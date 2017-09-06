Theo một số nghiên cứu, bột sắn dây chứa vài loại dưỡng chất có khả năng tăng kích thước vòng 1 hiệu quả.

Mỗi buổi sáng, chỉ cần bổ sung 1 ly sữa bột sắn dây pha theo công thức dưới đây, nhan sắc của bạn sẽ thay đổi 360 độ chỉ sau 1 tuần.

Ngoài ra, loại bột này rất giàu protein, lexithin có tác dụng tăng cường sản sinh nội tiết tố nữ - estrogen, từ đó giúp vòng 1 tăng trưởng và khỏe mạnh. Đặc biệt, bột sắn dây còn giúp cơ thể phụ nữ ngăn ngừa tối đa khả năng mắc ung thư vú và một số bệnh phụ khoa.

Bên cạnh đó, hàm lượng dưỡng chất, vitamin cùng lượng chất xơ dồi dào trong bột sắn dây còn giúp đốt cháy mỡ thừa ở bụng, đùi và bắp tay một cách nhanh chóng.

Với hàng tá lợi ích tuyệt vời trên, hãy tập cho mình thói quen uống sữa sắn dây mỗi sáng ngay hôm nay.

Cách pha bột sắn dây với sữa đặc

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 muỗng canh sữa đặc

- 2 muỗng canh bột sắn dây

- 150ml nước nóng

Cách thực hiện:

Cho bột sắn dây vào nước nóng rồi khuấy đều đến khi bột hòa tan hết. Sau đó, thêm 1 muỗng canh sữa đặc vào rồi tiếp tục khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất là có thể thưởng thức.

Cách sử dụng:

Mỗi buổi sáng sau khi thực việc xong việc vệ sinh cá nhân, bạn nên uống 1 ly sữa sắn dây pha theo công thức trên. Nhớ là uống lúc bụng đói và sau đó khoảng 20 – 25 phút mới được bổ sung thức ăn.

Kiên trì áp dụng cách pha bột sắn dây với sữa đặc này mỗi ngày, sự thay đổi về mỡ bụng, kích thước vòng 1 sau 1 tuần sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.