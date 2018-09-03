Dành ra 10 phút mỗi ngày để tập động tác yoga này, không chỉ giảm cân mà cơ thể còn khỏe mạnh, dẻo dai

Bước 1: Trước tiên, bạn cần phải ngồi thật thoải mái trên thảm tập. Tiếp đó, nằm ngừa người ra, bắt đầu hít thở thật đều đặn và nhịp nhàng.

Để hiểu tường tận về cách thức tập luyện cũng như tác dụng cụ thể của động tác yoga bánh xe này, bạn nên theo dõi các thông tin sau đây từ Boldsky.

Bước 3: Sau đó, hãy thử nâng mình lên đến mức có thể.

Bước 2: Bây giờ, đẩy hông lên trên đến khi cơ thể đang dồn hết trọng lượng và sự cân bằng lên bàn tay và bàn chân, tương tự như vòng cung.

Lưu ý, lúc mới bắt đầu, tư thế này khá khó thực hiện, nhưng chỉ sau 4 - 5 ngày, cơ thể sẽ deo dai hơn hẳn. Đến khi nhuần nhuyễn, bạn có thể thử di chuyển bàn tay và chân một cách đồng bộ tương tự cách chuyển động của con cua.

Mỗi ngày chỉ cần tập theo động tác yoga uốn người này, bạn sẽ nhanh chóng giảm hết số cân dư thừa - Ảnh: Internet

Tác dụng của động tác yoga bánh xe

Hỗ trợ đốt cháy calo nhanh chóng

Khi tập luyện động tác này thường xuyên, bạn sẽ giúp đốt cháy lượng chất béo đáng kể ở cánh tay, vùng bụng và đùi.

Bên cạnh đó, đây là hình thức tập luyện tim mạch cực kỳ tốt vì tác dụng tăng cường nhịp tim, tăng lưu thông máu.

Do đó, tập luyện bài tập này mỗi ngày là cách để giảm cân, đốt cháy toàn bộ mỡ thừa trong cơ thể.

Cải thiện hệ xương khớp

Vì là một bài tập toàn thân nên giúp làm đôi vai, cột sống của bạn khỏe hơn. Đối với phụ nữ, đặc biệt là những người có dáng đi không uyển chuyển, cải thiện lưng gù cực kỳ hiệu quả.

Nhờ uốn cong, hít thờ, động tác yoga này giúp cơ thể săn chắc, thon gọn và cực kỳ quyến rũ - Ảnh: Internet

Cân bằng cơ thể

Nếu đang tìm kiếm một cách để cân bằng cơ thể lẫn tinh thần mà không cần sử dụng thiết bị tập luyện, động tác yoga bánh xe này là cách tốt nhất.

Bài tập này tác động trực tiếp lên tất cả các nhóm cơ bắp, từ những nhóm lớn nhất đến những nhóm nhỏ nhất. Điều này hỗ trợ cơ thể cân bằng, săn chắc và thon gọn đúng chuẩn.

Vì bài tập này không đòi hỏi bất kỳ thiết bị tập luyện nào nên bạn hoàn toàn có thể được thực hiện ở bất cứ nơi nào, ở bên ngoài hoặc trong nhà.

Bài tập này nên được thực hiện trong 10 - 15 phút mỗi ngày, kiên trì sau 1 tháng, bạn sẽ giảm cân cực kỳ nhanh, sở hữu vóc dáng thon thả, quyến rũ với các đường cong rõ ràng.

Động tác yoga uốn cong người này cải thiện hệ tuần hoàn máu vượt trội, nhờ đó tăng cường đốt cháy chất béo trong cơ thể - Ảnh: Internet

Từ hôm nay, bạn hãy thêm động tác yoga này vào chế độ tập luyện hàng. Sau thời gian ngắn, bạn sẽ cảm nhận được các hiệu quả từ đốt cháy calo, săn chắc cơ một cách rõ rệt.