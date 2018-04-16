Da trắng mịn, không nếp nhăn hay thâm nám nhờ những bí quyết trẻ lâu từ phụ nữ Nhật

Chăm sóc da 16/04/2018 17:09

Những bí quyết trẻ lâu này của phụ nữ Nhật sẽ giúp bạn sở hữu làn da căng mướt, trắng mịn như em bé. Đồng thời, "bí kíp" này còn hỗ trợ đẩy lùi lão hóa đến mức tối đa.

Phụ nữ Nhật Bản nổi tiếng với nhan sắc không tuổi, thách thức thời gian. Để sở hữu làn da không tì vết, họ dành một khoản thời gian nhất định mỗi ngày để chăm sóc, nuôi dưỡng theo các bí quyết riêng. Dưới đây là những "bí kíp" giúp trẻ lâu từ người Nhật rất đáng học hỏi vì đơn giản, không tốn kém nhưng mang đến hiệu quả vô cùng cao.

Rửa mặt bằng nước vo gạo

Nước vo gạo là nguyên liệu mà mỗi gia đình đều có. Do đó, bạn dễ dàng áp dụng được bí quyết này của phụ nữ Nhật. 

Mỗi ngày hai lần, hãy dùng nước vo gạo thứ 2 để rửa mặt thật kỹ lưỡng. Nguồn vitamin, dưỡng chất trong nguyên liệu này có khả năng cân bằng độ ẩm, độ pH, duy trì sự đàn hồi và căng mịn của làn da. Hơn nữa, trong nước vo gạo có rất nhiều dưỡng chất có tác dụng tăng sắc tố giúp da bật tông trắng mịn nhanh chóng. 

Da trắng mịn, không nếp nhăn hay thâm nám nhờ những bí quyết trẻ lâu từ phụ nữ Nhật - Ảnh 1
Rửa mặt bằng nước vo gạo là một trong những bí quyết trẻ lâu, nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp của phụ nữ Nhật - Ảnh: Internet

Xông hơi toàn thân mỗi tuần

Người Nhật, Hàn thường có thói quen đến các phòng xông hơi mỗi tuần để giải độc, thanh lọc cơ thể. Đây là thói quen cực kỳ tốt cho cả sức khỏe lẫn làn da của phái đẹp. Khi cơ thể được đào thải triệt để độc tố sẽ ngăn ngừa tối đa tình trạng rối loạn nội tiết tố khiến làn da nổi mụn, sạm đen và sần sùi. 

Do đó, nếu không có điều kiện để xông hơi toàn thân, bạn có thể ngâm mình trong nước ấm với các loại thảo mộc đơn giản như trà xanh, quế hay lá tía tô, chanh, sả, hoặc chỉ xông hơi phần da mặt. 

Da trắng mịn, không nếp nhăn hay thâm nám nhờ những bí quyết trẻ lâu từ phụ nữ Nhật - Ảnh 2
Xông hơi là bí quyết giúp phụ nữ Nhật trẻ lâu và sở hữu nhan sắc vạn người mê - Ảnh: Internet

Ưu tiên đắp mặt nạ rong biển, trà xanh

Trà xanh và rong biển là hai nguyên liệu chứa lượng chất chống oxy hóa cực kỳ dồi dào. Đây chính là "thần dược" hỗ trợ cơ thể chống lại quá trình lão hóa tế bào giúp làn da "trẻ lâu", mịn màng và trắng hồng rạng rỡ.

Người Nhật Bản chỉ ưu tiên sử dụng mặt nạ trà xanh và rong biển để chăm sóc da thường xuyên. Nhờ đó, họ sở hữu làn da cùng nhan sắc thách thức thời gian đáng mơ ước 

*Mặt nạ trà xanh

Nên sử dụng bột trà xanh qua khử trùng và kết hợp với một vài loại tinh dầu tự nhiên để làm tăng hiệu quả nuôi dưỡng và ngăn ngừa lão hóa da. 

Da trắng mịn, không nếp nhăn hay thâm nám nhờ những bí quyết trẻ lâu từ phụ nữ Nhật - Ảnh 3
Mặt nạ bột trà xanh mang đến tác dụng dưỡng trắng, ngăn ngừa lão hóa da vượt trội - Ảnh: Internet

*Mặt nạ rong biển

Tuy giàu dưỡng chất nhưng rong biển là loại nguyên liệu kén làn da, do đó, hãy kiểm tra kỹ lưỡng trước khi dùng để tránh mắc phải các vấn đề như kích ứng, mẩn ngứa. 

Bạn có thể dùng rong biển tươi hoặc bột mịn đã qua sơ chế. Tuy nhiên, phải đảm bảo rằng da không nhạy cảm với loại nguyên liệu này. 

Da trắng mịn, không nếp nhăn hay thâm nám nhờ những bí quyết trẻ lâu từ phụ nữ Nhật - Ảnh 4
Rong biển chính là thần dược giúp phụ nữ Nhật trẻ lâu, duy trì nhan sắc thanh xuân - Ảnh: Internet

Học ngay những bí quyết làm đẹp của phụ nữ Nhật Bản trên và áp dụng mỗi ngày, làn da của bạn sẽ "trẻ lâu", căng mịn và trắng hồng tràn đầy sức sống.

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