" lên 90cm dễ dàng nhờ cách này

Trọn bộ các cách giúp cho vòng 1 căng tròn cấp tốc hoàn toàn không đụng chạm dao kéo và có thể áp dụng ngay tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tăng kích thước vòng 1 bài tập tại nhà chăm sóc vòng 1

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 25 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay