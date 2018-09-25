Thêm nghệ vào sữa tươi uống mỗi tối, da dẻ lúc nào cũng căng mịn, trắng bóc như bông bưởi

Trong đó, sữa nghệ được xem là thức uống vô cùng bổ dường đối với sức khỏe , làn da và cả vóc dáng.

Nghệ là loại gia vị quen thuộc trong ẩm thực các nước châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Loại củ này giàu dưỡng chất, do đó rất tốt để bổ sung thường xuyên.

Lượng protein, canxi, sắt, magie... cùng lượng khoáng chất thiết yếu khác trong sữa tươi góp phần quan trọng trong quá trình chuyển hóa, sản sinh tế bào mới. Điều này giúp làn da luôn mịn màng và tươi trẻ.

Sữa tươi và nghệ đều là nguồn chất chống oxy hóa dồi dào, do đó, thức uống từ chúng mang đến tác dụng ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da khỏe đẹp. Loại chất này còn ngăn chặn các tác hại từ gốc tự do, tia tử ngoại từ ánh nắng mặt trời một cách toàn diện, nhờ đó bảo vệ làn da hiệu quả.

Sữa nghệ là thức uống tuyệt vời đối với làn da - Ảnh: Internet

Trong khi đó, các đặc tính kháng khuẩn, chống viêm mạnh mẽ trong tinh bột nghệ được xem như "thần dược" điều trị, ngăn ngừa mụn trứng cá, viêm, mẩn ngứa hay kích ứng da.

Chất curcumin trong nghệ nổi tiếng với tác dụng điều trị các bệnh về da liên quan đến hắc sắc tố như nám sạm, tàn nhang, đồi mồi... nhanh chóng.

Axit lactic trong sữa tươi góp phần tẩy sạch tế bào chết, tăng cường tái tạo làn da mới mềm mịn, hồng hào.

Ngoài những tác dụng tuyệt vời đối với làn da, bổ sung sữa nghệ thường xuyên còn cải thiện hệ miễn dịch, duy trì huyết áp, giảm chất béo, trị ho, cảm lạnh...

Công thức sữa và nghệ

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 củ nghệ tươi hoặc 1 muỗng canh tinh bột nghệ

- 1 ly sữa tươi

Cách thực hiện:

Đối với nghệ tươi: Đầu tiền, gọt vỏ và rửa sạch củ nghệ đã chuẩn bị, sau đó cho vào máy ép lấy nước đổ ra chiếc bát nhỏ. Làm nóng sữa tươi đã chuẩn bị, thêm nước ép nghệ vào khuấy đều là có thể thưởng thức ngay.

Chăm chỉ uống sữa nghệ mỗi tối, bạn sẽ sở hữu làn da khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Đối với tinh bột nghệ: Cách này rất đơn giản, đầu tiên là làm ấm sữa tươi, tiếp đó là thêm tinh bột nghệ vào. Sau đó, khuấy đều là có thể thưởng thức ngay.

Lưu ý khi uống sữa nghệ buổi tối

Phương pháp này lành mạnh đối với mọi người, mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, nếu bạn mẩn cảm với nghệ, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai và đang cho con bú tuyệt đối không được bổ sung nghệ, tinh bột nghệ để đảm bảm an toàn tuyệt đối.

Nếu đang mang thai, cho con bú, bạn đừng nên uống sữa nghệ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, bệnh nhân sỏi thận, tắc nghẽn đường mật, trào ngược dạ dày, tiểu đường và người chuẩn bị phẫu thuật cũng không nên áp dụng phương pháp dưỡng da từ sữa nghệ này.