Bí quyết đơn giản giúp mỹ nhân Hàn trẻ đẹp ở tuổi 50, chị em phải tranh thủ áp dụng ngay để ngăn ngừa lão hóa

Dưới đây là những bí quyết giúp nữ diễn viên làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, giữ gìn vẻ thanh xuân bất chấp thời gian của mình.

Vốn nổi tiếng là “biểu tượng sexy” của Hàn Quốc, nữ diễn viên Kim Hye Soo khiến ai nấy đều phải ghen tỵ với vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi 50. Được biết, Kim Hye Soo cực kỳ chú trọng đến việc dưỡng da, các thói quen sinh hoạt hàng ngày để ngăn ngừa lão hóa .

Sau một ngày bận rộn với lịch trình dày đặc, nữ diễn viên Kim Hye Soo luôn chú ý tẩy trang kỹ càng để loại bỏ lớp trang điểm tích tụ. Đồng thời đảm bảo mọi bụi bẩn và bã nhờn được loại bỏ hoàn toàn. Đây cũng là bí quyết để nữ diễn viên ngăn ngừa mụn, giữ cho làn da luôn mịn màng không tì vết.

Nữ diễn viên rất quan tâm đến làn da - Ảnh: Internet

Dưỡng ẩm ngày đêm

Kim Hye Soo rất chăm chỉ dưỡng ẩm cho da sáng và tối để làn da luôn căng mọng, trong veo như sương. Cụ thể, cô thường kết hợp sử dụng essence, serum và kem dưỡng ẩm giúp cung cấp độ ẩm từ sâu bên trong làn da, từ đó đẩy lùi sự hình thành nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa.

Sử dụng kem chống nắng thường xuyên

Liên tục phải quay phim ngoài trời, kem chống nắng là thứ không thể thiếu với nữ diễn viên. Tác hại của tia UVA, UVB trong ánh nắng mặt trời có thể tàn phá làn da một cách thậm tệ, khiến da bị sạm đen, chảy xệ, lão hóa… thậm chí là ung thư da.

Không bao giờ quên dùng kem chống nắng - Ảnh: Internet

Luôn đứng và ngồi thẳng người để hạn chế mỡ tích tụ vòng 2

Bí quyết giúp Kim Hye Soo duy trì vóc dáng gọn gàng, cân đối và vòng eo thon gọn ở tuổi ngũ tuần là nhờ thói quen giữ thẳng người dù là khi đứng hay ngồi. Thói quen này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tích tụ mỡ thừa ở vòng 2.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên thường xuyên duy trì việc tập luyện để giữ dáng cũng như đốt cháy mỡ thừa.

Nói không với thức ăn nhanh

Giữ dáng với thực đơn lành mạnh - Ảnh: Internet

Những món ăn vặt chứa nhiều calo là thực phẩm không bao giờ xuất hiện trong thực đơn của Kim Hye Soo. Chế độ dinh dưỡng của người đẹp cũng giảm bớt lượng tinh bột nhằm duy trì vóc dáng quyến rũ. Thay vào đó, nữ diễn viên ưu tiên uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây và hạt húng quế (hạt é).