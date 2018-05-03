Bài tập yoga buổi sáng chỉ mất 2 phút này chính là bí quyết trẻ lâu của phụ nữ Nhật Bản

Làm đẹp cùng chuyên gia 03/05/2018 15:16

Phụ nữ Nhật Bản nổi tiếng với làn da trắng mịn, tươi trẻ đáng mơ ước. Để có được điều này, bên cạnh các bí quyết chăm sóc từ bên ngoài, họ còn thường xuyên tập luyện yoga nhằm lưu giữ nét xuân từ sâu bên trong.

Dưới đây là bài tập yoga gồm 4 động tác chỉ mất khoảng 2 - 3 phút mỗi buổi sáng và cực kỳ đơn giản, do đó, dù bận rộn cỡ nào, bạn vẫn có thể thực hiện tại nhà. 

Bài tập yoga - Bí quyết trẻ lâu của phụ nữ Nhật

Bài tập gồm 4 động tác này tác động lên toàn thân, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, đẩy mạnh đào thải độc tố đã chuyển hóa trong đêm. Cơ thể thanh lọc sẽ ngăn ngừa việc rối loạn nội tiết tố khiến da sần sùi, sạm màu, tăng cân mất kiểm soát.

Tập luyện yoga vào buổi sáng còn hỗ trợ giảm căng thẳng - nguyên nhân tiềm ẩn khiến nhan sắc phụ nữ xuống cấp trầm trọng và khiến lão hóa tăng nhanh. 

Không chỉ ngăn ngừa lão hóa giúp trẻ lâu, bài tập yoga này còn giúp cơ thể săn chắc, thon gọn trong thời gian ngắn đối với người đang muốn giảm cân. 

Động tác 1: Hít - thở đều 

Hít vào và thở ra đều đặn, giữ nhịp thở ổn định là cách giảm thiểu căng thẳng cực kỳ hiệu quả. 

Đầu tiên, ngồi thẳng người trên ghế hoặc mặt phẳng, nhắm mắt và thở đều đặn từng nhịp. Sau đó, dần dần đưa tay ra sau, sao cho mu bàn tay áp sát lưng. Giữ yên vị trí, tinh thần thư giãn hít vào và thở ra theo nhịp thật đều đặn khoảng 30 giây thì dừng lại.

Lưu ý, hít thở đúng cách là bụng phình to khi đưa khí vào, hóp lại khi đưa khí ra. 

Bài tập yoga buổi sáng chỉ mất 2 phút này chính là bí quyết trẻ lâu của phụ nữ Nhật Bản - Ảnh 1
Hít thở đúng cách là bài tập yoga cải thiện tinh thần, giảm thiểu căng thẳng, bí quyết trẻ lâu từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Động tác 2: Xoay cổ

Động tác này xóa bỏ các nếp nhăn quanh cổ, đốt cháy mỡ thừa xung quanh cằm giúp thon gọn và săn chắc cơ mặt. 

Đầu tiên, ngồi thẳng trên ghế, lòng bàn tay đặt lên đùi. Dần đưa đầu ra sau, đến khi cơ cổ căng ra hoàn toàn thì dừng lại 3 giây và quay về vị trí ban đầu. Thực hiện khoảng 4 nhịp thì dừng lại. 

Bài tập yoga buổi sáng chỉ mất 2 phút này chính là bí quyết trẻ lâu của phụ nữ Nhật Bản - Ảnh 2
Động tác yoga kéo căng, thon gọn cơ mặt, giảm nọng cằm - Ảnh: Internet

Tiếp đó, đưa đầu nghiêng sang trái đến khi cơ căng ra hết cỡ, dừng lại khoảng 3 giây rồi trở lại tư thế chuẩn bị. Thực hiện khoảng 4 lần động tác này, lưu ý luân phiên hướng xoay cổ. 

Bài tập yoga buổi sáng chỉ mất 2 phút này chính là bí quyết trẻ lâu của phụ nữ Nhật Bản - Ảnh 3
Với bài tập yoga này, bạn sẽ trẻ lâu hơn - Ảnh: Internet

Động tác 3: Vặn người

Động tác này chủ yếu tác động vào cơ bụng giúp giảm mỡ thừa, săn chắc vòng eo. 

Ngồi thẳng, đầu gối tạo thành góc vuông, bàn chân đặt sát sàn nhà. Sau đó, xoay người từ eo trở lên sang phía bên trái sao cho không thể xoay được nữa thì dừng lại 3 giây và quay về vị trí ban đầu. Đổi hướng, thực hiện khoảng 4 lần là hoàn thành. 

Bài tập yoga buổi sáng chỉ mất 2 phút này chính là bí quyết trẻ lâu của phụ nữ Nhật Bản - Ảnh 4
Động tác yoga tác động vòng eo giúp giảm mỡ bụng - Ảnh: Internet

Động tác 4: Nâng hạ chân

Với động tác này, cơ bụng và cơ hai chân sẽ hoạt động nhiều hơn giúp đùi, eo thon gọn nhanh chóng.

Tư thế chuẩn bị tương tự động tác 3. Tiếp đó, đưa hai tay thẳng ra phía trước ngực, đồng thời nâng chân trái lên song song với tay. Giữ yên tư thế này khoảng 3 - 5 giây thì quay về vị trí ban đầu. Sau đó, thực hiện tương tự với chân phải, luân phiên như vậy khoảng 4 nhịp.

Bài tập yoga buổi sáng chỉ mất 2 phút này chính là bí quyết trẻ lâu của phụ nữ Nhật Bản - Ảnh 5
Động tác yoga giảm mỡ thừa ở eo, đùi - Ảnh: Internet

Chăm chỉ áp dụng bài tập yoga gồm 4 động tác đơn giản, nhanh gọn trên, không chỉ làm cho nhan sắc trẻ lâu mà còn giúp bạn sở hữu được vóc dáng thon thả, săn chắc.

Da trắng mịn, không nếp nhăn hay thâm nám nhờ những bí quyết trẻ lâu từ phụ nữ Nhật

Da trắng mịn, không nếp nhăn hay thâm nám nhờ những bí quyết trẻ lâu từ phụ nữ Nhật

Những bí quyết trẻ lâu này của phụ nữ Nhật sẽ giúp bạn sở hữu làn da căng mướt, trắng mịn như em bé. Đồng thời, "bí kíp" này còn hỗ trợ đẩy lùi lão hóa đến mức tối đa.

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