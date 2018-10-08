Sáng dậy pha nước bột nghệ theo cách này uống ngay, bụng phẳng lỳ, dáng thon thả như người mẫu

Làm đẹp cùng chuyên gia 08/10/2018 06:37

Không chỉ là nguyên liệu tốt cho da mặt, nếu biết cách pha chế, bột nghệ còn có thể giúp giảm cân, đốt cháy mỡ thừa quanh bụng hiệu quả vô cùng.

Không cần phải tốn kém tiền cho phẫu thuật thẩm mỹ, mệt mỏi vì các buổi tập cường độ cao hay uể oải với những bữa ăn kiêng kham khổ, bạn hoàn toàn có thể sở hữu vóc dáng thon gọn, vòng eo săn chắc nếu biết cách pha chế nước uống từ tinh bột nghệ sau đây. 

Tác dụng giảm cân của nước uống bột nghệ?

Bột nghệ: Curcumin trong nghệ chính là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ngăn ngừa, đốt cháy mỡ thừa tích tụ quanh bụng cực kỳ hiệu quả. Nguồn dưỡng chất trong loại củ này nuôi dưỡng làn da tuyệt vời. 

Sáng dậy pha nước bột nghệ theo cách này uống ngay, bụng phẳng lỳ, dáng thon thả như người mẫu - Ảnh 1
Bột nghệ là nguyên liệu giàu chất chống oxy hóa curcumin cực kỳ tốt cho giảm cân và dưỡng da - Ảnh: Internet

Nước cốt chanh: Vitamin C trong chanh đốt cháy, giải phóng các lớp mỡ thừa tích tụ quanh bụng cực kỳ nhanh chóng, tương tự như việc tập luyện thường xuyên. Hàm lượng axit tự nhiên trong loại quả này cũng góp phần làm tăng hiệu quả giảm cân.

Sáng dậy pha nước bột nghệ theo cách này uống ngay, bụng phẳng lỳ, dáng thon thả như người mẫu - Ảnh 2
Chanh chứa nhiều vitamin C, axit tự nhiên có khả năng đốt cháy mỡ thừa quanh bụng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Mật ong: Mật ong giàu dinh dưỡng, kháng khuẩn, chống viêm và chất chống oxy hóa không chỉ tốt cho sức khỏe, làn da mà còn giúp duy trì vóc dáng hiệu nghiệm. Axit amin trong mật ong giúp cơ thể đẩy mạnh trao đổi chất, tăng cường đào thải độc tố lẫn chất béo. Nhờ đó, cơ thể sẽ trở nên săn chắc cực kỳ nhanh chóng.

Sáng dậy pha nước bột nghệ theo cách này uống ngay, bụng phẳng lỳ, dáng thon thả như người mẫu - Ảnh 3
Tương tự như nghệ, không chỉ giảm cân, đốt mỡ, mật ong còn nuôi dưỡng làn da - Ảnh: Internet

Quế: Bên cạnh việc là một loại thảo dược tốt cho sức khỏe, khả năng miễn dịch, quế còn mang đến tác dụng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân vượt trội. Bổ sung loại thảo dược này thường xuyên rất tốt đối với người thừa cân, béo phì.

Sáng dậy pha nước bột nghệ theo cách này uống ngay, bụng phẳng lỳ, dáng thon thả như người mẫu - Ảnh 4
Quế sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe trong suốt quá trình giảm cân - Ảnh: Internet

Cách pha nước uống bột nghệ

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh tinh bột nghệ

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 ly nước nóng

- 1 nhánh quế nhỏ

- Nước lọc

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Đầu tiên, cho 100ml nước và nhánh quế vào nồi đun sôi, tắt bếp. Cho bột nghệ, mật ong và nước cốt chanh vào chiếc bát nhỏ. Đổ từ từ nước quế vào, đồng thời khuấy đều tay để bột không vón cục. Sau đó, bạn có thể thưởng thức ngay ly nước này. 

Sáng dậy pha nước bột nghệ theo cách này uống ngay, bụng phẳng lỳ, dáng thon thả như người mẫu - Ảnh 5
Nước uống từ chanh, bột nghệ, mật ong và quế sẽ giúp bạn giảm cân cực kỳ nhanh, an toàn - Ảnh: Internet

Tốt nhất là nên bổ sung ly nước này ngay sau khi thức giấc khoảng 20 phút để đạt được hiệu quả tối ưu. 

Sáng dậy pha nước bột nghệ theo cách này uống ngay, bụng phẳng lỳ, dáng thon thả như người mẫu - Ảnh 6
Chăm chỉ uống nước từ bột nghệ này mỗi sáng sẽ giúp bạn sở hữu vóc dáng thon gọn vô cùng dễ dàng - Ảnh: Internet

Lưu ý, nếu bạn gặp phải các vấn đề liên quan đến dạ dày, hãy loại chanh khỏi công thức này, hoặc chỉ thêm một lượng nhỏ. Ngoài ra, sau khi uống nước nghệ mật ong này khoảng 10 đến 20 phút, bạn có thể ăn sáng. Để hiệu quả giảm cân tốt hơn, hãy ăn sáng cùng các thực phẩm giàu chất xơ, protein.

Trộn nghệ với mật ong vò viên để uống mỗi ngày, dưỡng da từ bên trong, ngăn ngừa hơn 10 năm lão hóa giúp phụ nữ mãi trẻ đẹp

Trộn nghệ với mật ong vò viên để uống mỗi ngày, dưỡng da từ bên trong, ngăn ngừa hơn 10 năm lão hóa giúp phụ nữ mãi trẻ đẹp

Nghệ và mật ong đều là nguyên liệu giàu chất chống oxy hóa, do đó, biết cách sử dụng chúng, bạn sẽ sở hữu "thần dược" ngăn ngừa lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ.

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Từ khóa:   cách pha nước nghệ đốt cháy mỡ thừa

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