Cách mát xa mặt bằng Vitamin E giúp da đẹp bất chấp tuổi tác, phụ nữ trung niên nên học ngay

Chăm sóc da 05/05/2018 09:24

Nếu muốn trẻ hóa nhan sắc, xóa bỏ hết mọi khuyết điểm trên da mặt nhanh chóng, bạn nên học ngay các cách mát xa bằng Vitamin E sau đây.

Mát xa là một trong những phương pháp làm trẻ hóa da mặt cực kỳ hiệu nghiệm, đặc biệt là khi kết hợp với Vitamin E theo các cách dưới đây.

Mát xa mặt bằng Vitamin E có tác dụng gì?

Được ví như “thần dược” đối với làn da của phụ nữ, Vitamin E mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp. Dùng loại dưỡng chất này để mát xa mặt hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, đẩy dưỡng chất đi nuôi tế bào giúp làn da mềm mịn, không xuất hiện nếp nhăn.

Mát xa là phương pháp dùng lực tác động lên bề mặt da, từ đó đốt cháy lượng mỡ thừa giúp khuôn mặt thon gọn, da săn chắc, giảm chảy xệ, nọng cằm hiệu quả.

Cách mát xa mặt bằng Vitamin E giúp da đẹp bất chấp tuổi tác, phụ nữ trung niên nên học ngay - Ảnh 1
Mát xa da mặt bằng Vitamin E mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp, chứ không riêng gì trẻ hóa làn da - Ảnh: Internet

Dưỡng chất trong loại Vitamin này thẩm thấu vào sâu bên trong hỗ trợ giảm thâm nám, xóa mờ nếp nhăn, dấu hiệu lão hóa da cực kỳ nhanh chóng.

Chính vì những tác dụng tuyệt vời trên, phương pháp mát xa bằng Vitamin E được là xem là “thần dược” trẻ hóa làn da dành cho phụ nữ trung niên.

Cách mát xa mặt bằng Vitamin E

Mát xa da mặt bằng Vitamin E đông đá

Nguyên liệu cần có:

- 1 viên Vitamin E

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- Vài giọt nước cốt chanh

- Nửa cốc nước tinh khiết

Cách thực hiện:

Trích Vitamin E ra chiếc bát nhỏ, thêm dầu ô liu, nước cốt chanh và nước tinh khiết vào, dùng muỗng khuấy đều đến khi tất cả hòa quyện vào nhau. Đổ hỗn hợp vào khay đá, đặt vào ngăn đông tủ lạnh khoảng 6 – 8 giờ đồng hồ là có thể mang ra sử dụng.

Cách mát xa mặt bằng Vitamin E giúp da đẹp bất chấp tuổi tác, phụ nữ trung niên nên học ngay - Ảnh 2
Da trắng mịn, hồng hào, tươi trẻ nhờ mát xa bằng Vitamin E đông đá - Ảnh: Internet

Mỗi tối, lấy 2 viên đá Vitamin E đã thực hiện ra mát xa khắp da mặt theo chuyển động tròn, khi tan hết thì rửa lại bằng nước lạnh là hoàn thành. Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, hãy dùng khăn bông mỏng bọc viên đá, sau đó mát xa như bình thường.

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Mát xa da mặt bằng Vitamin E

Nếu không có thời gian để thực hiện phương pháp trên, bạn có thể dùng Vitamin E để mát xa da mặt trực tiếp, hiệu quả đạt được vẫn vô cùng cao.

Với cách này, bạn cần xông hơi da mặt với nước muối loãng trước để kích thích lỗ chân lông thẩm thấu dưỡng chất, đồng thời làm sạch da một cách triệt để.

Cách mát xa mặt bằng Vitamin E giúp da đẹp bất chấp tuổi tác, phụ nữ trung niên nên học ngay - Ảnh 3
Kết hợp xông hơi và mát xa mặt bằng Vitamin E mang đến hiệu quả vô cùng vượt trội - Ảnh: Internet

Tiếp đó, dùng khăn bông lau khô, thoa đều Vitamin E lên khắp da mặt. Dùng hai ngón tay trỏ ấn nhẹ, xoa theo chuyển động tròn từ trán sang hai thái dương rồi xuống cằm và ngược lại. Thực hiện khoảng 7 phút thì rửa lại bằng nước lạnh là hoàn thành.

Kiên trì thực hiện 3 cách mát xa mặt bằng Vitamin E đơn giản, nhanh gọn trên mỗi ngày, sau khoảng 1 tuần, sự cải thiện của làn da sẽ khiến bạn cực kỳ hạnh phúc.

Mát xa da mặt kiểu Nhật Bản, 40 tuổi da vẫn sáng mịn, tươi tắn như gái đôi mươi

Mát xa da mặt kiểu Nhật Bản, 40 tuổi da vẫn sáng mịn, tươi tắn như gái đôi mươi

Những quý cô U40, 50 sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề lão hóa da nữa vì đã có cách mát xa mặt kiểu Nhật Bản dưới đây.

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