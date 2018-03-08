Bí quyết trẻ lâu mà không tốn kém của các mỹ nhân nổi tiếng châu Á, phụ nữ U30 'học ngay kẻo lỡ'

Chăm sóc da 08/03/2018 16:41

Bạn mong muốn sở hữu nhan sắc tươi trẻ thách thức thời gian, hãy "bỏ túi" ngay những bí quyết giúp trẻ lâu mà không tốn kém dưới đây.

Sở hữu mãi nhan sắc, làn da căng mịn, trắng hồng rạng rỡ của tuổi đôi mươi là điều mà mọi phụ nữ ao ước. Để đạt được điều này, nhiều người không ngại chi một khoản tiền lớn tìm đến các phương pháp thẩm mỹ nhằm kéo dài tuổi xuân. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện để làm việc ấy.

Nếu đang tìm kiếm phương pháp ngăn ngừa lão hóa không tốn kém quá nhiều tiền bạc, bạn hãy tham khảo bí quyết trẻ lâu từ các mỹ nhân đình đám châu Á dưới đây. 

Cấp ẩm thường xuyên 

Độ ẩm chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự tươi trẻ của làn da. Khi đủ độ ẩm, da sẽ luôn nằm trong tình trạng cân bằng, mịn màng và căng mướt. Ngược lại, thiếu độ ẩm, da sẽ mất cân bằng pH trở nên khô ráp, nứt nẻ hoặc thường xuyên tiết dầu nhờn vô cùng kém sắc. 

Bạn có thể cấp ẩm cho da bằng những việc đơn giản như uống nước đầy đủ, xịt khoáng, thoa kem dưỡng mỗi ngay. 

Bí quyết trẻ lâu mà không tốn kém của các mỹ nhân nổi tiếng châu Á, phụ nữ U30 'học ngay kẻo lỡ' - Ảnh 1
Lee Young Ae là diễn viên Hàn Quốc sở hữu vẻ đẹp không tuổi nhờ áp dụng bí quyết cung cấp đủ ẩm cho da mỗi ngày - Ảnh: Internet

Đắp mặt nạ khoai tây và sữa tươi

Nguyên liệu cần có:

- 1 củ khoai tây luộc chín

- 2 muỗng canh sữa tươi (không đường)

Cách thực hiện:

Nghiền nhuyễn củ khoai tây cho vào chiếc bát nhỏ, đổ sữa tươi vào rồi trộn đều. Rửa sạch da mặt, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng, nằm thư giãn thêm 20 phút nữa thì vệ sinh lại là hoàn thành.

Sự kết hợp của khoai tây và sữa tươi sẽ mang đến cho bạn loại "thần dược" có khả năng xóa mờ thâm sạm, kéo căng nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa cực kỳ hiệu quả.

Bí quyết trẻ lâu mà không tốn kém của các mỹ nhân nổi tiếng châu Á, phụ nữ U30 'học ngay kẻo lỡ' - Ảnh 2
Nhờ đắp mặt nạ khoai tây và sữa tươi không đường thường xuyên mà nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh vẫn sở hữu làn da căng mịn dù đã U60. Có thể thấy, bí quyết trẻ lâu này không hề tốn kém nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao - Ảnh: Internet

Ngâm mình trong vỏ cam, chanh

Nguyên liệu cần có:

- Vài vỏ cam, chanh

- Nước ấm

Cách thực hiện:

Thái vỏ cam, chanh đã chuẩn bị thành từng sợi mỏng cho vào bồn nước ấm. Đợi dưỡng chất tiết ra khoảng 5 - 7 phút thì tiến hành ngâm mình trong bồn nước, thư giãn khoảng 20 phút là hoàn thành. 

Bí quyết trẻ lâu mà không tốn kém của các mỹ nhân nổi tiếng châu Á, phụ nữ U30 'học ngay kẻo lỡ' - Ảnh 3
Ngâm mình trong nước ấm cùng với vỏ cam, chanh là bí quyết trẻ lâu không tốn kém của mỹ nhân Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Uống nước sau khi thức dậy

Thói quen uống nước sau khi thức dậy, đặc biệt là lúc bụng đói là bí quyết trẻ lâu cực kỳ đơn giản, không tốn kèm mà bạn nên áp dụng ngay bây giờ. Đây là cách giúp cơ thể thải độc tố, cặn bã ra khỏi cơ thể cực kỳ hiệu quả. Đồng thời, uống nước vào thời điểm này là cách tăng cường chuyển hóa, kích thích sản sinh tế bào mới, tạo dựng làn da căng mịn, tươi trẻ thách thức thời gian. 

Bí quyết trẻ lâu mà không tốn kém của các mỹ nhân nổi tiếng châu Á, phụ nữ U30 'học ngay kẻo lỡ' - Ảnh 4
Uống nước sau khi thức dậy là bí quyết giúp nữ diễn viên Song Hye Kyo trẻ lâu, sở hữu vẻ đẹp không tuổi - Ảnh: Internet

Chỉ cần kiên trì áp dụng những bí quyết trẻ lâu mà không tốn kém từ các mỹ nhân nổi tiếng châu Á trên, việc đẩy lùi lão hóa, lưu giữ tuổi xuân sẽ vô cùng dễ dàng đối với bạn.

Học ngay 6 bí quyết này của người Nhật để trẻ lâu, sở hữu nhan sắc không tuổi

Học ngay 6 bí quyết này của người Nhật để trẻ lâu, sở hữu nhan sắc không tuổi

Bí quyết trẻ lâu của người Nhật chỉ gói gọn trong 6 thói quen trước khi ngủ dưới đây. Do đó, nếu muốn sở hữu nhan sắc thách thức thời gian, hãy thực hiện những điều ấy mỗi tối.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết trẻ lâu cách ngăn ngừa lão hóa bí quyết chống lão hóa

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 47 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen