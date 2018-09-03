Trộn nghệ với mật ong vò viên để uống mỗi ngày, dưỡng da từ bên trong, ngăn ngừa hơn 10 năm lão hóa giúp phụ nữ mãi trẻ đẹp

Chăm sóc da 03/09/2018 07:17

Nghệ và mật ong đều là nguyên liệu giàu chất chống oxy hóa, do đó, biết cách sử dụng chúng, bạn sẽ sở hữu "thần dược" ngăn ngừa lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ.

Viên nghệ mật ong là thức uống cực kỳ quen thuộc đối với những người mắc phải bệnh tiêu hóa, đau dạ dày. Thế nhưng, ít ai biết rằng, đây còn là nguồn dưỡng chất dồi dào rất tốt trong việc ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Tác dụng của viên nghệ mật ong

Nghệ giàu curcumin, loại dưỡng chất tuyệt vời nhất vì mang đến vô vàn tác dụng đối với làn da. Curcumin không chỉ ngăn ngừa lão hóa mà còn cải thiện tông da, ngoài ra còn hạn chế sản sinh melanin giúp điều trị nám, tàn nhang, đốm đen.

Loại củ này giàu chất kháng viêm, chống khuẩn có tác dụng ngăn ngừa mụn, viêm và mẩn ngứa.

Trong khi đó, mật ong là nguồn cung cấp độ ẩm tự nhiên dồi dào giúp làn da luôn mềm mịn, ngăn ngừa tình trạng khô ráp, bong tróc do thời tiết. Axit amin trong loại mật này cũng là "thần dược" điều trị các bệnh về da liên quan đến nhiễm khuẩn.

viên uống nghệ mật ong
Ngoài khả năng ngăn ngừa lão hóa vượt trội, viên nghệ mật ong còn dưỡng trắng, điều trị mụn, xóa mờ nám da từ bên trong vô cùng hữu hiệu - Ảnh: Internet

Cả nghệ và mật ong đều giàu chất chống oxy hóa, ngăn ngừa thoái hóa tế bào, ức chế lão hóa giúp làn da tươi trẻ, căng mịn. 

Đặc biệt, thường xuyên uống viên nghệ mật ong còn giúp làm sáng tế bào, cải thiện làn da trắng hồng, tự nhiên. 

Cách làm viên nghệ mật ong

Lưu ý: Trước khi tiến hành làm viên nghệ mật ong, bạn cần hiểu rằng, nên chọn tinh bột nghệ vì loại nguyên liệu này được được loại bỏ dầu vàng, vi khuẩn và tạp chất, chỉ giữ lại dưỡng chất thiết yếu.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 200gr tinh bột nghệ

- 200ml mật ong (nguyên chất)

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho tinh bột nghệ và mật ong đã chuẩn bị ra chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau. 

Bước 2: Vò hỗn hợp thu được thành các viên tròn nhỏ bằng đầu ngón tay út, xếp chúng ra chiếc khay lớn, không để dính vào nhau. 

cách làm viên uống nghệ mật ong
Không chỉ ngăn ngừa lão hóa và tốt cho làn da, nghệ mật ong là liệu pháp tuyệt vời dành cho bệnh nhân đau dạ dày, ợ chua, khó tiêu - Ảnh: Internet

Bước 3: Nếu có lò vi sóng, đặt chúng vào, nướng đến khi khô. Ngược lại, bạn có thể phơi chúng dưới ánh nắng mặt trời. 

Bước 4: Cho tất cả viên nghệ mật ong vào bình thủy tinh, đậy kín nắp, đặt ở nhiệt độ phòng. 

Cách uống viên nghệ mật ong

Bạn có thể uống viên nghệ mật ong này vào buổi sáng, trước bữa ăn 20 - 30 phút là tốt nhất. Ngược lại, trước lúc đi ngủ 2 - 3 giờ đồng hồ là thời điểm phù hợp nữa để uống viên nghệ. 

Mỗi ngày bạn chỉ được uống tối đa 2 viên nghệ mật ong để không bị phản tác dụng. 

viên uống nghệ mật ong
Viên nghệ mật ong tốt nhất là nên uống vào buổi sáng - Ảnh: Internet

Với những tác dụng ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da tuyệt vời trên, bạn nên uống viên nghệ mật ong mỗi ngày.

 

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