Nghe có vẻ điên rồ nhưng thêm dầu dừa vào cà phê theo cách này để uống, vừa giảm cân nhanh vừa tốt cho sức khỏe

Làm đẹp cùng chuyên gia 11/10/2018 14:45

Theo Boldsky, thêm dầu dừa vào cà phê uống mỗi ngày có tác dụng làm tăng trao đổi chất, hạ mức cholesterol xấu, giảm cân nhanh và rất tốt cho sức khỏe. Có lẽ đây là một tin vui dành cho những người nghiện loại thức uống này.

Bên cạnh vô vàn tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, việc uống cà phê quá liều mỗi ngày cũng ẩn chứa nhiều bất lợi.

Trong bài viết này, Boldsky sẽ tiết lộ công thức pha chế cà phê và dầu dừa cực kỳ tốt đối với sức khỏe, đồng thời giúp giảm cân.

Nếu uống cà phê trong chừng mực cho phép, cơ thể sẽ nhận được nhiều điều kỳ diệu. Lượng caffeine bổ sung hàng ngày phải dưới 400mg đối với cơ thể người lớn, tương đương khoảng 4 tách cà phê. 

Uống cà phê đúng chừng mực thường xuyên cung cấp cho bạn nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường năng lượng, giảm cân, chống trầm cảm, tăng cường sức khỏe gan và thậm chí chống lại bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer. Bổ sung thức uống này còn giảm nguy cơ bệnh tim, kiểm soát lượng đường trong máu đối với bệnh nhân tiểu đường. 

Nghe có vẻ điên rồ nhưng thêm dầu dừa vào cà phê theo cách này để uống, vừa giảm cân nhanh vừa tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Khoa học đã chứng minh, biết cách kết hợp cà phê và dầu dừa sẽ mang đến thức uống có tác dụng giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Làm thế nào để thêm dầu dừa vào cà phê?

Nếu uống cà phê thường xuyên, thêm dầu dừa vào sẽ làm tăng lợi ích lên rất nhiều lần. 

Loại thức uống này hỗ trợ thúc đẩy tốc độ trao đổi chất bên trong cơ thể. Caffeine được biết đến với tác dụng rút ngắn thời gian trao đổi chất và kích thích khả năng đốt cháy chất béo, mỡ thừa đối với những người đang giảm cân.

Nghe có vẻ điên rồ nhưng thêm dầu dừa vào cà phê theo cách này để uống, vừa giảm cân nhanh vừa tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Uống cà phê và dầu dừa đúng cách sẽ tăng cường trao đổi chất, từ đó hỗ trợ giảm cân nhanh chóng hơn - Ảnh: Internet

Mặc dù dầu dừa được lưu trữ ở dạng chất béo trong cơ thể nhưng chúng được sử dụng như một nguồn năng lượng tức thời khi cần thiết. Bạn chỉ cần thêm 1 muỗng canh dầu dừa vào tách cà phê, khuấy đều và thưởng thức.

Một nghiên cứu kéo dài suốt 12 tuần được thực hiện trên 40 phụ nữ béo phì bụng, thuộc nhóm tuổi 20 - 40. Theo đó, trong suốt quá trình này, những người tham gia phải áp dụng chế độ ăn uống với 30ml dầu dừa hoặc dầu đậu nành mỗi ngày.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy, những người dùng dầu dừa sau 12 tuần, có chỉ số BMI và cân nặng giảm mạnh, đồng thời mức cholesterol tốt (HDL) tăng lên. Kết quả tích cực này không hiện diện ở những phụ nữ ăn dầu đậu nành mỗi ngày. Do đó, uống cà phê với dầu dừa sẽ giúp tăng cường tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể, góp phần giảm cân hiệu quả.

Nghe có vẻ điên rồ nhưng thêm dầu dừa vào cà phê theo cách này để uống, vừa giảm cân nhanh vừa tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Thêm dầu dừa vào cà phê uống mỗi ngày giúp giảm cân, hạ mức mỡ trong máu và tốt cho hệ tim mạch - Ảnh: Internet

Ngoài ra, công thức pha cà phê cùng dầu dừa này còn có tác dụng điều chỉnh lượng đường trong máu, cải thiện tiêu hóa, tăng cường khả năng miễn dịch. 

Tác hại khi uống quá nhiều cà phê

Nếu uống cà phê vượt quá mức quy định, sức khỏe sẽ chịu nhiều ảnh hưởng xấu. Duy trì thói quen uống hơn 4 tách cà phê mỗi ngày sẽ tăng nguy cơ tử vong sớm. Vì thức uống này làm tăng khả năng nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp dẫn đến tăng nhịp tim, thậm chí dẫn đến tử vong vì bổ sung quá liều caffeine.

Nghe có vẻ điên rồ nhưng thêm dầu dừa vào cà phê theo cách này để uống, vừa giảm cân nhanh vừa tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Tuy có nhiều tác dụng tốt nhưng uống quá nhiều cà phê không tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Ngoài ra, tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể dẫn đến chứng mất ngủ, nhức đầu, khó tiêu, mất kiểm soát hành vi. Cà phê cũng ảnh hưởng xấu đến phụ nữ mãn kinh bằng cách gây ra các triệu chứng vận mạch tạo ra cơn nóng rang, đỏ bừng và đổ mồ hôi ban đêm, thậm chí gây loãng xương.

Uống cà phê pha dầu dừa theo hướng dẫn trên đúng liều lượng mỗi ngày, bạn sẽ góp phần cải thiện sức khỏe, đồng thời giảm cân như mong muốn. 

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