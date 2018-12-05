Không những thế, một số nghiên cứu đã chứng minh thói quen uống trà thường xuyên còn hỗ trợ giảm cân và đốt cháy mỡ bụng. Cụ thể, dưới đây là 7 loại nước trà mang đến hiệu quả thon gọn cơ thể vượt trội, thậm chí là cao hơn hẳn việc tập luyện.

Trà là thức uống được tiêu thụ rộng rãi và nhiều nhất sau nước lọc trên toàn thế giới. Thức uống thơm ngon này thường được làm từ lá trà, một loại cây xanh có nguồn gốc từ châu Á. Tiêu thụ thức uống này mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe bao gồm ngăn ngừa suy giảm tế bào máu, giảm nguy cơ bệnh tim, duy trì đường trong máu, cải thiện huyết áp...

Chiết xuất từ trà xanh có hàm lượng cực kỳ cao catechin - chất chống oxy hóa tự nhiên có thể cải thiện quá trình trao đổi chất, tăng tốc đốt cháy chất béo, đặc biệt là vùng quanh bụng.

Trà xanh là một trong những loại nổi tiếng nhất mang đến nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau. Thức uống này cũng mang đến hiệu quả giảm cân cao.

Trà xanh đốt cháy mỡ bụng hiệu quả nhất - Ảnh: Internet

Trà xanh cũng chứa các chất hoạt tính sinh học như caffeine và EGCG có tác động mạnh mẽ đến sự trao đổi chất. Hơn nữa, các dưỡng chất trong loại thảo mộc này làm tăng mức độ kích thích tố đốt cháy chất béo, giúp mỡ thừa bị giải phóng nhiều hơn.

Trà đen

Trà đen chứa nhiều chất dinh dưỡng khác hẳn với trà xanh và trà trắng nhưng vẫn có tác dụng giảm cân. Loại trà này giàu chất chống oxy hóa flavonoid, hay còn gọi là polyphenol có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Đồng thời giúp bình thường hóa đường ruột, làm tăng sự trao đổi chất.

Ngoài việc giảm cân, trà đen còn có lợi cho lượng đường trong máu. Một nghiên cứu đã phát hiện ra việc uống cà phê và trà giúp loại bỏ nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại II.

Trong thực tế, tiêu thụ ít nhất 3 tách trà hoặc cà phê mỗi ngày có thể làm giảm đến 42% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại II.

Không chỉ giảm cân, loại bỏ chất béo, trà đen còn ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại II - Ảnh: Internet

Trà Ô long

Ô long là thức uống truyền thống của Trung Quốc, loại trà này đã bị oxy hóa một phần với hương thơm và vị rất độc đáo.

Các nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng trà ô long thúc đẩy giảm cân bằng cách cải thiện quá trình đốt cháy chất béo và đẩy nhanh trao đổi chất. Các polyphenol trong loại trà này chịu trách nhiệm giảm cân.

Trà ô lông giảm cân bằng cách tăng tốc đốt cháy chất béo, cải thiện trao đổi chất - Ảnh: Internet

Các polyphenol trong trà ô long giữ cho sự trao đổi chất ổn định suốt quá trình giảm cân. Hơn nữa, trà ô long giàu catechin và caffeine, hai chất hoạt động cùng nhau làm tăng sự trao đổi chất và đốt cháy chất béo bạn giúp vóc dáng săn chắc.

Trà trắng

Trà trắng là những lá còn rất non, đồng thời được chế biến tối giản nhất nên giữ được hương vị rất khác biệ, ngọt ngào, tinh tế và nhẹ nhàng. Loại trà này mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là tiêu diệt tế bào ung thư. Trà trắng và trà xanh có cùng số lượng catechin có tác dụng giảm cân nhanh.

Trà trắng có hương vị thanh tao nhưng mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Hơn nữa, trà trắng có khả năng ức chế sự hình thành của tế bào mỡ mới. Ngoài ra, dưỡng chất từ loại trà này kích thích lipolysis, tăng đốt cháy chất béo trong cơ thể.

Matcha

Matcha là bột nghiền mịn từ trà xanh. Loại thức uống từ matcha hoạt động giảm cân vô cùng mạnh mẽ. Trà matcha có lượng calo thấp, trong 1 gram chỉ chứa khoảng 3 calo.

Bột matcha hỗ trợ giảm cân cực kỳ mạnh mẽ - Ảnh: Internet

Giống như trà xanh, matcha chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như epigallocatechin gallate hỗ trợ thải độc, tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm viêm. Đồng thời, ngăn ngừa tăng cân.

Loại trà dạng bột này cũng có tác dụng thúc đẩy tốc độ trao đổi chất. Đặc biệt, các catechin có trong matcha giúp cải thiện tỷ lệ trao đổi chất trong và sau khi tập thể dục.

Trà chanh

Trà chanh là một trong những thức uống được khuyến khích vì cực kỳ tốt cho sức khỏe. Ngoài việc giảm căng thẳng, thúc đẩy giấc ngủ, cải thiện tình trạng da và tóc, loại trà này là thức uống tuyệt vời cho những người muốn cải thiện tiêu hóa.

Trà chanh tăng tốc quá trình tiêu hóa, đảm bảo vận động ruột kịp thời. Hơn nữa, chúng có nhiều chất chống oxy hóa giúp thanh lọc máu, giải độc cơ thể và kiểm soát mức độ hormone tạo cảm giác đói, thèm ăn.

Trà chanh không chỉ giảm cân, thải độc mà còn cải thiện hệ tiêu hóa - Ảnh: Internet

Trà quế

Trà quế có lượng calo tự nhiên thấp giúp kiểm soát lượng đường trong máu khiến bạn tiêu thụ ít năng lương hơn, từ đó ngăn ngừa tăng cân.

Thường xuyên tiêu thụ quế khuyến khích hệ thống tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh, loại trà này còn được xem là viên thuốc "thần kỳ" để giảm cân, đốt cháy chất béo, đặc biệt là vùng bụng.

Ngoài giải độc, giảm cân, trà quế còn có khả năng tăng cường sức đề kháng - Ảnh: Internet

Hỗn hợp bột quế và mật ong có thể ngăn chặn tích lũy chất béo, tăng tốc độ trao đổi chất. Lượng cinnamaldehyde dồi dào trong thức uống này rất có lợi cho sức khỏe.

Hơn nữa, trà quế còn chứa lượng lớn chất chống oxy hóa polyphenol. So với các loại thảo mộc giàu dinh dưỡng và gia vị khác, quế có hàm lượng chất chống oxy hóa cao thứ 3. Điều này cho thấy rằng bạn có thể sử dụng chúng để ngăn chặn quá trình lão hóa.

Bổ sung thường xuyên một trong những loại trà, thức uống tự nhiên giàu dưỡng chất trên, bạn không chỉ đạt được hiệu quả giảm cân mà còn giúp cơ thể thanh lọc, khỏe mạnh.