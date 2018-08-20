Động tác yoga kích thích đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể giúp làn da khỏe đẹp, trẻ hóa từ bên trong

Chăm sóc da 20/08/2018 13:58

Yoga tác động trực tiếp đến các cơ quan bên trong cơ thể bằng cách tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện quá trình trao đổi và đào thải độc tố. Nhờ đó, chăm chỉ tập luyện bộ môn này sẽ nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong.

Làn da biểu hiện tình trạng sức khỏe của các cơ quan nội tạng. Do đó, muốn cải thiện làn da, bạn cần thanh lọc, đào thải độc tố tích trữ bên trong ra ngoài hoàn toàn. Trong trường hợp này, yoga là bộ môn hữu ích nhất mà bạn nên áp dụng. 

Theo Stylecraze, độc tố, hormon gây rối, các gốc tự do và tác nhân xấu từ ánh nắng mặt trời là những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra các vấn đề về da như mụn, kích ứng, nám, lão hóa... Để tăng cường miễn dịch nhằm bảo vệ da, bạn cần cải thiện lưu thông máu, cân bằng mức độ hormone, ức chế sản sinh các gốc tự do, đưa oxy đến tế bào nhiều hơn, giảm căng thẳng. Tất cả những điều này có thể đạt được một cách nhanh chóng và hiệu quả bằng việc tập luyện yoga.

Sau đây là những động tác yoga cực kỳ đơn giản giúp bạn sở hữu làn da khỏe mạnh và ngăn ngừa mọi vấn đề tiêu cực.

Động tác 1: Uttanasana

Động tác yoga kích thích đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể giúp làn da khỏe đẹp, trẻ hóa từ bên trong - Ảnh 1
Động tác này có tác dụng tăng cường lưu thông máu lên mặt, cổ và đầu giúp thư giãn các cơ mặt và cân bằng kích thích tố, qua đó nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh - Ảnh: Internet

Đầu tiên, đứng thẳng thoải mái trên thảm tập, hai chân khép sát vào nhau. Từ từ gập người xuống dưới, hai tay vòng ra phía sau bắp chân.

Lưu ý, mặt càng áp sát vào đầu gối càng tốt, cơ chân kéo thẳng hoàn toàn. Giữ hơi thở nhịp nhàng, đều đặn trong khoảng vài giây thì quay về tư thế chuẩn bị. 

Lặp lại động tác này khoảng 4 - 5 lần.

Động tác 2: Trikonasana

Động tác yoga kích thích đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể giúp làn da khỏe đẹp, trẻ hóa từ bên trong - Ảnh 2
Động tác yoga này tăng cường đưa máu lên vùng cơ mặt giúp loại bỏ độc tố, tiêu diệt các gốc tự do, loại bỏ tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông. Điều này giúp làn da khỏe mạnh và trắng mịn - Ảnh: Internet

Đứng thẳng, hai chân dang rộng hơn vai, hai tay duỗi thẳng sang ngang, lúc này lòng bàn tay úp xuống. Tiếp đó, xoay bàn chân trái theo góc 90 độ, đồng thời hạ người xuống sao cho bàn tay chạm vào bàn chân như hình minh họa. Giữ hơi thở đều đặn, nhịp nhàng thì quay về tư thế ban đầu. 

Lặp lại tương tự với bên còn lại, luân phiên khoảng 6 nhịp là hoàn thành.

Động tác 3: Bhujangasana

Động tác yoga kích thích đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể giúp làn da khỏe đẹp, trẻ hóa từ bên trong - Ảnh 3
Động tác yoga này điều chỉnh kích thích tố, ngăn ngừa lão hóa sớm, ức chế hình thành mụn trứng cá, chữa lành cháy nắng, bệnh vẩy nến và nhiều vấn đề về da khác cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Nằm úp người trên thảm tập. Tiếp đó, dùng hai bàn tay là điểm tựa, nâng phần cơ thể từ hông lên cao. Lúc này, toàn bộ cơ trên toàn thân kéo căng ra trừ hai tay, đầu ngửa ra sau đến mức có thể. Duy trì hơi thở nhịp nhàng, đều đặn trong khoảng vài chục giây thì dừng lại, thư giãn. 

Lặp lại động tác này khoảng 3 - 4 nhịp.

Động tác 4: Janu Sirsasana

Động tác yoga kích thích đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể giúp làn da khỏe đẹp, trẻ hóa từ bên trong - Ảnh 4
Động tác này cân bằng các kích thích tố và thanh trừ độc tố khỏi cơ thể một cách triệt để. Đồng thời, tăng cung cấp máu và oxy cho cơ mặt giúp làn da tươi mới và trẻ hóa - Ảnh: Internet

Ngồi với tư thế thoải mái trên thảm tập. Tiếp đó, đưa chân trái sang ngang, chân phải co lại sao cho hai chân tạo thành góc vuông. Lúc này, xoay phần trên cơ thể qua bên trái, hạ người xuống sát sàn, đồng thời nắm chặt hai tay vòng qua bàn chân trái. Giữ nhịp thở ổn định, đều đặn khoảng vài chục giây thì trở về tư thế ban đầu.

Lặp lại tương tự với bên còn lại, luân phiên khoảng 4 - 6 nhịp. 

Động tác 5: Pawanmuktasana

Động tác yoga kích thích đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể giúp làn da khỏe đẹp, trẻ hóa từ bên trong - Ảnh 5
Động tác yoga đơn giản này rất tốt trong việc cải thiện hệ đường ruột giúp loại bỏ các độc tố bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu hóa. Điều này có tác dụng điều trị mụn và các nhược điểm - Ảnh: Internet

Nằm ngửa trên thảm tập, thư giãn. Tiếp đó, khéo hai chân lên sát bụng, đầu gối gập lại. Đồng thời, nắm chặt hai tay, vòng qua chân. Nhắm mắt thư giãn, hít thở sâu trong khoảng vài chục giây thì trở về tư thế chuẩn bị. 

Lặp lại khoảng 3 nhịp mỗi lần tập. 

Chăm chỉ dành ra khoảng 15 phút mỗi ngày, tốt nhất là vào buổi sáng ngay sau khi thức giấc để tập theo 5 động tác yoga trên, không chỉ giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp mà vóc dáng cũng ngày càng thon thả. 

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