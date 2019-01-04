Muốn diện đồ Tết thật đẹp, hãy tập ngay 10 tư thế yoga này để giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn nhanh chóng

Yoga là bộ môn nổi tiếng vì tác dụng cải thiện vóc dáng, sức khỏe thể chất và tinh thần trong nhiều thế kỷ qua. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh tập yoga thường xuyên có thể cải thiện đáng kể sức khỏe tổng thể, bao gồm sự linh hoạt, thể lực, cân bằng, sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động của cột sống.

Dưới đây là 10 động tác yoga đơn giản nhất giúp bạn lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc cực kỳ nhanh chóng.