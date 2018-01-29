Bí quyết trẻ lâu của người Nhật chỉ gói gọn trong 6 thói quen trước khi ngủ dưới đây. Do đó, nếu muốn sở hữu nhan sắc thách thức thời gian, hãy thực hiện những điều ấy mỗi tối.

Những thói quen trước khi ngủ dưới đây cũng chính là bí quyết trẻ lâu của người Nhật. Nếu muốn sở hữu nhan sắc không tì vết, thách thức thời gian, hãy áp dụng ngay từ hôm nay. 1. Tắm nước ấm Thói quen tắm nước ấm sẽ giúp bạn giảm căng thẳng, sảng khoái tinh thần và ngủ ngon hơn bình thường. Đây chính là lý do giúp bạn vui vẻ, từ đó nhan sắc sẽ tươi trẻ hơn.

Bên cạnh đó, nếu căng thẳng kéo dài, nội tiết tố sẽ rối loạn, từ đó gây ra nhiều vấn đề về da như nám, tàn nhang, nếp nhăn, thậm chí là mụn. Tắm nước ấm là một trong những bí quyết trẻ lâu của người Nhật - Ảnh: Internet 2. Mát xa da mặt với tinh dầu Đây là một trong những thói quen mà người Nhật không bao giờ bỏ qua mỗi tối. Trước khi ngủ 40 phút, họ lấy tinh dầu có hương thơm nhẹ ra tay sau đó mát xa nhẹ nhàng khắp da mặt khoảng 30 phút. Cách này giúp da căng mịn và ngăn ngừa lão hóa vô cùng hữu hiệu.

3. Ngồi thiền Đây chính là bí quyết trẻ lâu được người Nhật ưu tiên nhất vì hiệu quả mang đến vô cùng cao. Trước khi đi ngủ, họ sẽ ngồi thiền, tịnh tâm khoảng 10 phút, thói quen này giúp giảm căng thẳng, tăng cường lưu thông máu, cải thiện trao đổi chất giúp đào thải độc tố, cân bằng cơ thể, từ đó khiến bạn "trẻ mãi không già". Ngồi thiền, nghe nhạc nhẹ nhàng trước khi đi ngủ là bí quyết giúp người Nhật sở hữu nhan sắc trẻ mãi không già - Ảnh: Internet 4. Điều chỉnh nhiệt độ phòng ngủ Để có giấc ngủ ngon, giảm căng thẳng, cân bằng nội tiết tố, bạn phải điều chỉnh nhiệt độ phòng ngủ sao cho phù hợp. Cụ thể, vào mùa đông, hãy đảm bảo nhiệt độ phòng ngủ thật ấm áp, cao hơn nhiệt độ lạnh giá bên ngoài. Ngược lại, vào mùa hè, hãy điều chỉnh nhiệt độ trong phòng thấp hơn bên ngoài 2 – 3°C. 5. Chuẩn bị giường ngủ Ngoài tinh thần, nhiệt độ, một chiếc giường ngủ gọn gàng, sạch sẽ và thơm tho cũng là cách để giấc ngủ của bạn ngon và sâu hơn. Chính vì vậy, hãy dành ra 10 phút chuẩn bị cho chiếc giường của chính mình trước khi đi ngủ. Thói quen dọn vệ sinh giường sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn, đây cũng là một bí quyết giúp trẻ lâu của người Nhật - Ảnh: Internet 6. Nghe nhạc nhẹ nhàng Trước khi chìm vào giấc ngủ, hãy nghe vài bản nhạc nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn mờ ảo, nhiệt độ phòng nhẹ nhàng, hương thơm thoang thoảng, âm nhạc dễ chịu, chắc chắn bạn sẽ có một giấc ngủ thật ngon, tinh thần sẽ vô cùng sảng khoái. Đây cũng là bí quyết trẻ lâu mà người Nhật thực hiện mỗi ngày. Những bí quyết trẻ lâu của người Nhật trên không quá khó để thực hiện, do đó, bạn hãy áp dụng mỗi tối, việc sở hữu nhan sắc tươi tắn, thách thức thời gian sẽ vô cùng dễ dàng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-ngay-6-bi-quyet-nay-cua-nguoi-nhat-de-tre-lau-so-huu-nhan-sac-khong-tuoi-269617.html