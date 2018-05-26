Nước chanh mật ong đã tốt, uống vào 3 thời điểm này còn giúp giảm cân, thanh lọc cơ thể hiệu quả hơn gấp mấy lần

Giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cấp tốc: Lượng Vitamin C, axit tự nhiên dồi dào trong nước cốt chanh chính là “thần dược” phá hủy các liên kết chất béo tích tụ lâu ngày, sau đó đào thải ra ngoài cực kỳ nhanh. Nhờ đó, sau thời gian dài uống nước chanh đúng cách, cân nặng sẽ giảm đi đáng kể mà không cần phải tập luyện nhiều hay ăn kiêng kham khổ.

Những thời điểm này sẽ giúp nước chanh mật ong phát huy tối đa dược tính vốn có, từ đó giúp giảm cân, thanh lọc cơ thể một cách hiệu nghiệm.

Bên cạnh đó, lượng dưỡng chất trong mật ong hỗ trợ tăng cường sản sinh tế bào mới giúp làn da mềm mịn, trắng hồng.

Ngăn ngừa mụn: Trong chanh và mật ong đều có lượng chất kháng khuẩn, chống viêm dồi dào có khả năng điều trị và ngăn ngừa mụn nhọt, mụn trứng cá, mụn đầu đen… hiệu nghiệm.

Nước chanh mật ong mang đến rất nhiều tác dụng cho nhan sắc lẫn sức khỏe - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa lão hóa: Hai nguyên liệu này đều chứa rất nhiều chất chống oxy hóa có khả năng phá hủy các gốc tự do – nguyên nhân lớn nhất gây nên lão hóa da. Hơn nữa, nước uống chanh mật ong còn cải thiện sắc tố, hạn chế các vấn đề do lão hóa đến sớm gây ra như nám, tàn nhang, đồi mồi, đốm nâu… hữu hiệu.

Thanh lọc cơ thể: Nguồn dưỡng chất dồi dào, phong phú trong chanh và mật ong hỗ trợ tăng tốc quá trình trao đổi, chuyển hóa chất, nhờ đó độc tố bên trong được đào thải ra bên ngoài hoàn toàn giúp cơ thể trở nên thanh lọc.

Ngoài những lợi ích về làm đẹp trên, nước chanh mật ong rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tăng cường sức đề kháng.

Với những tác dụng từ nước chanh mật ong, bạn nên uống loại nước này thường xuyên - Ảnh: Internet

Thời điểm uống chanh mật ong tốt nhất

Sau bữa ăn sáng

Buổi sáng, bạn nên uống nước chanh mật ong ấm, thêm vào vài sợi gừng băm nhuyễn để kích thích vị giác. Thói quen này tạo cảm giác no lâu hơn giúp bạn ăn ít vào bữa tiếp theo. Nhờ đó, sau một thời gian, cân nặng sẽ tự động giảm đều.

Hơn nữa, dưỡng chất trong loại nước hai thành phần này giúp cơ thể không hấp thụ chất béo, tinh bột trong bữa ăn sáng. Điều này giúp bạn kiểm soát cân nặng, vóc dáng hiệu quả.

Ngoài khả năng giảm cân vượt trội, nước chanh mật ong còn hỗ trợ đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể - Ảnh: Internet

Trước bữa ăn trưa và tối

Uống nước chanh mật ong trước bữa ăn trưa và tối hạn chế cơ thể hấp thu chất béo, tinh bột và đường gây ra tình trạng tăng cân. Bên cạnh đó, thói quen này làm tăng tốc độ thực hiện của quá trình trao đổi, chuyển hóa chất giúp giảm cân, thanh lọc cơ thể nhanh chóng.

Với loại nước có tác dụng giảm cân cực nhanh này, việc lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc sẽ cực kỳ dễ dàng, thậm chí là đối với người bận rộn - Ảnh: Internet

Uống nước chanh mật ong vào đúng 3 thời điểm trên, bạn sẽ nhận về vô vàn tác dụng từ giảm cân đến nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp. Tuy nhiên, nếu dạ dày không tốt, bạn nên cẩn thận điều chỉnh lượng nước cốt chanh sao cho phù hợp.