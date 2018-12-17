Muốn vóc dáng thon gọn với số đo 3 vòng chuẩn đến từng centimet, hãy uống ly nước này mỗi buổi sáng

Làm đẹp cùng chuyên gia 17/12/2018 13:51

Các công thức nước uống sau đây có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân, làm săn chắc vóc dáng cực kỳ hiệu quả, bạn nên bổ sung mỗi buổi sáng nếu muốn sở hữu hình thể hoàn hảo.

Vóc dáng thon gọn luôn là niềm ao ước của mọi phụ nữ. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn sở hữu điều này từ khi mới sinh ra. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà sở hữu vóc dáng thon gọn là điều xa vời, chỉ cần cố gắng và kiên trì áp dụng các phương pháp đúng đắn, khoa học, lượng mỡ thừa trong cơ thể sẽ nhanh chóng bị đốt cháy giúp bạn sở hữu thân hình gợi cảm hơn. 

Trong các phương pháp giảm cân, thay đổi chế độ dinh dưỡng bằng cách bổ sung thức uống giàu dưỡng chất và vitamin có khả năng đào thải chất béo tự nhiên được xem là dễ dàng nhất. Vì cách này không yêu cầu bạn dành quá nhiều thời gian hay công sức như ăn kiêng hay tập luyện. 

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách bổ sung 3 công thức nước uống từ nguyên liệu tự nhiên góp phần kích thích cơ thể thải độc, đào thải chất béo dư thừa, cuối cùng dẫn đến kết quả giảm cân, săn chắc cơ bắp. 

Nước uống từ cà rốt

Nguyên liệu cần có:

- 3 củ cà rốt

- Nửa quả cam

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện: 

Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi ép lấy nước cho ra chiếc ly. Vắt nước cốt nửa quả cam cho vào cùng, thêm mật ong rồi khuấy đều là có thể thưởng thức ngay.

Bạn nên uống ly nước này sau khi ăn sáng để đạt được hiệu quả giảm cân tối ưu. 

Muốn vóc dáng thon gọn với số đo 3 vòng chuẩn đến từng centimet, hãy uống ly nước này mỗi buổi sáng - Ảnh 1
Cà rốt là thực phẩm rất tốt để giảm cân, săn chắc vóc dáng - Ảnh: Internet

Cà rốt là loại củ giàu vitamin A, chất xơ cùng rất nhiều loại khoáng chất thiết yếu có khả năng thanh lọc cơ thể, đào thải chất béo dư thừa, cải thiện hệ tiêu hóa. Tất cả đều góp phần kích thích quá trình giảm cân. 

Nước chanh, mật ong và quế

Nguyên liệu cần có:

- Nửa quả chanh

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 nhánh quế

- 1 ly nước nóng

Cách thực hiện:

Vắt nước cốt chanh, thêm mật ong vào chiếc ly rồi trộn đều. Cho nhánh quế vào nước nóng ngâm trong 1 đến 2 phút, sau đó đổ chúng vào ly mật ong chanh vừa thực hiện. Cuối cùng, khuấy đều là có thể thường thức ngay. 

Cả chanh, mật ong và quế đều là nguyên liệu có tác dụng đốt cháy chất béo giúp giảm cân vượt trội. Công thức nước này còn hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, cải thiện sức khỏe.

Muốn vóc dáng thon gọn với số đo 3 vòng chuẩn đến từng centimet, hãy uống ly nước này mỗi buổi sáng - Ảnh 2
Uống nước chanh, mật ong và quế vào buổi sáng cực kỳ tốt cho sức khỏe, đồng thời giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Nước từ rau lá xanh

Nguyên liệu cần có: 

- Vài nhánh cần tây

- Vài lá rau bina

- 1 quả táo

Cách thực hiện:

Rửa sạch tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị rồi cho vào máy xay nhuyễn hoặc ép lấy nước cho ra chiếc ly. Thêm một ít mật ong vào, trộn đều và thưởng thức ngay. 

Bạn có thể uống ly nước này trước khi ăn sáng khoảng 20 phút để tăng cường tốc độ giảm cân.

Rau lá xanh giàu chất xơ, vitamin có khả năng cải thiện hệ tiêu hóa giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng phục vụ hoạt động cho cơ thể. 

Muốn vóc dáng thon gọn với số đo 3 vòng chuẩn đến từng centimet, hãy uống ly nước này mỗi buổi sáng - Ảnh 3
Nước từ các loại rau lá xanh có khả năng giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Chăm chỉ bổ sung một trong những loại thức uống bổ dưỡng trên mỗi buổi sáng, bạn sẽ đạt hiệu quả giảm cân vượt trội và sở hữu vóc dáng thon thả cực dễ dàng.

Uống 3 loại nước này trước khi ngủ 2 tiếng, mỡ thừa bị đốt cháy suốt đêm giúp vóc dáng thon gọn, da dẻ hồng hào

Uống 3 loại nước này trước khi ngủ 2 tiếng, mỡ thừa bị đốt cháy suốt đêm giúp vóc dáng thon gọn, da dẻ hồng hào

Chăm chỉ uống một trong những loại nước sau đây mỗi tối trước khi đi ngủ, cơ thể sẽ đẩy mạnh đốt cháy chất béo, đào thải độc tố giúp vóc dáng thon gọn, da dẻ trắng hồng.

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