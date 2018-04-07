Mát xa bằng hỗn hợp này mỗi tối, vòng 1 tăng size lên 90cm căng tròn, quyến rũ

Để vòng 1 tăng lên một cách tự nhiên và an toàn, mát xa bằng tinh dầu tự nhiên là phương pháp tối ưu. Nhờ tác động bằng lực thường xuyên, các mô mỡ hai bên ngực sẽ bị đốt cháy, từ đó, hạn chế tối đa tình trạng chảy xệ, kém săn chắc.

Vòng 1 khiêm tốn khiến bạn gái trở nên tự ti và ngần ngại diện những bộ trang phục mang phong cách sexy, quyến rũ. Đừng lo lắng, cứ chăm chỉ thoa dung dịch dưới đây mỗi tối, size (kích thước) “núi đôi” sẽ tăng lên 90cm cực nhanh.

Hơn nữa, nguồn dưỡng chất trong tinh dầu tự nhiên như dầu dừa, dầu ô liu, dầu gấc... cùng Vitamin E, Vaseline hỗ trợ tăng tốc quá trình tái tạo tế bào mới giúp kích thước vòng 1 tăng lên nhanh chóng.

Mát xa bằng tinh dầu là phương pháp tăng kích thước vòng 1 lên 90cm tự nhiên và an toàn - Ảnh: Internet

Ngoài ra, khi kết hợp các loại dầu lại với nhau để mát xa ngực thường xuyên còn hạn chế được nguy cơ ung thư vú, ngăn ngừa lão hóa và nuôi dưỡng vùng da quanh ngực trắng mịn, đầy quyến rũ.

Phương pháp mát xa tăng kích thước vòng 1

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 viên Vitamin E

- 1 muỗng canh dầu dừa

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- 1 muỗng canh Vaseline

Cách thực hiện:

Cho tất cả các nguyên liệu trên vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau, tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Sau đó, chuẩn bị hỗn hợp muối biển và dầu ô liu theo tỉ lệ đồng đều trong chiếc bát khác.

Hỗn hợp tinh dầu dùng để mát xa tăng kích thước vòng 1 - Ảnh: Internet

Cách mát xa:

Bước 1: Dùng bông thấm nước muối ấm pha loãng vệ sinh vùng da quanh ngực.

Bước 2: Thoa đều hỗn hợp muối biển và dầu ô liu lên vùng da ngực, dùng đầu ngón tay xoa theo chuyển động tròn khoảng 2 – 3 phút. Sau đó, lấy nước mát rửa sạch.

Bước 3: Dùng bông nhẹ nhàng lau khô da một lần nữa.

Bước 4: Thoa hỗn hợp Vitamin E, dầu dừa, dầu ô liu và Vaseline đã thực hiện trước đó lên.

Bước 5: Đặt 2 ngón tay trỏ và giữa sát nhau, bắt đầu mát xa. Vừa ấn nhẹ vừa xoa theo chuyển động tròn quanh bầu ngực. Sau đó, vuốt theo đường thẳng từ dưới lên trên và ngược lại. Luân phiên mát xa trong vòng 5 – 7 phút thì dừng lại.

Bài tập mát xa tăng size vòng 1 từ Nhật Bản - Ảnh: Internet

Bước 6: Giữ hỗn hợp trên da để dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong khoảng 5 phút nữa thì vệ sinh sạch là hoàn thành.

Chăm chỉ mát xa ngực bằng tinh dầu theo phương pháp trên 3 lần mỗi tuần, sau thời gian ngắn size vòng 1 sẽ tăng lên, đạt chuẩn 90cm như những gì bạn mong ước trước đó.

Ngoài ra, để vòng 1 tăng lên nhanh chóng, bạn nên bổ sung thêm các thực phẩm như chân giò, chân gà, đu đủ xanh, đu đủ chín, các loại hạt chứa dầu thường xuyên. Đồng thời, tập các bài thể hình chuyên cơ ngực cũng là cách tạo dựng vòng 1 săn chắc, quyến rũ hữu hiệu.