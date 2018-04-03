Kế hoạch tập luyện, ăn uống giúp tăng kích thước vòng 1 tự nhiên cho nàng 'ngực phẳng'

Nhờ các phương pháp tự nhiên này, vòng 1 dù có lép đến đâu cũng sẽ tăng lên cấp tốc chỉ sau thời gian ngắn.

Sở hữu vòng 1 căng tròn luôn là lợi thế giúp bạn gái trở nên thu hút, quyến rũ hơn trước người đối diện. Thay vì áp dụng liệu trình phẫu thuật thẩm mỹ mang đến hiệu quả cấp tốc, tức thì nhưng nhiều rủi ro, bạn gái có vòng ngực khiêm tốn hãy áp dụng các phương pháp tự nhiên dưới đây, sau thời gian ngắn, kích thước "núi đôi" sẽ tăng lên đáng kể. Bài tập tăng, săn chắc vòng 1 tự nhiên Để kích thước vòng 1 tăng lên tự nhiên, nhanh chóng, bạn cần chăm chỉ tập luyện khoảng 20 phút mỗi ngày. Điều này còn giúp "núi đôi" săn chắc, hạn chế chảy xệ, đồng thời đốt cháy mỡ thừa toàn thân hiệu quả.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, anh Nguyễn Hồng Nam - Huấn luyện viên thể hình thuộc Trung tâm Kingbody, quận 1 (TP.HCM) chia sẻ: "Vòng ngực của phụ nữ sau 25 tuổi, trên thực tế không thể tăng lên nhiều được nữa, trong trường hợp này, bạn nên tập để tạo cơ, săn chắc và làm ngực căng tròn. Đối với bạn gái dưới 20 tuổi, nên áp dụng các động tác như chống đẩy, nâng cơ ngực để tăng kích thước vòng 1 tự nhiên". Theo huấn luyện viên thể hình Nguyễn Hồng Nam, mô ngực của phụ nữ trưởng thành sau 25 tuổi không tăng lên nhiều được - Ảnh: Internet Một số động tác giúp tăng và săn chắc vòng 1 tự nhiên tại nhà đơn giản nhất như: Chống đẩy thân trên, chống đẩy trườn người, nâng ngực...

Động tác chống đẩy Tư thế chuẩn bị là chống hai tay, hai đầu gối xuống đất. Sau đó, hạ nửa thân người trước xuống dưới đến khi tay tạo thành góc vuông thì quay về vị trí ban đầu. Thực hiện luân phiên trong vòng 3 - 5 phút - Ảnh: Internet Động tác trườn người Tư thế chuẩn bị tương tự động tác nâng thân trên. Sau đó, dùng lực ở hông kết hợp tay đưa người di chuyển theo đường thẳng như hình minh họa. Thực hiện trong vòng 3 phút là hoàn thành - Ảnh: Internet Động tác nâng ngực Nằm ngửa trên mặt phẳng, đầu gối co lại, đặt lòng bàn chân xuống nền. Tay cầm hai bình nước đưa sang ngang, sau đó, dần dần nâng lên trước mặt thì hạ xuống. Thực hiện khoảng 20 nhịp là hoàn thành - Ảnh: Internet Bổ sung thực phẩm tăng vòng 1 tự nhiên Ngoài việc tập luyện, bổ sung dưỡng chất là điều bạn không nên bỏ qua để nhanh chóng sở hữu vòng 1 săn chắc, căng tròn hiệu quả. Các thực phẩm hỗ trợ tăng kích thước ngực như: Dứa, đu đủ xanh, đu đủ chín, chân gà, móng giò, bơ, các loại hạt chứa dầu, trứng... Bổ sung thường xuyên các thực phẩm này giúp vòng 1 tăng một cách tự nhiên, cực kỳ an toàn - Ảnh: Internet Ngoài tập luyện, bổ sung dưỡng chất, bạn có thể áp dụng phương pháp mát xa tăng vòng 1 tự nhiên của người Nhật để sớm đạt được hiệu quả như mong muốn - Ảnh: Internet Để tăng kích thước vòng 1 tự nhiên mà không đụng chạm dao kéo, đòi hỏi bạn phải kiên trì, chăm chỉ kết hợp các phương pháp trên trong thời gian nhất định.

Mách chị em tuyệt chiêu nâng cấp size ngực nhanh bậc nhất không cần đi bơm, thánh lép, ngực xệ cũng căng tròn, săn chắc sau 1 tuần Nhờ lượng enzyme dồi dào tiết ra từ nhựa đu đủ xanh mà từ lâu, loại trái cây rẻ tiền này đã trở thành thần dược giúp chị em cải thiện vòng 1 khiêm tốn sau thời gian ngắn.

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