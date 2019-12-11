Bước sang tuổi 25, phụ nữ hãy bổ sung ngay thực phẩm dễ kiếm này vào thực đơn mỗi ngày để đẩy lùi lão hóa

Làm đẹp cùng chuyên gia 11/12/2019 05:30

Theo phương pháp làm đẹp của người phương Tây thì bí quyết chống lão hóa da của họ chính là ăn một quả táo mỗi ngày. Hãy thử tìm hiểu về bí quyết này nhé!

Khi tuổi tác lớn dần cũng là lúc làn da xuất hiện những dấu hiệu lão hóa. Hãy học ngay bí quyết chống lão hóa của người phương Tây chỉ bằng một quả táo mỗi ngày.

1. Táo đỏ có những công dụng gì?

Theo các chuyên gia, táo chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như: protein, lipit, canxi, phốt pho... không chỉ có tác dụng bồi bổ sức khỏe mà còn có công dụng rất lớn trong việc làm đẹp da, chống lão hóa.

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Quả táo đỏ có rất nhiều công dụng - Ảnh minh họa: Internet

"Ngày ngày ăn táo đỏ sẽ trẻ mãi không già" là lời ca ngợi của người phương Tây dành cho táo đỏ, duy trì ăn mỗi ngày một quả táo đỏ là bí quyết chống lão hóa, khiến cơ thể khỏe mạnh, da dẻ ngày càng hồng hào.

2. Nên ăn táo đỏ vào lúc nào trong ngày?

Đối với táo đỏ thì nên ăn vào buổi sáng là tốt nhất, thậm chí một quả táo đỏ có thể thay thế luôn bữa sáng cũng được.

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Thời điểm ăn táo đỏ tốt nhất là vào buổi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng táo đỏ Tân Cương. Chúng thường được sử dụng để pha trà và có tác dụng bổ khí, nhuận tràng, giúp ngủ ngon.

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Trà táo đỏ Tân Cương rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

3. Những trường hợp không nên ăn táo đỏ hoặc uống trà táo đỏ

Táo đỏ rất tốt nhưng cũng có dược tính riêng và những trường hợp sau thi không nên ăn hoặc uống trà táo đỏ: 

- Người bị nóng trong: Ăn hoặc uống nhiều trà táo đỏ sẽ gây ra nhiệt miệng, táo bón, khí huyết khó lưu thông.

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Người hay bị nóng trong không nên ăn táo đỏ - Ảnh minh họa: Internet

- Người bị tiểu đường: Táo bổ sung rất nhiều đường chính vì vậy ăn táo mỗi ngày sẽ khiến lượng đường trong máu tăng lên, không tốt cho sức khỏe.

4. Một số bí quyết chống lão hóa khác

Ăn táo đỏ là một trong những bí quyết chống lão hóa đơn giản và dễ thực hiện hàng ngày. Nhưng để có thể bảo vệ làn da khỏi lão hóa, bạn cần:

- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

- Bổ sung các loại nước ép rau củ để tăng thêm vitamin.

- Nên uống collagen để làn da được trẻ hóa và khỏe đẹp.

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Nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Hi vọng bí quyết chống lão hóa bằng táo đỏ trên sẽ giúp chị em có thêm kinh nghiệm trong việc giữ gìn nhan sắc.

Công dụng của táo đỏ đối với sức khỏe con người 

Công dụng của táo đỏ đối với sức khỏe con người 

Công dụng của táo đỏ không chỉ là bổ sung các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể mà còn hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa một số bệnh nguy hiểm, giúp nâng cao sức khỏe tổng thể cho con người. 

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