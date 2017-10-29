Bật mí 2 cách giúp làn da 'đẹp đến phát hờn' của phụ nữ Nhật chỉ mất… 5 phút mỗi ngày

Hiểu theo cách cơ bản, lotion cũng chính là dung dịch dưỡng ẩm cho da. Tuy nhiên, phụ nữ Nhật không thoa trực tiếp lotion hoặc serum lên da vì cách này khiến chúng nhanh bay hơi và mau khô. Thay vào đó, họ sẽ nhúng ướt mặt nạ giấy để dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong.

Nhờ khả năng cung cấp và duy trì độ ẩm, lotion giúp da luôn mịn màng, căng bóng mà không xuất hiện tình trạng khô ráp, nhăn nheo.

Cách đắp mặt nạ lotion cụ thể như sau:

Đầu tiên, bạn nhúng mặt nạ giấy vào bát nước lạnh. Tiếp theo, vớt chúng ra rồi vắt đến khi mặt nạ còn ẩm thì nhỏ vài giọt lotion lên. Kéo căng mặt nạ và đắp lên da mặt 3 phút rồi thoa lên một ít kem dưỡng là hoàn thành.

2. Mát xa da mặt mỗi ngày

Phụ nữ Nhật từ xa xưa đã biết dùng cách mát xa để duy trì nét thanh xuân trên da mặt. Vì mát xa sẽ khiến máu tăng cường lưu thông đưa dưỡng chất đến các tế bào, từ đó tăng sản sinh da mới lấp đầy vào lớp da hư tổn.

*Mát xa quanh mắt:

Đặt 2 ngón trỏ lên 2 đuôi mắt rồi vừa ấn nhẹ vừa kéo tới hốc mắt sau đó quay lại đuôi mắt và giữ yên 3 giây. Từ đuôi mắt ấn kéo xuống đến xương quai xanh và quay trở lại điểm xuất phát.

*Mát xa da mặt

Ấn 2 ngón tay cái xuống cằm làm điểm tựa, 4 ngón còn lại ở 2 bàn tay ôm sát hai má. Sau đó, dùng các đầu ngón tay ấn nhẹ nhàng trong vòng 2 phút.