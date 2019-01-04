Muốn diện đồ Tết thật đẹp, hãy tập ngay 10 tư thế yoga này để giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn nhanh chóng

Làm đẹp cùng chuyên gia 04/01/2019 10:23

Trước Tết, nhu cầu làm đẹp, đặc biệt là giảm cân của phụ nữ rất cao. Nhằm giúp mọi người đạt được hiệu quả cao nhất, Brightside đã đăng tải 10 bài tập yoga có khả năng săn chắc vóc dáng nhanh chóng.

Yoga là bộ môn nổi tiếng vì tác dụng cải thiện vóc dáng, sức khỏe thể chất và tinh thần trong nhiều thế kỷ qua. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh tập yoga thường xuyên có thể cải thiện đáng kể sức khỏe tổng thể, bao gồm sự linh hoạt, thể lực, cân bằng, sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động của cột sống.

Dưới đây là 10 động tác yoga đơn giản nhất giúp bạn lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc cực kỳ nhanh chóng.

Động tác 1: Chữ V ngược

Muốn diện đồ Tết thật đẹp, hãy tập ngay 10 tư thế yoga này để giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn nhanh chóng - Ảnh 1

Tư thế này kéo dài và tăng cường sức mạnh cho toàn bộ cơ thể. Chống tay và chân sát sàn. Từ đây, nâng mông lên cao đến khi cẳng tay và chân thẳng ra hết cỡ, tạo thành chữ V úp ngược tương tự hình minh họa. Giữ ở vị trí này trong khoảng 5 hơi thở, thư giãn và lặp lại khoảng 3 đến 4 lần - Ảnh: Brightside

Động tác 2: Plank ngược

Muốn diện đồ Tết thật đẹp, hãy tập ngay 10 tư thế yoga này để giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn nhanh chóng - Ảnh 2

Đây là tư thế rất tốt để kéo dài phần thân trên, cũng như tăng sức mạnh của cánh tay, chân và cải thiện sự cân bằng. Ngồi yên, 2 chân duỗi thẳng trên thảm tập, lúc này, bàn tay áp sát sàn đặt sau mông. Từ từ nâng hông, thân trên lên đến khi tay duỗi thẳng, chân căng ra hoàn toàn. Mặt ngước lên giữ trong khoảng 20 giây thì thư giãn, lặp lại 3 lần - Ảnh: Brightside

Động tác 3: Cây 

Muốn diện đồ Tết thật đẹp, hãy tập ngay 10 tư thế yoga này để giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn nhanh chóng - Ảnh 3

Nếu là người mới tập, tư thế này là một bắt đầu tốt. Động tác này sẽ cải thiện sự cân bằng và dạy bạn cách thở, cũng như tăng cường, làm săn chắc cơ bắp chân, mắt cá chân và đùi trong.

Đứng thẳng, 2 chân đặt sát nhau. Sau đó từ từ nâng đầu gối trái lên áp vào chân phải. Đồng thời, nâng 2 cánh tay lên cao, áp sát vào nhau. Giữ trong 8 - 10 nhịp thở, sau đó đổi bên - Ảnh: Brightside

Động tác 4: Chiến binh

Muốn diện đồ Tết thật đẹp, hãy tập ngay 10 tư thế yoga này để giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn nhanh chóng - Ảnh 4

Bài tập này rất cần thiết để cải thiện sức mạnh của toàn bộ phần dưới cơ thể, kéo dài hông và đùi.

Bước một bước lớn về phía trước với bàn chân áp sát thảm tập. Nâng ngực và 2 cánh tay lên với lòng bàn tay áp vào nhau. Đầu và cổ thẳng, mắt hướng về trước, giữ trong 8 đến 10 nhịp thở, sau đó đổi chân - Ảnh: Brightside

Động tác 5: Em bé

Muốn diện đồ Tết thật đẹp, hãy tập ngay 10 tư thế yoga này để giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn nhanh chóng - Ảnh 5

Đây là tư thế nghỉ ngơi tốt nhất để giảm căng thẳng, cũng như cải thiện hệ tiêu hóa.

Bắt đầu từ việc quỳ gối trên tấm thảm, sau đó cúi đầu xuống sàn với 2 tay vươn về sau, bàn tay áp sát sàn. Nhắm nghiền mắt thư giãn càng lâu càng tốt - Ảnh: Brightside

Động tác 6: Rắn hổ mang

Muốn diện đồ Tết thật đẹp, hãy tập ngay 10 tư thế yoga này để giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn nhanh chóng - Ảnh 6

Đây là tư thế tuyệt vời để duỗi thẳng lưng, mở rộng ngực và vai, đồng thời làm giảm độ cứng của lưng dưới.

Bắt đầu từ tư thế nằm sấp trên thảm. Từ từ nâng phần trên cơ thể lên, dùng bàn tay nâng đỡ, lúc này 2 chân duỗi thẳng hết mức có thể. Đầu, cổ thẳng, mắt hướng về trước, giữ tư thế này trong 10 nhịp thở thì thư giãn. Lặp lại khoảng 4 lần - Ảnh: Brightside

Động tác 7: Hình cung

Muốn diện đồ Tết thật đẹp, hãy tập ngay 10 tư thế yoga này để giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn nhanh chóng - Ảnh 7

Tư thế này kéo dài toàn bộ phía trước cơ thể, tăng cường cơ lưng, cải thiện tư thế và sự linh hoạt của cột sống.

Nằm sấp trên thảm tập. Từ từ uốn cong đầu gối, nâng đùi lên khỏi sàn, vươn lưng và dùng tay để nắm chặt mắt cá chân để tạo thành vòng cung. Giữ tư thế này trong 8 đến 10 nhịp thở - Ảnh: Brightside

Động tác 8: Thuyền

Muốn diện đồ Tết thật đẹp, hãy tập ngay 10 tư thế yoga này để giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn nhanh chóng - Ảnh 8

Tư thế này giúp giảm căng thẳng, cải thiện tiêu hóa, kích thích thận, tuyến giáp và ruột, cũng như tăng cường sức mạnh cho đùi, lưng dưới.

Bắt đầu ngồi thẳng trên thảm. Từ từ ngả người ra sau, nhấc chân lên cao, duỗi thẳng để tạo thành chữ V. Lúc này, tay đưa ra trước song song với sàn nhà. Giữ trong 8 đến 10 nhịp thở - Ảnh: Brightside

Động tác 9: Ôm gối

Muốn diện đồ Tết thật đẹp, hãy tập ngay 10 tư thế yoga này để giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn nhanh chóng - Ảnh 9

Tư thế này giúp giải phóng khí độc trong cơ thể. 

Nằm ngửa, đưa cả 2 đầu gối áp sát vào ngực. Ấn bụng dưới bằng cách giữ đầu gối của bạn bằng tay. Nâng đầu, cổ và ngực đến gần đầu gối. Giữ tư thế này trong 8 đến 10 nhịp thở, sau đó trở lại vị trí ban đầu - Ảnh: Brightside

Động tác 10: Cá

Muốn diện đồ Tết thật đẹp, hãy tập ngay 10 tư thế yoga này để giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn nhanh chóng - Ảnh 10

Tư thế này tăng cường sức mạnh của gân kheo và lưng dưới, mở hông và lồng xương sườn.

Bắt đầu bằng cách nằm ngửa, giữ 2 chân trên sàn và hơi gập đầu gối. Nâng ngực trên lên, 2 bàn tay áp dưới mông, đầu uốn cong. Giữ yên tư thế này càng lâu càng tốt - Ảnh: Brightside

Chăm chỉ thực hiện 10 động tác yoga từ Brightside mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc để tự tin tỏa sáng dịp Tết.

Dành ra 10 phút mỗi ngày để tập động tác yoga này, không chỉ giảm cân mà cơ thể còn khỏe mạnh, dẻo dai

Dành ra 10 phút mỗi ngày để tập động tác yoga này, không chỉ giảm cân mà cơ thể còn khỏe mạnh, dẻo dai

Giảm cholesterol, cân bằng cơ thể, tăng cường sức khỏe, đốt cháy chất béo, giảm cân nhanh là những lợi ích tuyệt vời mà động tác yoga bánh xe này mang đến.

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