Bí quyết trẻ lâu mà không tốn kém của các mỹ nhân nổi tiếng châu Á, phụ nữ U30 'học ngay kẻo lỡ'

Bạn mong muốn sở hữu nhan sắc tươi trẻ thách thức thời gian, hãy "bỏ túi" ngay những bí quyết giúp trẻ lâu mà không tốn kém dưới đây.

Sở hữu mãi nhan sắc, làn da căng mịn, trắng hồng rạng rỡ của tuổi đôi mươi là điều mà mọi phụ nữ ao ước. Để đạt được điều này, nhiều người không ngại chi một khoản tiền lớn tìm đến các phương pháp thẩm mỹ nhằm kéo dài tuổi xuân. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện để làm việc ấy. Nếu đang tìm kiếm phương pháp ngăn ngừa lão hóa không tốn kém quá nhiều tiền bạc, bạn hãy tham khảo bí quyết trẻ lâu từ các mỹ nhân đình đám châu Á dưới đây.

Cấp ẩm thường xuyên Độ ẩm chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự tươi trẻ của làn da. Khi đủ độ ẩm, da sẽ luôn nằm trong tình trạng cân bằng, mịn màng và căng mướt. Ngược lại, thiếu độ ẩm, da sẽ mất cân bằng pH trở nên khô ráp, nứt nẻ hoặc thường xuyên tiết dầu nhờn vô cùng kém sắc. Bạn có thể cấp ẩm cho da bằng những việc đơn giản như uống nước đầy đủ, xịt khoáng, thoa kem dưỡng mỗi ngay.

Lee Young Ae là diễn viên Hàn Quốc sở hữu vẻ đẹp không tuổi nhờ áp dụng bí quyết cung cấp đủ ẩm cho da mỗi ngày - Ảnh: Internet Đắp mặt nạ khoai tây và sữa tươi Nguyên liệu cần có: - 1 củ khoai tây luộc chín - 2 muỗng canh sữa tươi (không đường) Cách thực hiện: Nghiền nhuyễn củ khoai tây cho vào chiếc bát nhỏ, đổ sữa tươi vào rồi trộn đều. Rửa sạch da mặt, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng, nằm thư giãn thêm 20 phút nữa thì vệ sinh lại là hoàn thành. Sự kết hợp của khoai tây và sữa tươi sẽ mang đến cho bạn loại "thần dược" có khả năng xóa mờ thâm sạm, kéo căng nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa cực kỳ hiệu quả. Nhờ đắp mặt nạ khoai tây và sữa tươi không đường thường xuyên mà nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh vẫn sở hữu làn da căng mịn dù đã U60. Có thể thấy, bí quyết trẻ lâu này không hề tốn kém nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao - Ảnh: Internet Ngâm mình trong vỏ cam, chanh Nguyên liệu cần có: - Vài vỏ cam, chanh - Nước ấm Cách thực hiện: Thái vỏ cam, chanh đã chuẩn bị thành từng sợi mỏng cho vào bồn nước ấm. Đợi dưỡng chất tiết ra khoảng 5 - 7 phút thì tiến hành ngâm mình trong bồn nước, thư giãn khoảng 20 phút là hoàn thành. Ngâm mình trong nước ấm cùng với vỏ cam, chanh là bí quyết trẻ lâu không tốn kém của mỹ nhân Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet Uống nước sau khi thức dậy Thói quen uống nước sau khi thức dậy, đặc biệt là lúc bụng đói là bí quyết trẻ lâu cực kỳ đơn giản, không tốn kèm mà bạn nên áp dụng ngay bây giờ. Đây là cách giúp cơ thể thải độc tố, cặn bã ra khỏi cơ thể cực kỳ hiệu quả. Đồng thời, uống nước vào thời điểm này là cách tăng cường chuyển hóa, kích thích sản sinh tế bào mới, tạo dựng làn da căng mịn, tươi trẻ thách thức thời gian. Uống nước sau khi thức dậy là bí quyết giúp nữ diễn viên Song Hye Kyo trẻ lâu, sở hữu vẻ đẹp không tuổi - Ảnh: Internet Chỉ cần kiên trì áp dụng những bí quyết trẻ lâu mà không tốn kém từ các mỹ nhân nổi tiếng châu Á trên, việc đẩy lùi lão hóa, lưu giữ tuổi xuân sẽ vô cùng dễ dàng đối với bạn.

Học ngay 6 bí quyết này của người Nhật để trẻ lâu, sở hữu nhan sắc không tuổi Bí quyết trẻ lâu của người Nhật chỉ gói gọn trong 6 thói quen trước khi ngủ dưới đây. Do đó, nếu muốn sở hữu nhan sắc thách thức thời gian, hãy thực hiện những điều ấy mỗi tối.

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