Chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn cách uống nước chanh gừng vào buổi sáng để giảm cân, thanh lọc cơ thể hiệu quả nhất

Làm đẹp cùng chuyên gia 15/11/2018 14:36

Hãy áp dụng chế độ detox bằng nước chanh gừng của chuyên gia dinh dưỡng Jessica Sepel, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại vóc dáng săn chắc, thon gọn.

Thay vì than thở và nhịn ăn để lấy lại vóc dáng thon gọn, bạn hãy áp dụng phương pháp khoa học hơn để giảm cân dễ dàng. Trao đổi với Jessica Sepel - Chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, Byrdie đã đưa ra kế hoạch detox thanh lọc cơ thể, đồng thời tăng cường hiệu quả giảm cân. 

Nếu mong muốn lấy lại vóc dáng hoàn hảo nhanh chóng, hãy tiếp tục tham khảo bài viết dưới đây.

Uống nước chanh gừng mỗi buổi sáng

“Tôi khuyến khích mọi người nên thưởng thức 1 ly nước ấm với nước cốt nửa quả chanh và một ít gừng tươi ngay sau khi thức dậy” - Chuyên gia Sepel khuyên. 

Vị huấn luyện viên này giải thích: “Đây là điều bạn nên làm mỗi buổi sáng để giải độc cơ thể, nhưng hãy uống ly nước này sau bữa ăn sáng. Nước chanh sẽ khởi động hệ thống và loại bỏ độc tố, trong khi gừng cải hiện sức khỏe của dạ dày và giảm buồn nôn". 

Bên cạnh đó, trong suốt cả ngày, Sepel đề nghị nên uống thêm trà bạc hà hoặc trà xanh. Cô lý giải: "Trà thảo dược luôn là lựa chọn tuyệt vời để hydrate và giải độc cơ thể. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn đang uống nhiều nước".

Chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn cách uống nước chanh gừng vào buổi sáng để giảm cân, thanh lọc cơ thể hiệu quả nhất - Ảnh 1
Chuyên gia khuyến khích bạn nên uống nước ấm cùng chanh, gừng vào bữa sáng để thanh lọc cơ thể và giảm cân hiệu quả hơn - Ảnh: Internet

Tập gác chân lên tường 10 phút/ngày

Để hỗ trợ giảm cân, thanh lọc cơ thể tối ưu, chuyên gia Sepel gợi ý mọi người nên tập luyện động tác gác chân lên tường. Không chỉ giảm mỡ thừa, động tác này còn tăng cường lưu thông máu, kích thích quá trình trao đổi chất và đào thải độc tố.

"Đặt chân lên bức tường trong 10 đến 15 phút và tập trung vào hơi thở sâu chính là bài tập mà tôi yêu thích. Chăm chỉ thực hiện bài tập này, bạn sẽ cảm nhận được cơ thể dần nhẹ đi. Hãy thở sâu để làm dịu hệ thống thần kinh, hỗ trợ tiêu hóa" - Sepel khuyên.

Chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn cách uống nước chanh gừng vào buổi sáng để giảm cân, thanh lọc cơ thể hiệu quả nhất - Ảnh 2
Gác chân lên tường hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường chuyển hóa chất, đào thải độc tố - Ảnh: Internet

Ăn sáng với trái cây tươi

Nhiều người thường nghĩ, 1 ly nước lọc sẽ ức chế cảm giác thèm ăn, nhưng chuyên gia Sepel lại phản đối: "Tốt nhất là bạn không nên uống nhiều nước ngay trước và sau bữa ăn, bởi vì chúng sẽ làm gián đoạn quá trình tiêu hóa. Rối loạn tiêu hóa dẫn đến tích tụ chất béo, calo. Nếu quá khát, chỉ nên uống 1 ngụm ở thời điểm này" Sepel giải thích.

Mặc dù trái cây là một lựa chọn nhẹ nhàng, tươi mới cho bữa ăn tối với mục đích giảm cân nhưng chúng có thể gây ra chứng đầy bụng dẫn đến mất ngủ. Sepel chia sẻ, thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân khiến bạn tăng cân mất kiểm soát.

Cô khuyên rằng: "Bắt đầu một ngày với bữa sáng toàn trái cây hoặc bữa ăn nhẹ là lựa chọn phù hợp nhất".

Chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn cách uống nước chanh gừng vào buổi sáng để giảm cân, thanh lọc cơ thể hiệu quả nhất - Ảnh 3
Hãy bắt đầu một ngày mới với thực đơn toàn trái cây tươi cho bữa sáng - Ảnh: Internet

Nhai kẹo thảo dược để ngăn cơn thèm ăn

Kẹo hương bạc hà, thì là, cam thảo hay bất cứ loại thảo dược nào khác đều có thể giúp bạn ngăn chặn cơn đói hoặc thèm ăn đồ chiên, nướng. Tuy nhiên, nếu cơn đói cồn cào hơn, hãy bổ sung món ăn nào đó ít calo để không làm tổn hại dạ dày. 

Với 4 bí quyết từ ăn uống đến tập luyện này, bạn sẽ sớm giảm đi số cân dư thừa và sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc.

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