Chuyên gia tư vấn tường tận cách mát xa mặt bằng đá lạnh giúp lỗ chân lông se khít, da căng mịn bất chấp nắng nóng

Làm đẹp cùng chuyên gia 05/06/2018 15:02

Những chia sẻ bổ ích về cách mát xa mặt bằng đá lạnh từ chuyên gia Dương Hồng Thái Phụng sau đây sẽ giúp bạn gái se khít lỗ chân lông, sở hữu làn da căng mịn vô cùng nhanh chóng.

Vào mùa hè, làn da của phụ nữ bắt đầu tiết nhiều dầu nhờn, mồ hôi hơn. Điều này gây ra khá nhiều vấn đề như lỗ chân lông to, sạm đen, da kích ứng dễ nổi mụn, mẩn ngứa... cực kỳ nguy hiểm. 

Thấu hiểu được nhu cầu làm đẹp giữa thời tiết nắng nóng của chị em phụ nữ, chúng tôi đã liên hệ với chuyên gia da liễu Dương Hồng Thái Phụng nhằm tìm ra phương pháp phù chăm sóc da tối ưu. 

Theo đó, chuyên gia Thái Phụng chia sẻ: "Vào mùa hè, da phụ nữ sẽ có xu hướng nới lỗ chân lông, tiết ra dầu nhờn, mồ hôi để tự làm dịu dưới nhiệt độ cao của môi trường. Điều này vô tình gây ra khá nhiều vấn đề nếu mọi người không biết cách chăm sóc đúng đắn, khoa học". 

Chuyên gia tư vấn tường tận cách mát xa mặt bằng đá lạnh giúp lỗ chân lông se khít, da căng mịn bất chấp nắng nóng - Ảnh 1
Chuyên da làm đẹp Dương Hồng Thái Phụng chia sẻ nhiều thông tin bổ ích cho phụ nữ - Ảnh: NVCC

Tác dụng khi mát xa da mặt bằng đá lạnh

Chị Thái Phụng cho biết: "Dùng đá lạnh để mát xa da mặt vào mùa hè cực kỳ tốt và có ích". 

Dưới ánh nắng oi bức của ngày hè, làn da trở nên nóng rang, thậm chí là bỏng rát nếu không được che chắn cẩn thận. Do đó, dùng đá lạnh để mát xa da sau khi đi dưới ánh nắng về sẽ giúp da ngăn ngừa cảm giác khó chịu, bỏng, nóng rát hữu hiệu. 

"Khi dùng đá mát xa lên mặt, da sẽ căng ra tức thì, chấm dứt cơn nóng rang, khó chịu bởi nhiệt độ cao" - chuyên gia Thái Phụng chia sẻ. 

Nhiệt độ từ viên đá lạnh thấp hơn thân nhiệt của con người rất nhiều, điều này làm da nơi tiếp xúc với đá căng ra. Điều này làm lỗ chân lông ngày càng được se khít mà không cần đến loại mỹ phẩm hay phương pháp thẩm mỹ đắt tiền nào. 

Về vấn đề này, chuyên gia da liễu Dương Hồng Thái Phụng cũng nhấn mạnh, đối với các bạn gái sở hữu da mặt có lỗ chân lông to thì điều cần thiết nhất trong mùa hè là mát xa bằng đá lạnh hàng ngày. 

Đồng thời, chị cũng chia sẻ thêm: "Không chỉ làm dịu, se khít lỗ chân lông, phương pháp làm đẹp với đá lạnh còn là cách tuyệt vời để ngăn ngừa lão hóa, kéo căng nếp nhăn, nuôi dưỡng da trắng hồng, tươi trẻ vừa đơn giản vừa tiết kiệm".

Chuyên gia tư vấn tường tận cách mát xa mặt bằng đá lạnh giúp lỗ chân lông se khít, da căng mịn bất chấp nắng nóng - Ảnh 2
Chuyên gia Thái Phụng khuyên phụ nữ nên thường xuyên mát xa da mặt bằng đá lạnh vào mùa hè - Ảnh: NVCC

Mát xa da mặt bằng đá lạnh như thế nào?

"Nên chọn các loại đá chuyên về làm đẹp như thạch anh, cẩm thạch để mát xa da mặt. Tuy nhiên nếu không có điều kiện, bạn có thể sử dụng đá viên từ nước tinh khiết để sử dụng" - chuyên gia Thái Phụng cho biết. 

Theo hướng dẫn từ chuyên gia, bạn nên dùng đá lạnh mát xa vào buổi tối là tốt nhất. Nếu dùng các loại đá chuyên dụng, chỉ cần lăn đều khắp da mặt đến khi cảm thấy thoải mái. Ngược lại, nếu dùng đá viên tự làm, nên xoa theo chuyển động tròn và mỗi lần thực hiện nên dùng 2 viên để da mặt được cân bằng nhiệt. 

Chị Thái Phụng tiết lộ: "Các bạn gái sở hữu da mặt nhạy cảm, dễ kích ứng tuyệt đối không nên áp dụng những công thức dùng nước ép trái cây làm đá viên rồi mát xa. Vì trong các loại quả có rất nhiều axit tự nhiên rất dễ làm tổn hại đến làn da yếu ớt, dễ kích ứng. Tốt nhất là nên dùng đá chuyên dụng để đảm bảo an toàn cho da nhạy cảm".

Chuyên gia tư vấn tường tận cách mát xa mặt bằng đá lạnh giúp lỗ chân lông se khít, da căng mịn bất chấp nắng nóng - Ảnh 3
Chuyên gia Thái Phụng cũng khuyên rằng trước khi mát xa mặt bằng đá lạnh, bạn nên làm sạch làn da - Ảnh: NVCC

Hy vọng những chia sẻ bổ ích về cách mát xa mặt bằng đá lạnh vào ngày hè từ chuyên gia Dương Hồng Thái Phụng sẽ giúp chị em phụ nữ bảo vệ, sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng dù tiết trời có oi bức, nắng nóng đến mấy. 

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