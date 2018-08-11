Quên nhíp đi, trộn bột nghệ với thứ này thoa lên vài phút, lông nách rụng sạch giúp vùng da dưới cánh tay trắng mịn

Chính vì vậy, việc tẩy lông nách là điều quan trọng vừa đảm bảo vệ sinh vừa đạt tính thẩm mỹ. Ngoài các loại kem trên thị trường, bạn có thể áp dụng công thức cực kỳ đơn giản và rẻ tiền sau đây từ bột nghệ.

Lông nách là nguyên nhân khiến phụ nữ tự ti khi mặc áo không tay thời thượng, đặc biệt là trong mùa hè nóng bức, oi ả.

Hơn nữa, nguồn dưỡng chất dồi dào và phong phú trong bột nghệ còn cải thiện sắc tố giúp vùng da dưới cánh tay trở nên trắng mịn. Nhờ tác dụng này, nghệ sẽ đánh tan các vết thâm, xỉn màu gây mất thẩm mỹ.

Phương pháp tẩy lông bằng nghệ rất phổ biến tại Ấn Độ. Theo nghiên cứu, ngoài việc kháng khuẩn và chống viêm, những hợp chất trong loại gia vị này giúp tẩy và ức chế sự phát triển của các sợi lông.

Nghệ không chỉ tẩy lông nách hiệu quả mà còn xóa mờ vết thâm sạm, dưỡng trắng vùng da dưới cánh tay - Ảnh: Internet

Cách dùng nghệ để tẩy lông nách tại nhà

Thành phần:

• 3 muỗng canh bột nghệ

• Sữa tươi

Cách sử dụng:

Chỉ cần trộn đều 3 muỗng canh bột nghệ với sữa tươi để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa đều chúng lên hai vùng da dưới cánh tay, nhớ thoa ngược với chiều phát triển của lông.

Để nguyên trong 20 phút hoặc đến khi khô thì dùng khăn lau nhẹ nhàng theo hướng từ trên xuống. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước ấm.

Tinh bột nghệ vừa tẩy vừa ức chế sự phát triển của lông nách rất hữu hiệu - Ảnh: Internet

Ngoài ra, sau khi thoa hỗn hợp nghệ lên, bạn có thể lấy mặt nạ giấy áp lên, đợi đến khi khô thì lột ra và lau nhẹ nhàng bằng khăn. Cách này sẽ làm các sợi lông tróc ra nhanh hơn.

Lưu ý khi áp dụng phương pháp tẩy lông tại nhà

Vùng da dưới cánh tay hết sức nhạy cảm, vì vậy, khi áp dụng phương pháp tẩy lông tại nhà bạn cần chú ý để tránh gây ra tổn thương và trầy xước. Cụ thể, hãy lưu ý các điều sau đây:

1. Điều quan trọng là kiểm tra độ tương thích của hỗn hợp với da, hãy thử trước trên da tay khoảng 24 giờ trước áp dụng lên vùng dưới cánh tay.

2. Trước khi bắt đầu quy trình tẩy lông, bạn nhất định phải rửa sạch vùng da dưới cánh tay cẩn thận, tránh gây nhiễm trùng sau khi thực hiện.

3. Nếu sau khi sử dụng biện pháp này, bạn cảm giác vùng da dưới cánh tay đỏ lên, hãy dùng viên đá lạnh để mát xa, cảm giác sẽ dễ chịu hơn hẳn.

Cẩn trọng trong quá trình tẩy lông nách tại nhà bằng nghệ vì vùng da dưới cánh tay rất mỏng và nhạy cảm - Ảnh: Internet

4. Sau khi tẩy lông, bạn nên mặc áo chất liệu thoáng mát, không cọ xát hay bó chặt, điều này sẽ hạn chế trầy xước vùng da dưới cánh tay.

Hy vọng bạn sẽ tẩy sạch được đám lông nách "cứng đầu" và các vết thâm sạm, xỉn màu mất thẩm mỹ nhanh chóng nhờ công thức bột nghệ trên.