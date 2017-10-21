Khám phá công thức dưỡng da bí truyền giúp làn da phụ nữ Nhật trắng mịn, trẻ mãi không già

Phụ nữ Nhật luôn nổi tiếng với làn da trắng hồng, tươi trẻ. Bạn hãy đọc bài viết bên dưới để khám phá công thức dưỡng da bí truyền của họ.

Người Nhật luôn biết cách tận dụng gạo để cải thiện sức khỏe và làn da, vì loại hạt này rất giàu thành phần dinh dưỡng. Gạo chứa hàm lượng vitamin B1, B2, E dồi dào, cùng các khoáng chất như sắt, kẽm, kali… hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa vô cùng hữu hiệu.

Bên cạnh đó, dưỡng chất trong loại hạt này giúp cải thiện sắc tố khiến da luôn trắng mịn, căng hồng tự nhiên. Thậm chí, đắp mặt nạ từ gạo thường xuyên còn giúp loại bỏ lớp da sạm đen, nám, đốm nâu nhanh chóng. Đặc biệt, nước vo gạo có công dụng điều trị mụn vô cùng hiệu quả. Dưới đây là công thức dưỡng da diệu kì của phụ nữ Nhật.

Nguyên liệu cần có: - 3 muỗng canh gạo - 1 muỗng canh sữa tươi - 1 muỗng canh mật ong Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn cho gạo đã vo sạch vào nước rồi mang đun sôi đến khi mềm nhừ thì cho ra chiếc bát nhỏ. Tiếp theo, dùng muỗng nghiền nhuyễn rồi thêm mật ong và sữa tươi đã chuẩn bị vào. Dùng muỗng trộn đều đến khi các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau là có thể sử dụng. Cách sử dụng: Bước 1: Rửa thật sạch da mặt với nước ấm, sau đó để da khô tự nhiên. Bước 2: Thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên da. Bước 3: Dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn từ cằm lên thái dương và ngược lại. Bước 4: Nằm thư giãn đến khi mặt nạ khô trên da thì rửa lại thật sạch với nước lạnh. Nên thực hiện phương pháp này 2 – 3 lần mỗi tuần để nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn, tươi trẻ đáng mơ ước. Chúc bạn thành công!

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