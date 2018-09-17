5 bài tập tại nhà giúp kích thước vòng ngực tăng lên 90cm, căng tròn, quyến rũ sau thời gian ngắn

Để cải thiện kích thước vòng 1, bên cạnh một chế độ dinh dưỡng hợp lý, bạn cần có phương pháp tập luyện khoa học.

Tự ti vì bộ ngực chảy xệ hay lép kẹp khiến bạn ngại ngần diện những bộ trang phục khoe vẻ gợi cảm.

Bài tập này tương tự như tư thế hít đất và plank quen thuộc.

Với 5 bài tập cực kỳ đơn giản từ Stylecraze sau đây, bạn sẽ sở hữu vòng ngực có kích thước đúng chuẩn, đồng thời ngăn ngừa tình trạng chảy xệ hiệu quả. Ngoài ra, những động tác này còn giúp hiện rõ các đường cong quyến rũ trên cơ thể sau thời gian kiên trì tập luyện.

Đầu tiên, giữ thăng bằng trên tấm thảm tập bằng hai mũi chân và hai bàn tay. Tiếp đó, hạ dần dần người xuống sàn sao cho khuỷu tay nằm thẳng hàng với vai. Lúc này, hai mắt hướng thẳng về phía trước. Giữ yên tư thế này với nhịp thở ổn định càng lâu càng tốt.

Sau khi thư giãn cơ thể, bạn lặp lại động tác này thêm 3 - 4 lần nữa.

Động tác này dồn hết trọng lượng phần trên cơ thể lên hai tay, bắt buộc bạn phải dùng lực ở ngực và tay, do đó giúp cơ tại các vùng này trở nên săn chắc - Ảnh: Internet

2. Pish Up nâng cao

Tương tự như động tác trên, bài tập này cũng góp phần giảm thiểu tình trạng chảy xệ vòng ngực do lão hóa, tuổi tác. Đầu tiên bạn cần chuẩn bị 1 quả bóng. Đặt 2 bàn tay lên quả bóng, dần dần nâng cơ thể lên cao đến khi khuỷu tay căng ra, lúc này bạn đang giữ thăng bằng trên 2 mũi chân dang rộng bằng vai.

Hạ khuỷu tay xuống, giữ yên vài giây rồi nâng lên cao trở lại. Thực hiện khoảng 10 nhịp, có thể tăng số lượng lên khi đã thuần thục.

Động tác pish up nâng cao giúp tăng kích thước vòng 1, ngăn ngừa tình trạng ngực chảy xệ - Ảnh: Internet

3. Nâng bóng

Đầu tiên, nằm ngửa trên thảm tập, đầu gối gập, hai chân đặt cạnh nhau. Dùng 2 tay cầm chặt quả bóng đặt trên ngực. Bây giờ giữ hơi thở nhịp nhàng, nâng quả bóng lên cao, giữ khoảng 3 giây thì quay về vị trí ban đầu. Lặp lại khoảng 20 nhịp mỗi lần tập.

Nâng hạ bóng giúp tăng kết cấu cơ ngực giúp vòng 1 nảy nở, căng tròn mà không chảy xệ - Ảnh: Internet

4. Yoga

Yoga là phương pháp tuyệt vời để bạn cải thiện kích thước vòng 1, cũng như duy trì vóc dáng cân đối, thon gọn.

Nằm sấp trên thảm tập, dùng hai bàn tay nâng cơ thể lên cao. Tiếp đó, ngã đầu ra sau, cố gắng uốn cong cột sống tương tự như hình minh họa phía dưới.

Giữ yên tư thế này, hít vào thật sâu để lấp đầy lòng ngực, sau đó thở ra nhẹ nhàng. Lặp lại tương tự động tác này khoảng 5 lần.

Động tác yoga giúp tăng kích thước vòng 1 này rất dễ thực hiện - Ảnh: Internet

5. Nâng tạ ngửa

Trong gym, nâng tạ ngửa là một trong những động tác có tác dụng tăng kích thước, săn chắc vòng ngực, đồng thời giảm mỡ ở bắp tay hiệu quả nhất.

Rất đơn giản, nằm ngửa trên thảm tập, đầu gối gập lại, hai tay cầm chặt hai tạ đơn. Nâng hạ với khuỷu tay vuông gốc. Thực hiện trong vòng 3 - 4 phút mỗi buổi tập.

Động tác nâng hạ tạ trên tư thế nằm ngửa giúp vòng ngực săn chắc và cải thiện kích thước nhanh chóng - Ảnh: Internet

Chăm chỉ, kiên trì dành ra khoảng 20 phút để tập theo 5 động tác này mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng tăng kích thước vòng 1 lên 90cm, đồng thời hạn chế tối đa tình trạng ngực chảy xệ, kém săn chắc.