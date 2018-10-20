Ăn 9 thực phẩm này thường xuyên, quá trình trao đổi chất được đẩy nhanh gấp mấy lần giúp cân nặng giảm 'vù vù'

Bơ giàu chất béo lành mạnh với khả năng đốt cháy mỡ thừa mạnh mẽ. Chất béo không bão hòa đơn trong bơ kích hoạt các hormon phá hủy liên kết của lớp mỡ thừa, đồng thời thúc đẩy năng lượng cho việc tập thể dục.

Nếu đang tìm cách để thúc đẩy quá trình trao đổi chất, chế độ dinh dưỡng hợp lý là một số giải pháp tuyệt vời nhất. Việc tích hợp các loại thực phẩm đốt cháy chất béo vào chế độ ăn uống giúp tăng cường chức năng tuyến giáp, điều chỉnh toàn bộ hệ thống, giải độc cơ thể một cách tự nhiên. Sau đây là những thực phẩm giúp bạn thực hiện được những điều trên.

Không những tăng cường trao đổi chất, trà xanh còn giàu chất chống lão hóa. Ngoài ra, thường xuyên bổ sung loại thảo mộc này còn làm tăng chức năng não, cải thiện tâm trạng, đốt cháy chất béo.

Loại quả này cũng chứa mannoheptulose, một loại đường làm giảm sản xuất insulin (chất kích thích cơn đói) và tăng hấp thụ canxi, nhờ đó tăng hiệu quả giảm cân. Bơ cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giàu vitamin tốt cho làn da.

Trà xanh được chứng minh với khả năng làm giảm thiệt hại của các gốc tự do, từ đó trẻ hóa da và phòng ngừa ung thư.

Không chỉ mang đến tác dụng giảm cân, trà xanh còn ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Thịt nạc - Protein và kẽm

Trên thực tế, 30% lượng calo trong thịt nạc được đốt cháy trong quá trình tiêu hóa. Thịt đỏ cung cấp protein thiết yếu để xây dựng cơ bắp và xương. Bên cạnh đó, thịt không mỡ giàu kẽm giúp tăng cường miễn dịch, đồng thời bổ sung lượng lớn vitamin B12 cho cơ thể.

Thịt nạc cũng giàu protein như trứng, do đó, cũng tốt đối với người đang giảm cân - Ảnh: Internet

Trứng gà - Chất béo omega-3

Chất béo omega-3 cải thiện mức độ sản sinh insulin - hormone tạo cảm giác thèm ăn, do đó giúp cơ thể giảm cân một cách tự nhiên.

Loại thực phẩm này là nguồn cung cấp protein, axit amin thiết yếu và chất béo không bão hòa đa làm giảm viêm.

Trứng giàu protein có khả năng săn chắc cơ bắp giúp cơ thể thon gọn nhanh hơn - Ảnh: Internet

Ớt đỏ - Vitamin A, C, B6 và K

Giàu các loại vitamin A, C, B6, K cũng như kali, ớt đỏ hoạt động mạnh mẽ trong việc tăng cường trao đổi chất.

Hợp chất đốt cháy chất béo đáng chú ý nhất được tìm thấy trong loại quả này là capsaicin. Chất này có tác dụng gây nhiệt khiến cơ thể tự động đốt cháy calo, ngay cả khi thức ăn đã được tiêu thụ khoảng 20 phút.

Nếu không ăn được ớt đỏ, bạn có thể thay thế bằng ớt chuông - Ảnh: Internet

Bơ - Chất béo không bão hòa đơn

Chuyên gia dinh dưỡng Renee Fitton cho biết: “Chất béo rất cần thiết cho sức khỏe của chúng ta. Trong khi chất béo chuyển hóa có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể thì các chất béo được tìm thấy trong bơ rất có lợi. Loại gia vị này giàu axit butyric không bão hòa đơn giúp giảm viêm, hỗ trợ tiêu hóa. Bơ chứa vitamin A, D, E và K và axit béo omega-6 giúp cải thiện khối lượng cơ bắp. Thêm thứ gia vị này vào thói quen ăn uống hàng ngày giúp giảm cân hiệu quả".

Bơ giàu chất béo không bão hòa đơn tốt cho quá trình chuyển hóa chất và giảm cân - Ảnh: Internet

Bưởi - Chất xơ hòa tan

Chuyên gia dinh dưỡng Timothy Ferris khuyến khích mọi người thường xuyên sử dụng nước ép bưởi để duy trì lượng đường trong máu ổn định, ức chế sự tăng đột biến insulin sau khi tiêu thụ carbohydrate.

Ngoài ra, nhờ có hàm lượng cao chất xơ hòa tan, bưởi mất nhiều thời gian để tiêu hóa, điều này là ức chế các cơn thèm ăn. Uống 1 ly nước ép bưởi trước bữa ăn giúp bạn tiêu thụ ít calo hơn.

Bưởi là thần dược giảm cân đối với đa số phụ nữ - Ảnh: Internet

Giá đỗ - Canxi, kali và sắt

Ngoài chất xơ, giá đỗ (hoặc rau mầm) còn giàu vitamin A, B, C, E cùng các khoáng chất mạnh như canxi, kali, sắt. Ngoài ra, loại thực vật nhỏ bé này còn có chất béo và là nguồn vitamin B2 tuyệt vời giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy chất béo và hỗ trợ tiêu hóa mạnh.

Hàm lượng enzyme cao trong rau mầm giúp cơ thể đồng hóa hiệu quả các chất dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa đúng cách.

Giá đỗ giàu chất xơ, vitamin và không chứa chất béo cực tốt cho người đang giảm cân - Ảnh: Internet

Khoai lang - Beta-carotene

Một trong những thực phẩm chống viêm tự nhiên tốt nhất là khoai lang vì hàm lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất cao.

Những carbohydrate phức tạp, vitamin B6, C cùng các beta-carotene, mangan trong loại củ này có công dụng chống viêm, tăng cường sức khỏe.

Khoai lang là thực phẩm tuyệt vời để giảm cân, tăng cường trao đổi chất - Ảnh: Internet

Một số nghiên cứu cho thấy khoai lang làm tăng kích thích tố adiponectin có tác dụng đốt cháy chất béo trong cơ thể.

Với thực đơn khoa học dựa theo 9 thực phẩm lành mạnh trên, bạn sẽ tăng cường trao đổi chất lên tốc độ tối đa, nhờ đó giảm cân cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng.