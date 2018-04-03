Kế hoạch tập luyện, ăn uống giúp tăng kích thước vòng 1 tự nhiên cho nàng 'ngực phẳng'

Làm đẹp cùng chuyên gia 03/04/2018 11:19

Nhờ các phương pháp tự nhiên này, vòng 1 dù có lép đến đâu cũng sẽ tăng lên cấp tốc chỉ sau thời gian ngắn.

Sở hữu vòng 1 căng tròn luôn là lợi thế giúp bạn gái trở nên thu hút, quyến rũ hơn trước người đối diện. Thay vì áp dụng liệu trình phẫu thuật thẩm mỹ mang đến hiệu quả cấp tốc, tức thì nhưng nhiều rủi ro, bạn gái có vòng ngực khiêm tốn hãy áp dụng các phương pháp tự nhiên dưới đây, sau thời gian ngắn, kích thước "núi đôi" sẽ tăng lên đáng kể.

Bài tập tăng, săn chắc vòng 1 tự nhiên

Để kích thước vòng 1 tăng lên tự nhiên, nhanh chóng, bạn cần chăm chỉ tập luyện khoảng 20 phút mỗi ngày. Điều này còn giúp "núi đôi" săn chắc, hạn chế chảy xệ, đồng thời đốt cháy mỡ thừa toàn thân hiệu quả.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, anh Nguyễn Hồng Nam - Huấn luyện viên thể hình thuộc Trung tâm Kingbody, quận 1 (TP.HCM) chia sẻ: "Vòng ngực của phụ nữ sau 25 tuổi, trên thực tế không thể tăng lên nhiều được nữa, trong trường hợp này, bạn nên tập để tạo cơ, săn chắc và làm ngực căng tròn. Đối với bạn gái dưới 20 tuổi, nên áp dụng các động tác như chống đẩy, nâng cơ ngực để tăng kích thước vòng 1 tự nhiên". 

Kế hoạch tập luyện, ăn uống giúp tăng kích thước vòng 1 tự nhiên cho nàng 'ngực phẳng' - Ảnh 1
Theo huấn luyện viên thể hình Nguyễn Hồng Nam, mô ngực của phụ nữ trưởng thành sau 25 tuổi không tăng lên nhiều được - Ảnh: Internet

Một số động tác giúp tăng và săn chắc vòng 1 tự nhiên tại nhà đơn giản nhất như: Chống đẩy thân trên, chống đẩy trườn người, nâng ngực... 

Động tác chống đẩy

Kế hoạch tập luyện, ăn uống giúp tăng kích thước vòng 1 tự nhiên cho nàng 'ngực phẳng' - Ảnh 2
Tư thế chuẩn bị là chống hai tay, hai đầu gối xuống đất. Sau đó, hạ nửa thân người trước xuống dưới đến khi tay tạo thành góc vuông thì quay về vị trí ban đầu. Thực hiện luân phiên trong vòng 3 - 5 phút - Ảnh: Internet

Động tác trườn người

Kế hoạch tập luyện, ăn uống giúp tăng kích thước vòng 1 tự nhiên cho nàng 'ngực phẳng' - Ảnh 3
Tư thế chuẩn bị tương tự động tác nâng thân trên. Sau đó, dùng lực ở hông kết hợp tay đưa người di chuyển theo đường thẳng như hình minh họa. Thực hiện trong vòng 3 phút là hoàn thành - Ảnh: Internet

Động tác nâng ngực

Kế hoạch tập luyện, ăn uống giúp tăng kích thước vòng 1 tự nhiên cho nàng 'ngực phẳng' - Ảnh 4
Nằm ngửa trên mặt phẳng, đầu gối co lại, đặt lòng bàn chân xuống nền. Tay cầm hai bình nước đưa sang ngang, sau đó, dần dần nâng lên trước mặt thì hạ xuống. Thực hiện khoảng 20 nhịp là hoàn thành - Ảnh: Internet

Bổ sung thực phẩm tăng vòng 1 tự nhiên

Ngoài việc tập luyện, bổ sung dưỡng chất là điều bạn không nên bỏ qua để nhanh chóng sở hữu vòng 1 săn chắc, căng tròn hiệu quả. Các thực phẩm hỗ trợ tăng kích thước ngực như: Dứa, đu đủ xanh, đu đủ chín, chân gà, móng giò, bơ, các loại hạt chứa dầu, trứng...

Kế hoạch tập luyện, ăn uống giúp tăng kích thước vòng 1 tự nhiên cho nàng 'ngực phẳng' - Ảnh 5
Bổ sung thường xuyên các thực phẩm này giúp vòng 1 tăng một cách tự nhiên, cực kỳ an toàn - Ảnh: Internet
Kế hoạch tập luyện, ăn uống giúp tăng kích thước vòng 1 tự nhiên cho nàng 'ngực phẳng' - Ảnh 6
Ngoài tập luyện, bổ sung dưỡng chất, bạn có thể áp dụng phương pháp mát xa tăng vòng 1 tự nhiên của người Nhật để sớm đạt được hiệu quả như mong muốn - Ảnh: Internet

Để tăng kích thước vòng 1 tự nhiên mà không đụng chạm dao kéo, đòi hỏi bạn phải kiên trì, chăm chỉ kết hợp các phương pháp trên trong thời gian nhất định. 

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