Uống 3 loại nước này trước khi ngủ 2 tiếng, mỡ thừa bị đốt cháy suốt đêm giúp vóc dáng thon gọn, da dẻ hồng hào

Làm đẹp cùng chuyên gia 20/11/2018 16:07

Chăm chỉ uống một trong những loại nước sau đây mỗi tối trước khi đi ngủ, cơ thể sẽ đẩy mạnh đốt cháy chất béo, đào thải độc tố giúp vóc dáng thon gọn, da dẻ trắng hồng.

Có một số loại nguyên liệu tự nhiên nếu pha chế thành nước sẽ mang đến hiệu quả giảm cân, đào thải độc tố tuyệt vời. Nếu đang muốn áp dụng, hãy tham khảo các công thức sau đây. 

Đặc biệt, uống những loại nước này trước khi ngủ khoảng 2 tiếng đồng hồ cực kỳ tốt cho vóc dáng, làn da và sức khỏe.

Nước ép dưa leo

Hàm lượng lớn axit tatronic trong dưa chuột có khả năng hạn chế hấp thụ chất béo vào cơ thể. Nhờ đó, ngăn ngừa tình trạng tăng cân. Ngoài ra, loại quả này không chứa chất béo, lượng calo cực thấp nhưng lại giàu dưỡng chất, vitamin và chất chống oxy hóa rất tốt cho quá trình trao đổi chất, chuyển hóa dinh dưỡng và đào thải độc tố, chất béo.

Cách làm nước ép dưa leo rất đơn giản, chuẩn bị khoảng 2 quả dưa rửa sạch và gọt vỏ. Cho chúng vào máy xay nhuyễn cùng vài viên đá lạnh, có thể thêm rau mùi vào để gia tăng hương vị. Sau khi chúng đã nhuyễn mịn thì cho ra ly và thưởng thức.

Uống 3 loại nước này trước khi ngủ 2 tiếng, mỡ thừa bị đốt cháy suốt đêm giúp vóc dáng thon gọn, da dẻ hồng hào - Ảnh 1
Uống nước ép dưa leo trước khi đi ngủ khoảng 2 giờ đồng hồ giúp giảm cân, cải thiện làn da hiệu quả - Ảnh: Internet

Nước ép bưởi đào và quế

Bưởi không còn xa lạ gì đối với những người đang cố gắng giảm cân, đào thải mỡ thừa trong cơ thể. Loại quả này giàu vitamin C, axit tự nhiên, chất chống oxy hóa hỗ trợ tăng cao hiệu quả săn chắc vóc dáng. 

Quế giàu chất chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm tốt cho làn da, đồng thời hạn chế tình trạng viêm trong cơ thể. 

Đầu tiên, thêm một nhánh quế nhỏ cùng 1 muỗng cà phê đường nâu và 1 ly nước vào nồi ninh trong 5 đến 10 phút. Khi thu được hỗn hợp sền sệt thì cho ra ly, thêm nước ép bưởi vào rồi khuấy đều là có thể thưởng thức. 

Uống 3 loại nước này trước khi ngủ 2 tiếng, mỡ thừa bị đốt cháy suốt đêm giúp vóc dáng thon gọn, da dẻ hồng hào - Ảnh 2
Nước ép bưởi và quế có khả năng thanh lọc, giảm cân, đốt cháy chất béo hiệu quả - Ảnh: Internet

Nước chanh kiểu Ấn Độ

Không cần bàn cãi về hiệu quả thanh lọc, đốt cháy chất béo của nước cốt chanh. Trong công thức này, bạn cần chuẩn bị chanh, gừng, lá bạc hà, mật ong và một ly nước lọc. 

Đầu tiên, vắt nước cốt nửa quả chanh cho ra ly, đổ nước lọc vào khuấy đều. Nửa quả chanh còn lại thái lát mỏng cho vào nồi ninh với mật ong khoảng vài phút rồi thêm gừng băm nhuyễn vào đợi đến khi chúng tạo thành keo đặc sệt. Sau đó, cho hỗn hợp vào ly nước, thêm lá bạc hà băm nhuyễn vào, khuấy đều là có thể thưởng thức. 

Uống 3 loại nước này trước khi ngủ 2 tiếng, mỡ thừa bị đốt cháy suốt đêm giúp vóc dáng thon gọn, da dẻ hồng hào - Ảnh 3
Nước chanh kiểu Ấn Độ có gừng, lá bạc hà băm nhuyễn. Tất cả các nguyên liệu đều có khả năng giảm cân tuyệt vời - Ảnh: Internet

Lưu ý rằng, bạn chỉ nên uống những loại nước này trước khi đi ngủ ít nhất là 2 giờ đồng hồ. Ngoài ra, nếu gặp các vấn đề về dạ dày, hãy chọn công thức chứa ít vitamin C và axit tự nhiên. 

Chăm chỉ uống những ly nước theo công thức trên mỗi tối, chắc chắn bạn sẽ sớm sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng làn da mịn màng. 

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Uống nước chanh mật ong đúng 3 thời điểm này, mỡ bụng, cân nặng dư thừa hay độc tố trong cơ thể sẽ bị "đánh bay" hoàn toàn sau thời gian ngắn.

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