Kế hoạch tập luyện, ăn uống giúp tăng kích thước vòng 1 tự nhiên cho nàng 'ngực phẳng'

Nhờ các phương pháp tự nhiên này, vòng 1 dù có lép đến đâu cũng sẽ tăng lên cấp tốc chỉ sau thời gian ngắn.
- Chẳng cần đi bơm đâu, ăn món này càng nhiều, ngực lép đến mấy cũng căng đét, quyến rũ, đảm bảo hội con gái xem xong sẽ mê mệt
- Pha sữa đặc với bột sắn dây uống 1 ly mỗi sáng, eo thon, ngực nở, phụ nữ cả đời không lo ung thư vú
Sở hữu vòng 1 căng tròn luôn là lợi thế giúp bạn gái trở nên thu hút, quyến rũ hơn trước người đối diện. Thay vì áp dụng liệu trình phẫu thuật thẩm mỹ mang đến hiệu quả cấp tốc, tức thì nhưng nhiều rủi ro, bạn gái có vòng ngực khiêm tốn hãy áp dụng các phương pháp tự nhiên dưới đây, sau thời gian ngắn, kích thước "núi đôi" sẽ tăng lên đáng kể.
Bài tập tăng, săn chắc vòng 1 tự nhiên
Để kích thước vòng 1 tăng lên tự nhiên, nhanh chóng, bạn cần chăm chỉ tập luyện khoảng 20 phút mỗi ngày. Điều này còn giúp "núi đôi" săn chắc, hạn chế chảy xệ, đồng thời đốt cháy mỡ thừa toàn thân hiệu quả.
Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, anh Nguyễn Hồng Nam - Huấn luyện viên thể hình thuộc Trung tâm Kingbody, quận 1 (TP.HCM) chia sẻ: "Vòng ngực của phụ nữ sau 25 tuổi, trên thực tế không thể tăng lên nhiều được nữa, trong trường hợp này, bạn nên tập để tạo cơ, săn chắc và làm ngực căng tròn. Đối với bạn gái dưới 20 tuổi, nên áp dụng các động tác như chống đẩy, nâng cơ ngực để tăng kích thước vòng 1 tự nhiên".
Một số động tác giúp tăng và săn chắc vòng 1 tự nhiên tại nhà đơn giản nhất như: Chống đẩy thân trên, chống đẩy trườn người, nâng ngực...
Động tác chống đẩy
Động tác trườn người
Động tác nâng ngực
Bổ sung thực phẩm tăng vòng 1 tự nhiên
Ngoài việc tập luyện, bổ sung dưỡng chất là điều bạn không nên bỏ qua để nhanh chóng sở hữu vòng 1 săn chắc, căng tròn hiệu quả. Các thực phẩm hỗ trợ tăng kích thước ngực như: Dứa, đu đủ xanh, đu đủ chín, chân gà, móng giò, bơ, các loại hạt chứa dầu, trứng...
Để tăng kích thước vòng 1 tự nhiên mà không đụng chạm dao kéo, đòi hỏi bạn phải kiên trì, chăm chỉ kết hợp các phương pháp trên trong thời gian nhất định.