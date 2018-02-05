Mát xa da mặt kiểu Nhật Bản, 40 tuổi da vẫn sáng mịn, tươi tắn như gái đôi mươi

Chăm sóc da 05/02/2018 16:46

Những quý cô U40, 50 sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề lão hóa da nữa vì đã có cách mát xa mặt kiểu Nhật Bản dưới đây.

Các động tác mát xa mặt kiểu Nhật Bản dưới đây sẽ giúp phụ nữ ngoài 30 đẩy lùi lão hóa, duy trì sự tươi trẻ, căng mịn của làn da.

Phương pháp mát xa mặt kiểu Nhật Bản

Níu giữ thanh xuân, sở hữu làn da trắng mịn luôn là mơ ước của mọi phụ nữ, đặc biệt là ở độ tuổi sau 30. Giờ đây, mong muốn này sẽ không còn là việc khó đạt được nữa nhờ cách mát xa mặt kiểu Nhật Bản này.

Phương pháp mát xa này được gọi là Tanaka có khả năng tăng cường lưu thông máu, giảm mỡ thừa, săn chắc da và ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu. Bí quyết làm đẹp từ Nhật này có tác dụng cải thiện nhan sắc, thon gọn khuôn mặt nhanh chóng mà không cần đến phẩu thuật thẩm mỹ.

Mát xa da mặt kiểu Nhật Bản, 40 tuổi da vẫn sáng mịn, tươi tắn như gái đôi mươi - Ảnh 1
Bước 1: Đặt các ngón tay lên hai thái dương, vừa ấn nhẹ vừa kéo xuống hết cổ. Thực hiện luân phiên 4 nhịp là hoàn thành - Ảnh: Internet
Mát xa da mặt kiểu Nhật Bản, 40 tuổi da vẫn sáng mịn, tươi tắn như gái đôi mươi - Ảnh 2
Bước 2: Đặt 6 ngón tay giữa dưới cằm sao cho tạo thành chữ V như hình trên. Sau đó, dùng lực vừa ấn vừa kéo thành vòng tròn quanh miệng, thực hiện khoảng 6 nhịp là hoàn thành - Ảnh: Internet
Mát xa da mặt kiểu Nhật Bản, 40 tuổi da vẫn sáng mịn, tươi tắn như gái đôi mươi - Ảnh 3
Bước 3: Đặt các ngón tay lên hai cánh mũi, sau đó miết dài theo đường cánh mũi khoảng 15 - 20 lần là hoàn thành - Ảnh: Internet
Mát xa da mặt kiểu Nhật Bản, 40 tuổi da vẫn sáng mịn, tươi tắn như gái đôi mươi - Ảnh 4

Bước 4: Đặt các ngón tay của hai bàn tay dưới cằm sao cho tạo thành chữ V như hình. Sau đó, dùng lực ấn nhẹ rồi kéo tay từ cằm lên đến dưới mắt, thực hiện khoảng 10 nhịp là hoàn thành - Ảnh: Internet

Mát xa da mặt kiểu Nhật Bản, 40 tuổi da vẫn sáng mịn, tươi tắn như gái đôi mươi - Ảnh 5
Bước 5: Đặt 3 ngón tay lên hai mí mắt dưới, ấn nhẹ trong vòng 3 giây sau đó kéo dài ra thái dương. Thực hiện động tác này khoảng 10 lần - Ảnh: Internet
Mát xa da mặt kiểu Nhật Bản, 40 tuổi da vẫn sáng mịn, tươi tắn như gái đôi mươi - Ảnh 6
Bước 6: Đặt tay phải lên cằm phải, tay trái lên mí mắt dưới. Tiếp đó, miết bàn tay trái thành vòng cung xuống dưới má là dừng lại. Thực hiện tương tự với bên má còn lại, luân phiên khoảng 10 nhịp là hoàn thành - Ảnh: Internet
Mát xa da mặt kiểu Nhật Bản, 40 tuổi da vẫn sáng mịn, tươi tắn như gái đôi mươi - Ảnh 7
Bước 7: Đặt 3 ngón tay giữa song song với hai mí mắt dưới, sau đó ấn nhẹ, kéo tay ra hết đuôi mắt. Thực hiện động tác này 7 nhịp - Ảnh: Internet
Mát xa da mặt kiểu Nhật Bản, 40 tuổi da vẫn sáng mịn, tươi tắn như gái đôi mươi - Ảnh 8
Bước 8: Cúi đầu hơi thấp, đặt lòng bàn tay lên hai mép miệng, sau đó kéo dài và ấn nhẹ ra đến tai là hoàn thành. Thực hiện động tác này khoảng 10 nhịp - Ảnh: Internet
Mát xa da mặt kiểu Nhật Bản, 40 tuổi da vẫn sáng mịn, tươi tắn như gái đôi mươi - Ảnh 9
Bước 9: Đặt 4 ngón tay sát nhau rồi đưa lên trán, di chuyển tay theo đường zích zắc khoảng 40 giây là hoàn thành - Ảnh: Internet
Mát xa da mặt kiểu Nhật Bản, 40 tuổi da vẫn sáng mịn, tươi tắn như gái đôi mươi - Ảnh 10
Bước 10: Đặt hai ngón tay dưới hai hốc mắt, ấn nhẹ và xoa theo chuyển động tròn xung quanh mắt khoảng 10 nhịp là hoàn thành - Ảnh: Interenet

Với những động tác đơn giản từ phương pháp mát xa da mặt kiểu Nhật Bản trên, lão hóa sẽ được đẩy lùi đến mức tối đa giúp phụ nữ luôn sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

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