Cách buộc tóc đuôi ngựa đẹp dịu dàng cho bạn gái đi học

Làm đẹp cùng chuyên gia 21/09/2018 16:07

Hoàn toàn có thể thay đổi diện mạo cho bạn gái chỉ sau 2 phút với những cách buộc tóc đuôi ngựa vừa đẹp lại nhanh gọn phù hợp khi đi học dưới đây.

Con gái đừng để mãi một kiểu tóc khi đi học vì sẽ rất nhàm chán, học ngay cách buộc tóc đuôi ngựa đẹp dịu dàng mới nhất đang được giới trẻ cực kỳ ưa thích vì gọn gàng lại thời trang. Có rất nhiều cách buộc tóc đuôi ngựa dễ thương mà không lộ khuyết điểm mặt to tròn của bạn gái, giúp diện mạo khi đi học trông gọn gàng và trẻ trung hơn.

Buộc tóc đuôi ngựa kiểu Hàn Quốc hay theo phong cách Nhật Bản đang là xu hướng giúp bạn gái khi đi học có thể tập trung vào bài vở mà không cần lo nghĩ về vẻ ngoài liệu đã đủ xinh xắn chưa. Chỉ 2 phút mỗi sáng, không cần quá cầu kỳ và có thể áp dụng được vào cả những ngày đầu bết dầu, hãy bắt đầu ngay với những cách buộc tóc đuôi ngựa đẹp nhất khi đến trường.

Những kiểu tóc buộc đuôi ngựa giúp bạn gái trông trẻ và năng động hơn

Những kiểu tóc buộc đuôi ngựa giúp bạn gái trông trẻ và năng động hơn

Tóc đuôi ngựa buộc cao cổ điển

Kiểu tóc cổ điển và dễ buộc nhất chính là cột hết tất cả tóc thành một lọn lớn phía sau. Cách làm này có thể sử dụng vào những ngày bận rộn, bạn chỉ cần hất hết tóc lên và buộc túm lại là xong.

Tuy nhiên, cách buộc sao cho tóc gọn lại, mượt mà và phần đuôi ngựa không bị kéo xệ xuống sau một vài giờ đồng hồ lại là bí quyết cực kỳ quan trọng mà không phải ai cũng biết. Tóc đuôi ngựa buộc cao cổ điển nếu uốn xoăn thì xoăn hết hoặc nếu tóc thẳng thì hãy chải ra cho mượt, bạn đừng để phần đuôi tóc rối tơi tả trông sẽ không được chỉn chu khi đến trường.

Buộc tóc đuôi ngựa bằng 2 lớp giúp cố định tóc chắc hơn sau 1 ngày dài

Buộc tóc đuôi ngựa bằng 2 lớp giúp cố định tóc chắc hơn sau 1 ngày dài

Cách buộc tóc đuôi ngựa cao và giữ nguyên vị trí đuôi tóc cả ngày như sau:

Xõa tóc ra, lấy một nửa phần trên rồi chải cho mượt, buộc lại ở vị trí mà bạn muốn cố định đuôi ngựa ở đó

Lấy nốt phần tóc còn lại, buộc ra ngoài phần tóc phía trên vừa cố định

Dùng một lọn tóc quấn xung quanh chỗ buộc để che đi phần dây chun buộc tóc. Hoặc bạn cũng có thể dùng một chiếc ruy băng hay dây buộc tóc có nơ xinh xắn cài ra ngoài tạo điểm nhấn cho mái tóc.

Tóc đuôi ngựa buông lơi uốn xoăn

So với kiểu tóc đuôi ngựa truyền thống, kiểu tóc này tuy trông không mấy gọn gàng nhưng lại cầu kỳ hơn một chút. Bạn cần uốn tóc xoăn trước khi buộc, sau đó buộc đuôi ngựa lỏng ra một chút rồi kéo phần chun buộc cho lỏng ra một chút để phần tóc hơi trễ xuống tự nhiên

Kiểu tóc đuôi ngựa uốn xoăn giúp nàng có diện mạo mới dịu dàng

Kiểu tóc đuôi ngựa uốn xoăn giúp nàng có diện mạo mới dịu dàng

Dùng tay kéo bớt phần tóc xung quanh dây chun buộc cho tóc hơi phồng lên. Sau đó lấy một chút tóc mái, uốn xoăn cho xòa vài lọn xuống mặt. Kiểu tóc này phù hợp với thời tiết sang thu mát mẻ, chắc chắn sẽ khiến không ít anh chàng rung động vì vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính của bạn.

Tóc đuôi ngựa buộc hai tầng

Tóc đuôi ngựa buộc hai tầng phù hợp với những ngày có các môn học cần vận động nhiều như thể dục, quốc phòng,... Kiểu tóc này khá năng động và dễ thực hiện. Bạn chỉ cần chia nửa tóc, lấy nửa bên trên buộc cao lên, sau đó túm cùng với nửa dưới buộc cố định xuống vị trí thấp hơn một chút.

Kiểu tóc đuôi ngựa buộc hai tầng này giúp cho toàn bộ tóc được cố định lại gọn gàng và thoáng mát, giúp bạn thoải mái hơn khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, nếu không để mái, hãy cố gắng kẻ một chút lông mày và đánh môi son để khuôn mặt trông có đường nét hơn.

Tóc đuôi ngựa buộc hai tầng giúp hạn chế tóc con, để mái tóc trông mượt mà hơn

Tóc đuôi ngựa buộc hai tầng giúp hạn chế tóc con, để mái tóc trông mượt mà hơn

Tóc đuôi ngựa tết đuôi

Tóc đuôi ngựa tết ở phần đuôi cũng tạo cảm giác rất gọn và xinh. Đừng buộc tóc quá chặt vì có thể khiến bạn đau đầu. Chỉ cần buộc lỏng vừa phải, sau đó tết đuôi tóc rồi cố định bằng dây chun xinh xắn là xong. Với kiểu tóc này, hãy chọn cho mình một chiếc dây buộc tóc nơ điệu đà hay họa tiết nhỏ xinh tạo điểm nhấn.

Những kiểu tóc đuôi ngựa này có thể thực hiện rất nhanh, giúp bạn gái có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị sách vở đi học mà không cần phải lo nghĩ về diện mạo của mình liệu đã ổn khi tới trường hay chưa. Buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, tô thêm chút son là bạn có thể tự tin tươi tắn đi học rồi.

4 cách diện tóc đuôi ngựa bồng bềnh đẹp như thư kí Park Min Young mà ai cũng làm được

4 cách diện tóc đuôi ngựa bồng bềnh đẹp như thư kí Park Min Young mà ai cũng làm được

Kiểu tóc đuôi ngựa phồng bồng bềnh không chỉ dành cho các cô nàng công sở mà con gái ưa phong cách nhẹ nhàng, nữ tính cũng đều có thể diện được!

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