Người Nhật trẻ lâu, sở hữu nhan sắc 'không tuổi' nhờ bí quyết mát xa 3 điểm này trên khuôn mặt

Nếu muốn sở hữu nhan sắc bất chấp thời gian, hãy học ngay bí quyết mát xa trẻ lâu của người Nhật dưới đây.

Mát xa là một trong những bí quyết trẻ lâu của người Nhật. Để sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ, đồng thời kéo dài tuổi xuân, bạn nên áp dụng ngay bài mát xa của phụ nữ Nhật dưới đây. Bí quyết mát xa trẻ lâu của người Nhật Phụ nữ Nhật nổi tiếng với làn da trắng mịn, căng hồng và sở hữu nhan sắc thách thức thời gian. Để đạt được điều này, ngoài quy trình chăm sóc, làm đẹp kỹ lưỡng, họ còn thực hiện mát xa mặt mỗi ngày.

Mát xa là cách dùng lực tác động lên da mặt theo một số động tác nhất định nhằm tăng tuần hoàn máu, cải thiện quá trình tái tạo tế bào mới giúp làn da luôn căng mịn, hồng hào và rạng rỡ. Mát xa là bí quyết giúp người Nhật trẻ lâu và sở hữu làn da căng mịn, tươi tắn bất chấp thời gian - Ảnh: Internet Bài tập mát xa trẻ lâu của người Nhật Mắt Đây là vùng xuất hiện dấu hiệu lão hóa sớm nhất. Điển hình như vết chân chim, nếp nhăn li ti nơi khóe mắt khi bạn cười hay hoạt động cơ mặt. Đồng thời, quá trình lão hóa còn gây ra tình trạng bọng mắt sưng to, quầng thâm sạm đen. Để loại bỏ các dấu hiệu này, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa, bạn hãy mát xa theo các động tác dưới đây.

Đặt 3 đầu ngón tay ngay hai mí mắt dưới, vừa ấn vừa vuốt sang hai thái dương rồi đưa xuống dưới cổ. Thực hiện luân phiên 5 - 6 nhịp thì dừng lại - Ảnh: Internet Đặt bàn tay phải bên cằm phải như hình minh họa. Tay còn lại đặt ở mí mắt dưới bên trái, ấn và vuốt nhẹ theo hình cung xuống dưới cổ. Thực hiện 5 - 6 nhịp thì dừng lại - Ảnh: Internet Đặt 3 ngón tay giữa song song với mắt, vừa ấn vừa vuốt sang ngang. Thực hiện động tác này khoảng 5 - 6 nhịp - Ảnh: Internet Trán Trán cũng là nơi dễ xuất hiện nếp nhăn nhất. Bên cạnh đó, vùng da này thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng nên có nguy cơ xuất hiện nám, tàn nhang cao hơn các vùng khác. Đặt 4 ngón tay khép chặt lên trán, dùng lực vuốt theo đường W xung quanh trán. Thực hiện khoảng 3 - 5 phút thì dừng lại - Ảnh: Internet Miệng Khi bạn cười hoặc nói chuyện, các cơ quanh miệng sẽ hình thành nếp nhăn. Cộng thêm sự tàn phá của thời gian, các nếp nhăn này sẽ thêm sâu và rõ nét. Đặt các ngón tay dưới cằm như hình minh họa. Vừa ấn vừa vuốt theo hình tròn quanh miệng. Thực hiện khoảng 5 - 6 nhịp động tác này - Ảnh: Internet Đặt tay dưới cằm như động tác trên, dùng lực ấn nhẹ và vuốt theo đường thẳng lên đến mí mắt dưới thì dừng lại. Động tác này nên thực hiện khoảng 5 - 8 nhịp - Ảnh: Internet Chỉ với những động tác vô cùng đơn giản nhưng phương pháp này của người Nhật có khả năng làm chậm lão hóa cực kỳ hiệu quả. Kiên trì áp dụng mỗi ngày, các động tác mát xa trên sẽ giúp bạn trẻ lâu hơn, đồng thời sở hữu làn da căng mịn, hồng hào đầy sức sống.

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