Diệt trọn mỡ thừa quanh bụng giúp bạn sở hữu vòng eo 'con kiến' sau 7 ngày nhờ nước uống detox vài nghìn đồng này

Nếu đang muốn áp dụng phương pháp vừa giảm cân vừa thanh lọc cơ thể này, bạn nên tham khảo công thức dưới đây.

Nước uống detox từ nguyên liệu tự nhiên từ lâu đã nổi tiếng với khả năng đốt cháy mỡ thừa quanh bụng, giảm cân vượt trội.

Gừng giàu axit tự nhiên, chất chống oxy hóa, đặc biệt là tính sinh nhiệt khi vào cơ thể sẽ làm tăng nhiệt lượng từ đó đốt cháy lớp mỡ thừa rồi đào thải ra ngoài cực nhanh.

Công thức này bao gồm các nguyên liệu như: Gừng, sả, chanh, bạc hà, mật ong. Đây là những “thần dược” tự nhiên có khả năng giảm cân siêu tốc nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe .

Trong khi đó, lượng axit tự nhiên dồi dào trong chanh, bạc hà, mật ong có tác dụng phá hủy liên kết của tế bào chất béo, nhờ đó đánh tan mỡ thừa quanh bụng, cũng như toàn thân.

Nước detox từ lâu đã nổi tiếng với khả năng đốt cháy mỡ thừa, giảm vòng bụng, giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Vitamin C trong các nguyên liệu tự nhiên này cũng là “trợ thủ” giúp mỡ thừa quanh bụng bị đốt cháy và đào thải ra ngoài trong thời gian ngắn.

Điều tuyệt vời ở nước detox đó là ngoài khả năng giảm cân, đốt cháy mỡ thừa, loại nước này còn giúp thanh lọc, đào thải toàn bộ độc tố trong cơ thể ra ngoài.

Hơn thế, giảm cân nhanh bằng nước detox không gây rạn da, nhăn nheo hay chảy xệ sau khi lấy lại vóc dáng thon thả.

Cách làm nước detox từ nguyên liệu tự nhiên

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 muỗng canh gừng băm nhuyễn

- 1 muỗng canh mật ong

- 3 lát chanh tươi

- 1 mảnh quế nhỏ

- Vài lá bạc hà

- 1 nhánh sả thái thành từng khúc

- 2 – 3 lít nước

Cách thực hiện:

Cho tất cả cách nguyên liệu đã chuẩn bị vào bình có nắp lớn, sau đó đổ nước lọc đã chuẩn bị vào, đậy kín nắp đặt trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức. Bạn nên uống nước này suốt cả ngày.

Uống ly nước detox vào buổi sáng sau khi thức giấc cực kỳ tốt cho việc đốt cháy mỡ bụng, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho dạ dày hãy làm ấm trước khi sử dụng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bạn có thể băm nhuyễn gừng, sả, quế, bạc hà cho vào chiếc bát. Thêm mật ong, 500ml nước lọc vào, khuấy đều rồi đổ vào khay đá. Cho 1 lát chanh lên trên mỗi ô đá, đặt vào tủ lạnh khoảng 4 – 5 giờ đồng hồ.

Nước detox không chỉ hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa mà còn giúp thanh lọc độc tố bên trong cơ thể hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Mỗi khi sử dụng, lấy vài viên đá detox đã làm cho vào ly, thêm nước vào sau đó thưởng thức.

Với công thức nước detox có nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên này, mỡ thừa quanh bụng và toàn cơ thể không sớm thì muộn sẽ bị đốt cháy, đào thải ra bên ngoài một cách triệt để.

Video hướng dẫn làm nước detox giảm cân tại nhà: